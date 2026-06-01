Por que Marcus Rashford está treinando no Inter Miami? O atacante inglês compartilha as instalações usadas por Lionel Messi e pelos vencedores da MLS Cup, enquanto os rumores sobre sua transferência ganham força

O atacante inglês chegou aos Estados Unidos mais cedo, depois que Tuchel solicitou que os 26 convocados passassem as férias em fusos horários americanos antes do torneio.

Acredita-se que muitos jogadores tenham passado o período de entressafra nos Estados Unidos ou no Caribe, depois que Tuchel enfatizou a importância de se aclimatar às condições que definirão a próxima Copa do Mundo.

Espera-se que o clima seja um fator determinante no torneio, com estudos indicando que quase um quarto de todos os jogos da Copa do Mundo provavelmente serão disputados em temperaturas superiores a 26 °C. Ao ir para a Flórida, Rashford garante que estará fisicamente preparado para a umidade, tendo Miami: Onde a elite do futebol se prepara para atuar como pano de fundo para suas intensas sessões individuais.



