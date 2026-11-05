Por que levar pontapés na Championship fará bem ao “talento excepcional” Mateus Mane, joia adolescente do Wolverhampton que desperta interesse de Liverpool e Manchester United
Mane se destacou em campanha de rebaixamento na Premier League
Mane estreou pela equipe principal em maio de 2025, mas foi no fim daquele ano que realmente se firmou entre os profissionais e passou a jogar regularmente por um time que caminhava para deixar a primeira divisão.
Ele marcou seu primeiro gol em uma partida contra o West Ham e voltou a balançar as redes no jogo seguinte, diante do Everton. Seu estilo de jogo direto, com arrancadas e muitos recursos, não passou despercebido por muito tempo.
- Getty
Talento de atacante chama a atenção em Anfield e Old Trafford
Esperava-se que houvesse interesse durante a janela de transferências do verão de 2026, já que seria difícil manter tamanho potencial em segredo. O Liverpool teria tido uma investida de última hora rejeitada antes do encerramento do último prazo.
Quem está em Merseyside e em Manchester provavelmente acompanhará de perto a evolução de Mane. Ele ainda não marcou nesta temporada, em 16 partidas por todas as competições, mas segue acumulando experiência inestimável.
Mane está a caminho de se tornar uma estrela da Premier League?
Questionado se Mane, que representou a Inglaterra na categoria sub-18, mas agora defende a seleção sub-21 de Portugal, continua no caminho para se tornar um astro da Premier League, Jarvis, que falou em parceria com a mais recente iniciativa Midnite Express, que levará torcedores do Wolves a Wrexham com estilo neste fim de semana, disse à GOAL: “Por coincidência, fui mentor dos jogadores da base do Wolves nos últimos dois anos, e ele foi um dos que acompanhei. Não vou dizer que fiz tudo! Só tive uma sessão com ele porque estava passando por uma situação contratual. Acho que ele só começou a participar de fato depois que a situação foi resolvida.
“Mas ele é um talento excepcional. Acho que o mais importante para os jogadores jovens, quando estão jogando em um time que não vai muito bem, como aconteceu no ano passado, é que ele continuava jogando muito bem. Acho que isso acontece porque, quando se é jovem, não se tem medo.
“Eu mesmo era um jogador de lado de campo e, quando entrei no time principal aos 17 anos, disputávamos a Championship e estávamos em dificuldades. Eu não tinha medo. Partia para cima dos adversários e, se cometesse um erro, não importava. Ter essa liberdade para jogar e se expressar faz uma diferença enorme. Acho que era isso que ele tinha. E ainda tem.
“Mas, na Premier League, ele tinha mais tempo com a bola. Sei que parece bobagem, mas você tem mais tempo com a bola, então talvez consiga dar o primeiro toque, se ajeitar e depois mostrar o que sabe fazer. Só que os laterais são mais rápidos, mais fortes e entendem um pouco mais do jogo, então é mais difícil fazer isso contra eles.
“Já na Championship, você tem menos tempo com a bola. É implacável. Há pressão alta, muita intensidade, alguém está sempre na sua cola e dando pontapés. Então ele está tendo que aprender e entender isso. Ele continua sendo um grande jogador. É ágil e inteligente, quer a bola o tempo todo. Sabe receber a bola, usa muito bem os dois pés, consegue chutar e cruzar. Mas precisa entender que a Championship é um desafio muito diferente.
“Acho que é isso que ele está entendendo e aprendendo: que não tem tanto tempo com a bola. Basicamente, é sábado, terça, sábado, terça, sem parar. Você precisa saber administrar o próprio corpo. Precisa conseguir se manter em forma. Precisa continuar rendendo. E ele ainda está jogando excepcionalmente bem.
“Não gosto de olhar para as estatísticas porque, na verdade, ele está fazendo o time avançar o tempo todo. Quando uma equipe está em dificuldades, precisa de alguém que pegue a bola, avance pelo campo e dê um pouco de respiro aos demais. É isso que ele faz durante o jogo e é isso que está oferecendo ao Wolves.
“Ele pode ter feito muitas jogadas que teriam terminado em assistência, mas a bola acabou desviando, bateu nele e não foi ele quem marcou. Então há muitas maneiras de olhar para isso, mas ele continua sendo um grande jogador.
“E esta temporada será ótima para ele simplesmente entrar em campo, espero que jogue semana após semana, se divirta, se expresse e aprenda a fazer todo o trabalho duro na recomposição defensiva. Com isso, ele será um jogador e uma pessoa muito melhor.”
- Midnite
Visita ao Wrexham é o próximo compromisso do Wolverhampton, que briga pelo acesso
O Wolverhampton ampliou sua sequência invicta para cinco jogos na quarta-feira, ao conquistar uma vitória dramática e suada por 2 a 1 sobre o Bristol City. Com três vitórias consecutivas, a equipe de Cesar Peixoto subiu para a segunda posição na tabela da Championship, apenas um ponto atrás do líder Middlesbrough.
O time pode assumir a liderança, ainda que brevemente, se vencer o Wrexham, de Ryan Reynolds e Rob Mac, no sábado. Mane espera ter papel de destaque na partida e dar muitos motivos para comemorar aos torcedores que viajarão de West Midlands ao norte do País de Gales.
A Midnite, patrocinadora principal do Wolverhampton Wanderers na temporada 2026/27, oferecerá uma viagem em ônibus de luxo no ‘Midnite Express’ para 100 torcedores do Wolverhampton Wanderers, que percorrerão cerca de 209 km, entre ida e volta, para ver seu querido Wolverhampton enfrentar o badalado Wrexham neste sábado, 7 de novembro.
Os torcedores viajarão no Express ao lado de Steve Bull, Carl Ikeme e Matt Jarvis, ídolos do Wolverhampton, e participarão de quizzes sobre o clube e sessões de perguntas e respostas ao vivo, com prêmios exclusivos em disputa.
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