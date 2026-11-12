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Por que Keinan Davis, semelhante a Brian Brobbey, passou despercebido: Micah Richards explica a falta de especulações sobre uma transferência do atacante da Udinese, ex-Aston Villa, para a Premier League
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Revelação das categorias de base do Aston Villa brilhou durante empréstimo ao Nottingham Forest
Natural de Stevenage, Davis passou pelas categorias de base do Aston Villa e disputou 87 partidas pelo clube que lhe deu sua primeira grande oportunidade. Marcou sete gols e nunca foi um artilheiro de destaque.
O atacante, conhecido pela dedicação em campo, conquistou a torcida do Nottingham Forest durante o empréstimo que terminou com o acesso à Premier League em 2022. Na temporada seguinte, jogou pelo Watford.
Com poucas oportunidades no Aston Villa e problemas de lesão cada vez mais frequentes, Davis se transferiu para a Serie A no verão de 2023. Desde então, saiu do radar de boa parte dos torcedores do futebol inglês.
Ele, porém, marcou dez gols na primeira divisão italiana na temporada passada, desempenho que levou à assinatura de um novo contrato até 2031. Hoje, é um ídolo da fiel torcida em Udine.
As atuações de Davis na Serie A lhe renderam um novo contrato
Questionado sobre as atuações de Davis e se o jogador não vem recebendo o reconhecimento que merece, Richards, que está se aventurando novamente como treinador no programa ‘Best Worst Team’, da Specsavers, falou ao GOAL sobre um jogador que conhece bem: “Ele é muito bom. É um verdadeiro centroavante que sabe segurar a bola. Lembro de jogar com ele nos treinos e pensar: ‘Como esse cara é tão forte?’ Era tão jovem, mas sabia usar o corpo muito bem. E também tem uma ótima canhota quando gira e chuta.
“Às vezes isso acontece quando você vai para a Itália, não é? Com todo o respeito à Itália, se você não joga por um clube gigante, se não joga pelo AC Milan ou pela Juve, ou se não disputa a Champions League, acaba passando despercebido, a menos que você mesmo se promova.
“Ele sempre teve tudo para se dar bem. Acho que jogar lá o ajudou porque o jogo é um pouco mais lento. Isso permite que ele dê um toque a mais na bola, algo para o qual, às vezes, você não tem tempo quando joga pelo Aston Villa. Fico muito feliz por ele, porque também é um cara excelente. Ele tem se saído muito bem e estou empolgado por ele.”
- Specsavers
Por que Davis tem tido dificuldade para despertar o interesse de clubes da Premier League?
Pode surpreender que clubes da Premier League à procura de um centroavante não tenham observado Davis com mais atenção, especialmente porque o jogador da seleção da Holanda Brobbey, que tem características semelhantes, vem recebendo muitos elogios no Sunderland.
Questionado se os problemas físicos anteriores explicam isso, já que o jogador de 28 anos claramente tem as qualidades físicas necessárias para se destacar na primeira divisão inglesa, Richards acrescentou: “É inacreditável. A capacidade dele de segurar a bola é impressionante. Eu não conseguia acreditar que ele já fosse capaz de fazer isso naquela época, sendo tão jovem. Você mencionou Brobbey, e também adoro a maneira como ele segura a bola.
“Talvez o histórico de lesões seja um fator porque, como você sabe, hoje em dia tudo vai para enormes bancos de dados, não é? Não conta apenas o que você é capaz de fazer. E, pela qualidade, sim, ele conseguiria uma transferência. Mas você precisa estar à disposição, especialmente com o dinheiro que os clubes estão investindo em jogadores hoje. É preciso estar à disposição. E espero que ele consiga, porque é um jogador de altíssimo nível.”
Richards trabalha com uma equipe que perdeu por 31 a 1 na temporada passada
Davis literalmente batalhou para chegar ao topo. Antes de ser contratado pelo Villa, passou pelo Biggleswade United, da Southern League. Essas experiências, vividas ainda jovem, foram valiosas para ele ao longo dos anos.
Agora, Richards está voltando ao futebol fora das ligas profissionais. Depois de trabalhar com o Warley FC na temporada passada, ele se juntou ao Bollington United Sunday Blues para 2026-27. A equipe de Cheshire perdeu todos os jogos que disputou na última temporada, incluindo uma derrota por 31 a 1 que ficou famosa.
Campeão da Premier League, Richards está recorrendo à sua lista de contatos para trazer ex-jogadores de seleções, especialistas e personalidades marcantes para resolver os maiores problemas da equipe, das bolas paradas à calma sob pressão.
O ex-jogador da seleção inglesa está adorando cada minuto dessa experiência. Um estudo da Specsavers revelou que 91% dos adultos no Reino Unido acreditam que a imprevisibilidade e a personalidade do futebol amador são o que o tornam tão atraente, enquanto 44% dizem que ele rende histórias engraçadas e lembranças. Ao ser perguntado sobre o que torna o futebol nesse nível tão único e especial para ele, Richards respondeu: “É a autenticidade. Acordar num domingo de manhã e adorar o fato de que os rapazes provavelmente saíram na noite anterior, mas mesmo assim levantam, aparecem para jogar, e os torcedores também comparecem. E a atitude deles. Adoro isso.
“Do futebol amador até o topo, a Premier League, o ponto mais alto da pirâmide, o que importa é o amor pelo jogo. E é no futebol amador que tudo começa para todo mundo. Todo mundo começa por baixo. Eu adoro isso. Adoro o comprometimento deles com a equipe. E, no futebol, é preciso se divertir, não é? Os rapazes certamente se divertem.
“E não é só isso: há bons jogadores também. Eles precisam comparecer semana após semana. O tempo no norte não é dos melhores, não é? Chove muito, especialmente no inverno! Isso só mostra o comprometimento deles com a equipe. Eu adoro esses caras. E é por isso que eles precisam comparecer.
“Eles merecem isso. Merecem essa visibilidade. Acho que às vezes a gente acaba pensando só nas principais ligas, na Premier League e em tudo isso. Mas é no futebol amador que tudo acontece. Ter esse apoio da Specsavers e essa divulgação para mostrar ‘é assim que funciona’... Eles estão recebendo tudo o que uma equipe de ponta da Premier League tem, sejam preparadores físicos, orientação alimentar ou a presença de ex-profissionais. Isso lhes dá confiança e visibilidade, o que é incrível.”
Emoção em todo o futebol inglês e na Europa
Richards acompanhará de perto o que acontece em todos os níveis do futebol inglês nesta temporada, da Premier League à Stockport District Sunday Football League. Ele também ficará de olho no desempenho de Davis na Itália, onde a Udinese teve um início de temporada difícil e ocupa a lanterna da Serie A após 11 rodadas.
Acompanhe a trajetória do Bollington United em Specsavers’ Best Worst Team: temporada 5, uma série eletrizante de oito episódios no YouTube que mostra cada erro em bola parada, falha defensiva e momento inesperado de genialidade do time durante uma temporada sem igual, com uma ajudinha dos especialistas. Procure por Specsavers’ Best Worst Team no YouTube para acompanhar a série e ver como o Bolly se sai.
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