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Por que Jamie Carragher "não tem intenção" de participar da despedida de Mohamed Salah em Anfield, no último jogo do Liverpool em casa
Um legado lendário em Anfield
O mundo do futebol continua em choque depois que o próprio Salah deu a notícia na noite de terça-feira, confirmando que deixará o clube ao final da temporada 2025-26. Seu impacto em Merseyside é indiscutível, com o jogador de 33 anos ocupando o terceiro lugar na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos do clube, com 255 gols. Sua saída marcará o fim de uma era que trouxe todos os principais troféus para a vitrine de Anfield. Em um vídeo de anúncio emocionante, o atacante admitiu sua profunda ligação com a cidade após nove anos de serviço.
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Carragher busca a glória europeia na despedida de Anfield
Embora os torcedores já estejam se preparando para uma emocionante última rodada contra o Brentford após o anúncio, Jamie Carragher tem outras ideias sobre como o “Rei Egípcio” deveria se despedir. Em sua coluna no The Telegraph, Carragher explicou sua posição sobre a iminente despedida. “Tenho, no entanto, uma última confissão a fazer. Embora vá celebrar sua carreira, não desejo participar de uma grande despedida em Anfield após a última partida do clube na Premier League, em maio”, escreveu Carragher. “Todo torcedor do Liverpool tem algo muito melhor e mais dramático em mente. Conhecendo a mentalidade e o espírito competitivo de Salah, ele terá como objetivo a melhor despedida possível uma semana depois: inspirar seu time à vitória na final da Liga dos Campeões em Budapeste. Não apostem contra a despedida perfeita.”
Superando os atritos recentes
Apesar do clima de despedida, a temporada foi marcada por conflitos internos. Carragher não mediu palavras quando o atacante expressou frustrações sobre seu papel sob o comando de Arne Slot, chegando até a chamar sua conduta de “uma vergonha” durante um período particularmente conturbado em dezembro.
No entanto, os comentários mais recentes de Carragher refletem uma mudança no sentido de celebrar a grandeza esportiva do jogador, em vez de insistir nas recentes desavenças, consolidando deliberadamente o status de Salah entre a elite absoluta da liga ao acrescentar: “No panteão dos atacantes estrangeiros que se destacaram na Inglaterra, apenas Thierry Henry supera a produção e a consistência de Salah. Embora muitos defendam os méritos de jogadores como Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp ou Eric Cantona, nenhum deles produziu números tão devastadores de forma tão consistente, temporada após temporada, quanto o egípcio.”
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A corrida final pelo título
Com o anúncio já oficializado, o foco agora recai sobre se o Liverpool conseguirá proporcionar o final de conto de fadas que Carragher imagina, com o time ainda na disputa tanto pela FA Cup quanto pela Liga dos Campeões. Quer Salah encerre sua trajetória em Anfield ou em Budapeste, seu lugar no panteão dos grandes está garantido.