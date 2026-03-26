Por que Jamie Carragher "não tem intenção" de participar da despedida de Mohamed Salah em Anfield, no último jogo do Liverpool em casa

Apesar do clima de despedida, a temporada foi marcada por conflitos internos. Carragher não mediu palavras quando o atacante expressou frustrações sobre seu papel sob o comando de Arne Slot, chegando até a chamar sua conduta de “uma vergonha” durante um período particularmente conturbado em dezembro.

No entanto, os comentários mais recentes de Carragher refletem uma mudança no sentido de celebrar a grandeza esportiva do jogador, em vez de insistir nas recentes desavenças, consolidando deliberadamente o status de Salah entre a elite absoluta da liga ao acrescentar: “No panteão dos atacantes estrangeiros que se destacaram na Inglaterra, apenas Thierry Henry supera a produção e a consistência de Salah. Embora muitos defendam os méritos de jogadores como Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp ou Eric Cantona, nenhum deles produziu números tão devastadores de forma tão consistente, temporada após temporada, quanto o egípcio.”