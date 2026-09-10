Questionado sobre por quanto tempo Haaland ainda ficará em Manchester, o ex-atacante do City Cole, que falava em nome do Unibet Casino, disse à GOAL: “Acho que a única pessoa que pode responder é o próprio Haaland, sobre quanto tempo ele quer ficar na Inglaterra.

“Ele tem um contrato de longo prazo com o Manchester City. Parece que está realmente gostando. Parece que tem um grande impacto no vestiário do Manchester City. E, se você está gostando do seu futebol, no fim das contas, por que iria querer ir para outro lugar? Mas, como eu disse, você teria que fazer essa pergunta ao Haaland, sobre como ele está mentalmente, fisicamente, e o que gostaria de fazer daqui para frente.”

Embora Haaland tenha reescrito os livros de história, feitos desse tipo não dominam seus pensamentos. Ele pensa em marcar gols, ganhar troféus e ser o melhor jogador de equipe possível. Cole acrescentou sobre essa mentalidade: “Sou um indivíduo. Por que você se importa com recordes? Recordes existem para ser quebrados.

“Se você está preocupado com recordes e coisas assim, acho que isso é um pouco egocêntrico. No fim das contas, trata-se de uma equipe. Agora, se a sua equipe coloca você em uma posição para quebrar o recorde, você tem que agradecer aos seus companheiros por lhe darem a oportunidade de fazer exatamente isso. Entendo por que ele não liga para esse tipo de coisa, porque eu nunca liguei para essas coisas.”