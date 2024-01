Por que James Rodríguez é desfalque do São Paulo contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista 2024

Colombiano desfalca o Tricolor Paulista pela segunda vez no Campeonato Paulista

Na segunda rodada do Campeonato Paulista de 2024, o São Paulo enfrenta o Mirassol no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no interior do estado, nesta terça-feira (23). Contudo, mais uma vez, o atacante colombiano James Rodríguez está ausente e não foi relacionado pelo técnico Thiago Carpini, tanto nesta partida quanto neste início de temporada. Na estreia do Tricolor contra o Santo André, no Morumbis, o jogador não chegou a compor sequer o banco de reservas. A GOAL destaca a razão da ausência de James Rodriguez.