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Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty
Mohamed Saeed

Traduzido por

Por que Marcus Rashford está treinando no Inter Miami? O atacante inglês compartilha as instalações usadas por Lionel Messi e pelos vencedores da MLS Cup, enquanto os rumores sobre sua transferência ganham força

M. Rashford
Barcelona
La Liga
Inter Miami CF

Marcus Rashford levou sua preparação para a Copa do Mundo aos Estados Unidos, passando a treinar nas instalações de última geração do Inter Miami antes do torneio. O jogador da seleção inglesa está se adiantando aos companheiros de equipe ao se aclimatar ao calor da Flórida, seguindo instruções específicas do técnico dos Três Leões, Thomas Tuchel.

  • O plano de adaptação de Tuchel aos Estados Unidos

    O atacante inglês chegou aos Estados Unidos mais cedo, depois que Tuchel solicitou que os 26 convocados passassem as férias em fusos horários americanos antes do torneio.

    Acredita-se que muitos jogadores tenham passado o período de entressafra nos Estados Unidos ou no Caribe, depois que Tuchel enfatizou a importância de se aclimatar às condições que definirão a próxima Copa do Mundo.

    Espera-se que o clima seja um fator determinante no torneio, com estudos indicando que quase um quarto de todos os jogos da Copa do Mundo provavelmente serão disputados em temperaturas superiores a 26 °C. Ao ir para a Flórida, Rashford garante que estará fisicamente preparado para a umidade, tendo Miami: Onde a elite do futebol se prepara para atuar como pano de fundo para suas intensas sessões individuais.


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  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Treinos particulares e ligações com o United

    Rashford voou para a Flórida e treinou no complexo de treinamento do Inter Miami, de David Beckham, com um treinador particular. O ponta do Barcelona compartilhou uma foto de seu treino de finalização, notavelmente sob o olhar atento de um treinador vestido com o uniforme do Manchester United, sugerindo que ele mantém laços estreitos com seu clube de origem, apesar de estar jogando na Espanha.

    Rashford tem treinado em particular com o técnico do United, Colin Little, desde sua ascensão em 2016. Little, ex-atacante de times fora da liga, é agora assistente de Darren Fletcher na equipe sub-18, mas tem ajudado Rashford a aprimorar sua finalização ao longo dos anos.

  • Uma novela de transferências que está por decidir

    Enquanto Rashford se concentra em sua preparação física, seu futuro no clube continua sendo um tema muito comentado. Ele passou a última temporada emprestado ao Barcelona, onde o diretor esportivo Deco elogiou recentemente o profissionalismo do atacante e sua capacidade de se adaptar às exigências táticas de Hansi Flick. No entanto, o gigante catalão estaria enfrentando dificuldades para conseguir os recursos necessários para tornar a transferência definitiva.

    O Barcelona ainda está tentando renegociar a cláusula de compra de Rashford, no valor de 26 milhões de libras, apesar de ter desembolsado 70 milhões de libras pelo ex-ala do Newcastle, Anthony Gordon. Essa hesitação financeira teria colocado o Arsenal em alerta máximo, com Mikel Arteta ansioso para reforçar suas opções de ataque.

  • Plano de preparação da Inglaterra

    A maior parte da seleção inglesa partiu para Miami na segunda-feira para um pré-concentração e dois amistosos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica. A base de treinamento da Inglaterra para o torneio fica em Kansas City, Missouri, com seis horas a menos que o horário do Reino Unido. Dallas, onde os jogadores de Tuchel enfrentam a Croácia na estreia da fase de grupos em 17 de junho, também está seis horas atrás do horário do Reino Unido.

    Os outros jogos do Grupo L contra Gana e Panamá, disputados em Boston e Nova Jersey, respectivamente, serão disputados em um fuso horário cinco horas atrás do Reino Unido. Os finalistas europeus Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze e Bukayo Saka, além do goleiro Dean Henderson, se juntarão ao restante da seleção em uma data posterior, à medida que os Três Leões finalizam seus preparativos.