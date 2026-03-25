Por que Kai Havertz adora burros? O craque do Arsenal fala abertamente sobre seu forte vínculo com esse animal “maravilhoso”

A ligação de Havertz com o animal chegou a render-lhe o apelido de “O Burro” entre alguns de seus companheiros de equipe. Agora, ele está de volta à seleção alemã pela primeira vez desde novembro de 2024, após superar uma série de lesões que mantiveram o atacante do Arsenal afastado dos gramados durante grande parte da temporada atual.

Agora, recuperando a forma física total antes da Copa do Mundo, ele está ansioso para deixar os problemas com lesões para trás, dizendo: “Para mim, pessoalmente, foi claro um período muito difícil que já ficou para trás. Não foi fácil. No entanto, estou, naturalmente, muito feliz por estar de volta aqui, por estar com a equipe. É claro que senti falta dos rapazes e também senti falta de passar tempo aqui, de jogar pela seleção novamente, de cantar o hino. É por isso que, naturalmente, é muito especial para mim estar de volta depois de tanto tempo.”

Apesar do tempo longe da seleção, ele manteve uma comunicação constante com a comissão técnica. Agora, ele está focado em usar sua experiência internacional para orientar um elenco que conta com vários rostos novos na preparação para a Copa do Mundo.

“Ainda não tive uma conversa sobre o meu papel. Mantive muito contato com o Julian. A troca de ideias sempre existiu, sempre foi presente”, disse Havertz. “Sou muito grato a ele por também ter procurado contato. Mas fiquei um ano ausente e espero liderar na linha de frente, para ajudar os rapazes em campo. Sinto-me muito à vontade em todas as posições de ataque. Sou um jogador versátil, joguei em muitas posições nos últimos anos. Todos sabem que não sou um jogador extrovertido que faz discursos no vestiário. Mas tenho experiência a nível internacional e desafio-me a liderar na linha da frente nesta Copa do Mundo.”