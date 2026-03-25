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Por que Kai Havertz adora burros? O craque do Arsenal fala abertamente sobre seu forte vínculo com esse animal “maravilhoso”
Havertz é questionado sobre seu hobby fora dos campos
Embora seu talento em campo seja inegável, Havertz é talvez igualmente famoso por sua paixão por burros. O ex-jogador do Chelsea já viu sua obsessão atingir novos patamares quando um potro foi batizado em sua homenagem por um santuário no Reino Unido. Durante sua última aparição na mídia, ele explicou de onde surgiu esse amor tão arraigado pelos animais.
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Burros e cães — Havertz adora seus animais
“Sim, esse carinho sempre esteve presente. Especificamente, no meu caso, pelos burros”, explicou Havertz. “Não sei como isso aconteceu. De alguma forma, desde muito jovem, acabei desenvolvendo esse carinho. Os rapazes também sabem disso. Há um ou dois que fazem piadas sobre o assunto. Para mim, pessoalmente, o bem-estar animal em geral é um tema muito, muito importante. Adoro animais. Tenho três cães em casa. Temos burros na Alemanha. E, de modo geral, o burro é um animal maravilhoso.”
O “Burro” volta aos palcos internacionais
A ligação de Havertz com o animal chegou a render-lhe o apelido de “O Burro” entre alguns de seus companheiros de equipe. Agora, ele está de volta à seleção alemã pela primeira vez desde novembro de 2024, após superar uma série de lesões que mantiveram o atacante do Arsenal afastado dos gramados durante grande parte da temporada atual.
Agora, recuperando a forma física total antes da Copa do Mundo, ele está ansioso para deixar os problemas com lesões para trás, dizendo: “Para mim, pessoalmente, foi claro um período muito difícil que já ficou para trás. Não foi fácil. No entanto, estou, naturalmente, muito feliz por estar de volta aqui, por estar com a equipe. É claro que senti falta dos rapazes e também senti falta de passar tempo aqui, de jogar pela seleção novamente, de cantar o hino. É por isso que, naturalmente, é muito especial para mim estar de volta depois de tanto tempo.”
Apesar do tempo longe da seleção, ele manteve uma comunicação constante com a comissão técnica. Agora, ele está focado em usar sua experiência internacional para orientar um elenco que conta com vários rostos novos na preparação para a Copa do Mundo.
“Ainda não tive uma conversa sobre o meu papel. Mantive muito contato com o Julian. A troca de ideias sempre existiu, sempre foi presente”, disse Havertz. “Sou muito grato a ele por também ter procurado contato. Mas fiquei um ano ausente e espero liderar na linha de frente, para ajudar os rapazes em campo. Sinto-me muito à vontade em todas as posições de ataque. Sou um jogador versátil, joguei em muitas posições nos últimos anos. Todos sabem que não sou um jogador extrovertido que faz discursos no vestiário. Mas tenho experiência a nível internacional e desafio-me a liderar na linha da frente nesta Copa do Mundo.”
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O foco no Arsenal e no futuro
Apesar das constantes especulações que cercam as grandes estrelas durante as pausas internacionais, Havertz foi rápido em acabar com qualquer boato sobre uma saída do Emirates Stadium. Desde que se transferiu para o outro lado de Londres, o jogador da seleção alemã tornou-se uma peça fundamental no esquema de Mikel Arteta na busca pelo título da Premier League e insiste que não tem planos de mudar de clube tão cedo.
“Sinto-me completamente em casa no Arsenal. Vejo meu futuro no Arsenal de Londres”, declarou Havertz, pondo fim a quaisquer rumores de transferência. Por enquanto, no entanto, o foco está em construir a química da equipe dentro da seleção. “Acredito que o espírito de equipe é o alicerce mais importante de todos. Acho que estamos no caminho certo. É claro que temos um ou dois jogadores novos, mas eles quase não precisam de tempo para se adaptar. Acho que vamos usar esta semana mais uma vez para crescermos juntos. Acho que isso é extremamente importante em uma Copa do Mundo.”