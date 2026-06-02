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Por que Lamine Yamal não está usando a camisa nº 10 da Espanha? Dani Olmo, seu companheiro de equipe no Barcelona, se pronuncia sobre os rumores de “problemas nos bastidores”
Olmo minimiza a polêmica sobre o número da camisa
Enquanto a La Roja se prepara para sua mais recente busca pela glória mundial, a distribuição dos números das camisas gerou um debate acalorado entre os torcedores e a mídia. Muitos esperavam que Yamal assumisse o prestigioso número 10, mas a camisa permaneceu com Olmo, enquanto o ponta de 18 anos optou por manter o número 19 que costumava usar no clube.
Olmo foi rápido em esclarecer que a decisão foi tomada sem qualquer conflito interno, insistindo que a hierarquia dentro do vestiário continua harmoniosa. “Não há problemas a portas fechadas, não há confusão sobre usar o número 10. São apenas rumores que circulam lá fora”, disse Olmo durante uma recente coletiva de imprensa.
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Mantendo a fórmula de sucesso
Para Olmo, a decisão de manter o número 10 foi simplesmente uma questão de superstição e preferência pessoal. O meia foi uma figura central na campanha vitoriosa da Espanha na Euro 2024 e não vê motivo para mudar o que está dando certo, agora que a equipe de Luis de la Fuente se prepara para a Copa do Mundo.
“É um número que já usei antes, aquele com o qual ganhamos a Eurocopa. É um número de que gosto, então por que mudá-lo quando tudo está indo bem?”, acrescentou Olmo.
Embora os torcedores muitas vezes vejam o número 10 como um símbolo da principal estrela da equipe, a consistência de Olmo com a camisa o torna a escolha natural para dar continuidade ao legado da camisa, enquanto a Espanha busca adicionar uma segunda estrela ao seu emblema.
Yamal: ponto central da numeração não convencional
Embora a decisão de Yamal de manter o número 19 tenha sido um dos principais assuntos em destaque, ele não é o único jogador envolvido em uma escolha surpreendente de camisa. A Espanha confirmou uma lista que causou espanto nas redes sociais, especialmente com a notícia de que o meio-campista Gavi recebeu a icônica camisa número 9.
Tradicionalmente reservado para atacantes precisos como Fernando Torres, o número agora será usado pelo combativo meio-campista do Barcelona.
No restante do elenco, Pedri vestirá o número 20 e Ferran Torres recebeu o número 7.
A decisão de Yamal de manter o número 19 reflete sua identidade anterior no Barcelona — número que ele usava antes de tomar a corajosa decisão de seguir os passos de Lionel Messi e companhia, herdando o número 10 no Camp Nou.
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Um impulso na preparação física para a estrela adolescente
Além dos números do elenco, há notícias positivas sobre a condição física de Yamal. O jovem perdeu o final da temporada nacional devido a uma lesão, o que gerou receios de que ele não estivesse 100% para a estreia no torneio. No entanto, Olmo deu uma atualização tranquilizadora sobre o processo de reabilitação do seu companheiro de equipe.
“Vejo que ele está indo bem. Ele está treinando aos poucos como parte da reabilitação. Está progredindo bem e estamos felizes com isso”, observou Olmo.
A Espanha está atualmente dando os últimos retoques em sua preparação e deve enfrentar o Iraque em um amistoso de preparação nesta quinta-feira, onde se espera que De la Fuente faça uma rotação no elenco antes do início da competição.