Por que José Mourinho ameaça acabar com o sonho do Arsenal de contratar Vinícius Júnior - com a posição do técnico do Real Madrid em relação à venda sendo revelada

O interesse do Arsenal em Vinicius reflete o desejo de Mikel Arteta de ter uma janela de transferências de verão mais ambiciosa, após a derrota na final da Liga dos Campeões da última temporada. Em declarações após a derrota para o Paris Saint-Germain em maio, Arteta afirmou: “Isso vai exigir que sejamos muito, muito ambiciosos, muito rápidos e muito inteligentes.”

Até agora, porém, as negociações do Arsenal ficaram aquém dessas ambições elevadas. O clube contratou Christos Tzolis, do Club Brugge, por 34 milhões de libras, e trouxe o goleiro Illan Meslier em uma transferência sem custos, mas perdeu Morgan Rogers depois que o Chelsea venceu a disputa pela contratação. O interesse em Vinicius ressalta a intenção do clube, mesmo que concretizar tal negócio seja extremamente difícil.



