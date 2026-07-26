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Por que José Mourinho ameaça acabar com o sonho do Arsenal de contratar Vinícius Júnior - com a posição do técnico do Real Madrid em relação à venda sendo revelada
Mourinho se posiciona contra a tentativa de contratação dos Gunners
Mourinho informou à diretoria do Real Madrid que Vinicius Júnior não está à venda, apesar das especulações que ligam o ponta ao Arsenal. De acordo com o The Telegraph, o técnico português quer manter o núcleo do elenco unido, sendo Vinicius visto como uma figura-chave ao lado de Kylian Mbappé e Jude Bellingham. O Arsenal estaria explorando uma negociação ambiciosa pelo jogador da seleção brasileira. No entanto, Mourinho teria instruído o clube a manter seus jogadores mais importantes fora do mercado, enquanto busca construir estabilidade.
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Arteta pediu mais ambição
O interesse do Arsenal em Vinicius reflete o desejo de Mikel Arteta de ter uma janela de transferências de verão mais ambiciosa, após a derrota na final da Liga dos Campeões da última temporada. Em declarações após a derrota para o Paris Saint-Germain em maio, Arteta afirmou: “Isso vai exigir que sejamos muito, muito ambiciosos, muito rápidos e muito inteligentes.”
Até agora, porém, as negociações do Arsenal ficaram aquém dessas ambições elevadas. O clube contratou Christos Tzolis, do Club Brugge, por 34 milhões de libras, e trouxe o goleiro Illan Meslier em uma transferência sem custos, mas perdeu Morgan Rogers depois que o Chelsea venceu a disputa pela contratação. O interesse em Vinicius ressalta a intenção do clube, mesmo que concretizar tal negócio seja extremamente difícil.
Impasse nas negociações do contrato e o relacionamento alimentam especulações sobre uma transferência
A incerteza em torno de Vinicius decorre de sua situação contratual atual, já que seu contrato está previsto para expirar em junho do ano que vem. As negociações para a renovação estão paralisadas, principalmente devido às exigências financeiras do jogador. Há relatos de que Vinicius está exigindo um salário próximo ao de Mbappé, uma exigência que poderia abalar a estrutura salarial do Bernabéu. Mesmo assim, o técnico português quer que o brasileiro permaneça em Madri, apesar das dúvidas sobre a relação entre os dois após a briga com Gianluca Prestianni na última temporada.
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Real e Arsenal enfrentam decisões cruciais
O Real Madrid precisa decidir como lidar com a situação contratual de Vinícius nos próximos meses, a fim de evitar a incerteza de ter um jogador chegando ao fim de seu contrato. O desejo de Mourinho de manter o atacante provavelmente influenciará essas discussões. Já o Arsenal deve continuar buscando reforços para o ataque, ao mesmo tempo em que se concentra na venda de jogadores. Embora o interesse do clube em Vinícius seja um sinal de sua ambição, a postura de Mourinho e as exigências financeiras envolvidas tornam qualquer negociação extremamente difícil.
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