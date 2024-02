Por que Jude Bellingham parou de fazer gols pelo Real Madrid?

O meio-campista não está marcando gols com a mesma regularidade do início da temporada, mas não é hora dos merengues entrarem em pânico

Aos 11 minutos do confronto entre Real Madrid e Atlético de Madrid, pela Copa do Rei, Jude Bellingham não conseguia acreditar que não havia feito aquele gol. Olhou angustiado para o céu, enquanto seu técnico, Carlo Ancelotti, se virava frustrado e Federico Valverde, seu companheiro de equipe, jogava os braços para cima. Até o goleiro do Atleti, Jan Oblak, que só olhou o chute bater na trave, pareceu surpreso.

O lance de Bellingham, se é que se pode chamá-lo assim, foi infeliz. Aconteceu no final de uma corrida, em que o inglês driblou dois zagueiros e desferiu um chute com o pé esquerdo, buscando o ângulo, mas a bola desviou e bateu na trave, indo para fora. Esse momento revelou-se crucial para o desfecho da partida. Bellingham poderia ter dado aos merengues uma vantagem inicial de 1 a 0 em um jogo que acabou perdendo por 4 a 2 na prorrogação.

O azar não tem sido algo frequente na carreira de Bellingham no Real Madrid até agora. Nos primeiros três meses no Santiago Bernabéu, ele quebrou vários recordes de gols, superando marcas estabelecidas por Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano e Zinedine Zidane. No entanto, os gols têm sido escassos nas últimas semanas. Bellingham não marca com bola rolando há quase dois meses, e seu único gol veio de um pênalti contra o Almeria, em janeiro.

Essa queda recente não pode ser atribuída ao seu desempenho, já que Bellingham continua sendo imensamente eficaz para a equipe. Seu ritmo de trabalho permanece tão vital como sempre, enquanto as assistências continuam a ser abundantes. No entanto, aquele toque de gênio que o tornou um dos favoritos à Bola de Ouro parece ter desaparecido.