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'Por que ir para outro lugar?' - Futuro de Erling Haaland no Manchester City é abordado enquanto Andy Cole descarta metas de 'recorde' para prolífico atacante norueguês
Haaland reescreveu os livros de história da Premier League
Depois de consolidar e ampliar sua reputação em passagens por Molde, Red Bull Salzburg e Borussia Dortmund, Haaland seguiu os passos do pai, Alf Inge, ao se juntar ao Manchester City no verão de 2022. Naquele momento, ele custou uma pechincha de £ 51 milhões (US$ 69 milhões).
Ele poderia valer quatro vezes esse valor agora, com 167 gols marcados por seu atual clube em 203 partidas. Haaland atingiu a marca de 100 gols na elite do futebol inglês no menor número de jogos (111).
O City tem contrato com ele até 2034, mas muitas perguntas têm sido feitas sobre se esses termos serão honrados. As notícias sobre o interesse dos gigantes de La Liga Barcelona e Real Madrid aparentemente nunca estão longe. Um novo desafio pode atrair o jogador de 26 anos em algum momento, já que ele entrou em sua quinta temporada no Etihad Stadium.
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Por quanto tempo Haaland ainda ficará na Inglaterra?
Questionado sobre por quanto tempo Haaland ainda ficará em Manchester, o ex-atacante do City Cole, que falava em nome do Unibet Casino, disse à GOAL: “Acho que a única pessoa que pode responder é o próprio Haaland, sobre quanto tempo ele quer ficar na Inglaterra.
“Ele tem um contrato de longo prazo com o Manchester City. Parece que está realmente gostando. Parece que tem um grande impacto no vestiário do Manchester City. E, se você está gostando do seu futebol, no fim das contas, por que iria querer ir para outro lugar? Mas, como eu disse, você teria que fazer essa pergunta ao Haaland, sobre como ele está mentalmente, fisicamente, e o que gostaria de fazer daqui para frente.”
Embora Haaland tenha reescrito os livros de história, feitos desse tipo não dominam seus pensamentos. Ele pensa em marcar gols, ganhar troféus e ser o melhor jogador de equipe possível. Cole acrescentou sobre essa mentalidade: “Sou um indivíduo. Por que você se importa com recordes? Recordes existem para ser quebrados.
“Se você está preocupado com recordes e coisas assim, acho que isso é um pouco egocêntrico. No fim das contas, trata-se de uma equipe. Agora, se a sua equipe coloca você em uma posição para quebrar o recorde, você tem que agradecer aos seus companheiros por lhe darem a oportunidade de fazer exatamente isso. Entendo por que ele não liga para esse tipo de coisa, porque eu nunca liguei para essas coisas.”
Real Madrid e Barcelona estão sempre de olho
Outro ex-jogador do City, o meio-campista alemão Dietmar Hamann, disse à GOAL recentemente, ao ser perguntado se Haaland poderia ser tirado do Etihad em um futuro não muito distante: “Bem, ele já ganhou tudo, não é? Ganhou a Champions League, ganhou a Premier League, e não tenho certeza de por quanto tempo ele ainda tem, ele assinou um contrato muito longo, não assinou?
“Obviamente, não depende dele se vai sair ou se pode sair, mas acho que é natural quando você já ganhou tudo, quando está no clube há um certo tempo. Ele até nasceu na Inglaterra, não nasceu, porque o pai dele jogou na Premier League. Acho que pode chegar um momento em que ele diga, quando Barcelona ou Madrid chamarem, ‘sim’. Acho que sempre há uma chance, mas se o City disser não, com o contrato que ele tem, então pode ser complicado, porque ele também não sairia barato.”
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Haaland está vinculado por contrato até 2034
Haaland não deu nenhum indício de que está planejando um recomeço, mas as portas que levam à Espanha foram deixadas entreabertas por seu pai. Nada pode ser descartado quando se trata de um dos atacantes mais temidos do planeta.
O City, compreensivelmente, ficará relutante em se desfazer de seu ativo mais valioso, mas também saberá que a ambição individual não pode ser contida e que seu camisa 9, que brilhou por seu país na Copa do Mundo de 2026 e atraiu mais admiradores, muito provavelmente poderá desejar algo diferente quando não houver mais nada para ele conquistar na Inglaterra.
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