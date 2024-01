Por que Jefferson Savarino e o goleiro John são desfalques do Botafogo contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca 2024

Reforços da temporada do Botafogo, dupla segue sem estrear no Cariocão

Pela terceira rodada do Campeonato Carioca de 2024, o Botafogo visita o Boavista nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Elcyr Resende, em Bacaxá. Nas duas primeiras rodadas, o Glorioso venceu os duelos contra o Madureira, por 1 a 0, e Bangu, por 2 a 0. Porém, para estes duelos, o técnico Tiago Nunes não pôde contar com Jefferson Savarino e John, reforços do clube para a temporada, e a situação se repetirá nesta terceira partida. Abaixo, GOAL destaca o motivo da ausência dos jogadores.