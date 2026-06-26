Por que José Mourinho tem uma grande queixa contra o árbitro Anthony Taylor: o novo técnico do Real Madrid fala abertamente sobre a única partida que gostaria que fosse repetida

Embora todos os envolvidos naquele confronto acirrado tenham seguido em frente com suas carreiras — com Mourinho retornando ao Real Madrid para uma segunda passagem no comando do Santiago Bernabéu —, as emoções daquele dia continuam à flor da pele.

Mourinho admite isso mesmo, dizendo a Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On” quando questionado sobre qual partida ele gostaria de ter uma segunda chance de disputar: “Roma x Sevilha, final da Liga Europa. Sem Anthony Taylor!”

O ex-técnico do Chelsea, do Manchester United e do Tottenham escolheu Anfield — a casa do Liverpool, um dos gigantes da Premier League — como o estádio visitante mais desafiador que já visitou como treinador.

Ele considera que o Real Madrid possui o melhor vestiário, com jogadores como Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior prestes a trabalhar com ele novamente lá — com a assinatura de um contrato de três anos com os Blancos.