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Por que Marcus Rashford está treinando no Inter Miami? O atacante inglês compartilha as instalações usadas por Lionel Messi e pelos vencedores da MLS Cup, enquanto os rumores sobre sua transferência ganham força
O plano de adaptação de Tuchel aos Estados Unidos
O atacante inglês chegou aos Estados Unidos mais cedo, depois que Tuchel solicitou que os 26 convocados passassem as férias em fusos horários americanos antes do torneio.
Acredita-se que muitos jogadores tenham passado o período de entressafra nos Estados Unidos ou no Caribe, depois que Tuchel enfatizou a importância de se aclimatar às condições que definirão a próxima Copa do Mundo.
Espera-se que o clima seja um fator determinante no torneio, com estudos indicando que quase um quarto de todos os jogos da Copa do Mundo provavelmente serão disputados em temperaturas superiores a 26 °C. Ao ir para a Flórida, Rashford garante que estará fisicamente preparado para a umidade, tendo Miami: Onde a elite do futebol se prepara para atuar como pano de fundo para suas intensas sessões individuais.
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Treinos particulares e ligações com o United
Rashford voou para a Flórida e treinou no complexo de treinamento do Inter Miami, de David Beckham, com um treinador particular. O ponta do Barcelona compartilhou uma foto de seu treino de finalização, notavelmente sob o olhar atento de um treinador vestido com o uniforme do Manchester United, sugerindo que ele mantém laços estreitos com seu clube de origem, apesar de estar jogando na Espanha.
Rashford tem treinado em particular com o técnico do United, Colin Little, desde sua ascensão em 2016. Little, ex-atacante de times fora da liga, é agora assistente de Darren Fletcher na equipe sub-18, mas tem ajudado Rashford a aprimorar sua finalização ao longo dos anos.
Uma novela de transferências que está por decidir
Enquanto Rashford se concentra em sua preparação física, seu futuro no clube continua sendo um tema muito comentado. Ele passou a última temporada emprestado ao Barcelona, onde o diretor esportivo Deco elogiou recentemente o profissionalismo do atacante e sua capacidade de se adaptar às exigências táticas de Hansi Flick. No entanto, o gigante catalão estaria enfrentando dificuldades para conseguir os recursos necessários para tornar a transferência definitiva.
O Barcelona ainda está tentando renegociar a cláusula de compra de Rashford, no valor de 26 milhões de libras, apesar de ter desembolsado 70 milhões de libras pelo ex-ala do Newcastle, Anthony Gordon. Essa hesitação financeira teria colocado o Arsenal em alerta máximo, com Mikel Arteta ansioso para reforçar suas opções de ataque.
Plano de preparação da Inglaterra
A maior parte da seleção inglesa partiu para Miami na segunda-feira para um pré-concentração e dois amistosos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica. A base de treinamento da Inglaterra para o torneio fica em Kansas City, Missouri, com seis horas a menos que o horário do Reino Unido. Dallas, onde os jogadores de Tuchel enfrentam a Croácia na estreia da fase de grupos em 17 de junho, também está seis horas atrás do horário do Reino Unido.
Os outros jogos do Grupo L contra Gana e Panamá, disputados em Boston e Nova Jersey, respectivamente, serão disputados em um fuso horário cinco horas atrás do Reino Unido. Os finalistas europeus Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze e Bukayo Saka, além do goleiro Dean Henderson, se juntarão ao restante da seleção em uma data posterior, à medida que os Três Leões finalizam seus preparativos.