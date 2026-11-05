Questionado se Mane, que representou a Inglaterra na categoria sub-18, mas agora defende a seleção sub-21 de Portugal, continua no caminho para se tornar um astro da Premier League, Jarvis, que falou em parceria com a mais recente iniciativa Midnite Express, que levará torcedores do Wolves a Wrexham com estilo neste fim de semana, disse à GOAL: “Por coincidência, fui mentor dos jogadores da base do Wolves nos últimos dois anos, e ele foi um dos que acompanhei. Não vou dizer que fiz tudo! Só tive uma sessão com ele porque estava passando por uma situação contratual. Acho que ele só começou a participar de fato depois que a situação foi resolvida.

“Mas ele é um talento excepcional. Acho que o mais importante para os jogadores jovens, quando estão jogando em um time que não vai muito bem, como aconteceu no ano passado, é que ele continuava jogando muito bem. Acho que isso acontece porque, quando se é jovem, não se tem medo.

“Eu mesmo era um jogador de lado de campo e, quando entrei no time principal aos 17 anos, disputávamos a Championship e estávamos em dificuldades. Eu não tinha medo. Partia para cima dos adversários e, se cometesse um erro, não importava. Ter essa liberdade para jogar e se expressar faz uma diferença enorme. Acho que era isso que ele tinha. E ainda tem.

“Mas, na Premier League, ele tinha mais tempo com a bola. Sei que parece bobagem, mas você tem mais tempo com a bola, então talvez consiga dar o primeiro toque, se ajeitar e depois mostrar o que sabe fazer. Só que os laterais são mais rápidos, mais fortes e entendem um pouco mais do jogo, então é mais difícil fazer isso contra eles.

“Já na Championship, você tem menos tempo com a bola. É implacável. Há pressão alta, muita intensidade, alguém está sempre na sua cola e dando pontapés. Então ele está tendo que aprender e entender isso. Ele continua sendo um grande jogador. É ágil e inteligente, quer a bola o tempo todo. Sabe receber a bola, usa muito bem os dois pés, consegue chutar e cruzar. Mas precisa entender que a Championship é um desafio muito diferente.

“Acho que é isso que ele está entendendo e aprendendo: que não tem tanto tempo com a bola. Basicamente, é sábado, terça, sábado, terça, sem parar. Você precisa saber administrar o próprio corpo. Precisa conseguir se manter em forma. Precisa continuar rendendo. E ele ainda está jogando excepcionalmente bem.

“Não gosto de olhar para as estatísticas porque, na verdade, ele está fazendo o time avançar o tempo todo. Quando uma equipe está em dificuldades, precisa de alguém que pegue a bola, avance pelo campo e dê um pouco de respiro aos demais. É isso que ele faz durante o jogo e é isso que está oferecendo ao Wolves.

“Ele pode ter feito muitas jogadas que teriam terminado em assistência, mas a bola acabou desviando, bateu nele e não foi ele quem marcou. Então há muitas maneiras de olhar para isso, mas ele continua sendo um grande jogador.

“E esta temporada será ótima para ele simplesmente entrar em campo, espero que jogue semana após semana, se divirta, se expresse e aprenda a fazer todo o trabalho duro na recomposição defensiva. Com isso, ele será um jogador e uma pessoa muito melhor.”