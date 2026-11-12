Davis literalmente batalhou para chegar ao topo. Antes de ser contratado pelo Villa, passou pelo Biggleswade United, da Southern League. Essas experiências, vividas ainda jovem, foram valiosas para ele ao longo dos anos.

Agora, Richards está voltando ao futebol fora das ligas profissionais. Depois de trabalhar com o Warley FC na temporada passada, ele se juntou ao Bollington United Sunday Blues para 2026-27. A equipe de Cheshire perdeu todos os jogos que disputou na última temporada, incluindo uma derrota por 31 a 1 que ficou famosa.

Campeão da Premier League, Richards está recorrendo à sua lista de contatos para trazer ex-jogadores de seleções, especialistas e personalidades marcantes para resolver os maiores problemas da equipe, das bolas paradas à calma sob pressão.

O ex-jogador da seleção inglesa está adorando cada minuto dessa experiência. Um estudo da Specsavers revelou que 91% dos adultos no Reino Unido acreditam que a imprevisibilidade e a personalidade do futebol amador são o que o tornam tão atraente, enquanto 44% dizem que ele rende histórias engraçadas e lembranças. Ao ser perguntado sobre o que torna o futebol nesse nível tão único e especial para ele, Richards respondeu: “É a autenticidade. Acordar num domingo de manhã e adorar o fato de que os rapazes provavelmente saíram na noite anterior, mas mesmo assim levantam, aparecem para jogar, e os torcedores também comparecem. E a atitude deles. Adoro isso.

“Do futebol amador até o topo, a Premier League, o ponto mais alto da pirâmide, o que importa é o amor pelo jogo. E é no futebol amador que tudo começa para todo mundo. Todo mundo começa por baixo. Eu adoro isso. Adoro o comprometimento deles com a equipe. E, no futebol, é preciso se divertir, não é? Os rapazes certamente se divertem.

“E não é só isso: há bons jogadores também. Eles precisam comparecer semana após semana. O tempo no norte não é dos melhores, não é? Chove muito, especialmente no inverno! Isso só mostra o comprometimento deles com a equipe. Eu adoro esses caras. E é por isso que eles precisam comparecer.

“Eles merecem isso. Merecem essa visibilidade. Acho que às vezes a gente acaba pensando só nas principais ligas, na Premier League e em tudo isso. Mas é no futebol amador que tudo acontece. Ter esse apoio da Specsavers e essa divulgação para mostrar ‘é assim que funciona’... Eles estão recebendo tudo o que uma equipe de ponta da Premier League tem, sejam preparadores físicos, orientação alimentar ou a presença de ex-profissionais. Isso lhes dá confiança e visibilidade, o que é incrível.”