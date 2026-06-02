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Lamine Yamal Spain 2024Getty Images
Mohamed Saeed

Traduzido por

Por que Lamine Yamal não está usando a camisa nº 10 da Espanha? Dani Olmo, seu companheiro de equipe no Barcelona, se pronuncia sobre os rumores de “problemas nos bastidores”

L. Yamal
Espanha
Copa do Mundo
D. Olmo
Espanha

O craque do Barcelona, Dani Olmo, decidiu pôr fim às especulações sobre possíveis atritos dentro da seleção espanhola após a divulgação dos números das camisas para a Copa do Mundo de 2026. Apesar de sua ascensão meteórica ao estrelato mundial, o jovem fenômeno Lamine Yamal não vestirá a icônica camisa nº 10 na América do Norte neste verão.

  • Olmo minimiza a polêmica sobre o número da camisa

    Enquanto a La Roja se prepara para sua mais recente busca pela glória mundial, a distribuição dos números das camisas gerou um debate acalorado entre os torcedores e a mídia. Muitos esperavam que Yamal assumisse o prestigioso número 10, mas a camisa permaneceu com Olmo, enquanto o ponta de 18 anos optou por manter o número 19 que costumava usar no clube.

    Olmo foi rápido em esclarecer que a decisão foi tomada sem qualquer conflito interno, insistindo que a hierarquia dentro do vestiário continua harmoniosa. “Não há problemas a portas fechadas, não há confusão sobre usar o número 10. São apenas rumores que circulam lá fora”, disse Olmo durante uma recente coletiva de imprensa.

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  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Mantendo a fórmula de sucesso

    Para Olmo, a decisão de manter o número 10 foi simplesmente uma questão de superstição e preferência pessoal. O meia foi uma figura central na campanha vitoriosa da Espanha na Euro 2024 e não vê motivo para mudar o que está dando certo, agora que a equipe de Luis de la Fuente se prepara para a Copa do Mundo.

    “É um número que já usei antes, aquele com o qual ganhamos a Eurocopa. É um número de que gosto, então por que mudá-lo quando tudo está indo bem?”, acrescentou Olmo.

    Embora os torcedores muitas vezes vejam o número 10 como um símbolo da principal estrela da equipe, a consistência de Olmo com a camisa o torna a escolha natural para dar continuidade ao legado da camisa, enquanto a Espanha busca adicionar uma segunda estrela ao seu emblema.


  • Yamal: ponto central da numeração não convencional

    Embora a decisão de Yamal de manter o número 19 tenha sido um dos principais assuntos em destaque, ele não é o único jogador envolvido em uma escolha surpreendente de camisa. A Espanha confirmou uma lista que causou espanto nas redes sociais, especialmente com a notícia de que o meio-campista Gavi recebeu a icônica camisa número 9.

    Tradicionalmente reservado para atacantes precisos como Fernando Torres, o número agora será usado pelo combativo meio-campista do Barcelona.

    No restante do elenco, Pedri vestirá o número 20 e Ferran Torres recebeu o número 7.

    A decisão de Yamal de manter o número 19 reflete sua identidade anterior no Barcelona — número que ele usava antes de tomar a corajosa decisão de seguir os passos de Lionel Messi e companhia, herdando o número 10 no Camp Nou.

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    Um impulso na preparação física para a estrela adolescente

    Além dos números do elenco, há notícias positivas sobre a condição física de Yamal. O jovem perdeu o final da temporada nacional devido a uma lesão, o que gerou receios de que ele não estivesse 100% para a estreia no torneio. No entanto, Olmo deu uma atualização tranquilizadora sobre o processo de reabilitação do seu companheiro de equipe.

    “Vejo que ele está indo bem. Ele está treinando aos poucos como parte da reabilitação. Está progredindo bem e estamos felizes com isso”, observou Olmo.

    A Espanha está atualmente dando os últimos retoques em sua preparação e deve enfrentar o Iraque em um amistoso de preparação nesta quinta-feira, onde se espera que De la Fuente faça uma rotação no elenco antes do início da competição.

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