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Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty
Chris Burton

Traduzido por

Por que José Mourinho tem uma grande queixa contra o árbitro Anthony Taylor: o novo técnico do Real Madrid fala abertamente sobre a única partida que gostaria que fosse repetida

J. Mourinho
Liga Europa
Roma
Real Madrid

José Mourinho, em entrevista exclusiva ao podcast “Beast Mode On”, identificou o único jogo de sua carreira como técnico que ele gostaria de reviver. Como era de se esperar, a partida em questão tinha um título importante em jogo, e o português se mostra relutante em perdoar e esquecer quando se trata de sua desavença com o árbitro inglês Anthony Taylor na final da Liga Europa.

  • Mourinho é o primeiro a conquistar a tríplice coroa da UEFA

    Durante uma passagem agitada no comando da Roma, gigante da Série A, Mourinho levou os Giallorossi a duas finais consecutivas em competições continentais. O time saiu vitorioso da final da Liga Conferência de 2022, derrotando o Feyenoord, da Holanda.

    Com esse sucesso, Mourinho se tornou o primeiro técnico a conquistar a tríplice coroa da UEFA, com títulos da Liga dos Campeões, da Copa da UEFA/Liga Europa e da Liga Conferência. Ele também pôs fim a uma espera de 11 anos por um título importante na capital italiana. No entanto, houve desilusão ao sofrer a primeira derrota em uma final europeia — o Sevilla venceu nos pênaltis ao final de uma partida em que Mourinho questionou o desempenho da equipe de árbitros da Premier League.

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  • Jose Mourinho Anthony Taylor Europa League final 2023Getty

    O jogo que Mourinho mais gostaria de repetir

    Embora todos os envolvidos naquele confronto acirrado tenham seguido em frente com suas carreiras — com Mourinho retornando ao Real Madrid para uma segunda passagem no comando do Santiago Bernabéu —, as emoções daquele dia continuam à flor da pele.

    Mourinho admite isso mesmo, dizendo a Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On” quando questionado sobre qual partida ele gostaria de ter uma segunda chance de disputar: “Roma x Sevilha, final da Liga Europa. Sem Anthony Taylor!”

    O ex-técnico do Chelsea, do Manchester United e do Tottenham escolheu Anfield — a casa do Liverpool, um dos gigantes da Premier League — como o estádio visitante mais desafiador que já visitou como treinador.

    Ele considera que o Real Madrid possui o melhor vestiário, com jogadores como Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior prestes a trabalhar com ele novamente lá — com a assinatura de um contrato de três anos com os Blancos.

  • Mourinho destaca sua maior conquista como técnico

    Mourinho — que conquistou títulos importantes em Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha — espera levar o Real Madrid de volta à conquista de troféus. Ele conquistou o título da Liga e a Copa del Rey com o clube durante sua primeira passagem no comando do Bernabéu, entre 2010 e 2013.

    Essas conquistas trazem lembranças especiais, mas, quando questionado sobre qual conquista o deixou mais orgulhoso ao longo de seus 26 anos de carreira no banco de reservas, Mourinho disse: “Conquistei várias! Quando vencemos a Liga de Conferências em Roma, a cidade ficou enlouquecida.

    “Acredito que fizemos por aquela cidade o que os vencedores da Liga dos Campeões não conseguem fazer em outras cidades. Roma é uma cidade onde as pessoas são realmente, realmente, realmente apaixonadas por aquele clube. Um clube gigante com uma paixão incrível. Absolutamente incrível.

    “É claro que, quando vencemos a Liga da Conferência, era a primeira temporada da competição; não acho que a Europa estivesse dando à Liga da Conferência o reconhecimento que lhe dá agora. Quando chegamos a Roma e fizemos o desfile ao redor do Coliseu e do Circo Máximo, você percebe o que proporcionou àquelas pessoas.”

  • Assista ao episódio completo do podcast “Beast Mode On” com o convidado José Mourinho

    Confira todos os episódios do podcast “Beast Mode On” no canal oficial do YouTube.

    Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.

    José Mourinho conversou com o podcast “Beast Mode On” como parte de sua parceria com a Coca-Cola, cujo projeto “Jose vs Mourinho” apresenta duas versões geradas por IA do icônico técnico se enfrentando em debates diários sobre temas da Copa do Mundo durante toda a fase final.