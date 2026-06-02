Por que Lamine Yamal não está usando a camisa nº 10 da Espanha? Dani Olmo, seu companheiro de equipe no Barcelona, se pronuncia sobre os rumores de “problemas nos bastidores”

Para Olmo, a decisão de manter o número 10 foi simplesmente uma questão de superstição e preferência pessoal. O meia foi uma figura central na campanha vitoriosa da Espanha na Euro 2024 e não vê motivo para mudar o que está dando certo, agora que a equipe de Luis de la Fuente se prepara para a Copa do Mundo.

“É um número que já usei antes, aquele com o qual ganhamos a Eurocopa. É um número de que gosto, então por que mudá-lo quando tudo está indo bem?”, acrescentou Olmo.

Embora os torcedores muitas vezes vejam o número 10 como um símbolo da principal estrela da equipe, a consistência de Olmo com a camisa o torna a escolha natural para dar continuidade ao legado da camisa, enquanto a Espanha busca adicionar uma segunda estrela ao seu emblema.



