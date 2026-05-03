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Por que Harry Kane talvez não precise de um título na Copa do Mundo para ganhar a Bola de Ouro, já que Alan Shearer compara o trio de ataque do Bayern de Munique ao “MSN” do Barcelona, formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar
Os artilheiros do Bayern
Kane teve uma terceira temporada de tirar o fôlego na Baviera, marcando 54 gols e dando sete assistências em 47 partidas, garantindo assim o segundo título consecutivo da Bundesliga. Ao lado de Olise e Diaz, o jogador de 32 anos faz parte de um ataque que, coletivamente, marcou 100 gols em todas as competições nesta temporada. Embora o Bayern enfrente uma desvantagem de 5 a 4 contra o PSG nas semifinais da Liga dos Campeões, o brilhantismo individual de Kane o colocou na vanguarda das discussões sobre os prêmios globais.
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Méritos para a Bola de Ouro
Em entrevista à Betfair, Shearer afirmou que a evolução de Kane na Alemanha o tornou um dos favoritos ao Ballon d'Or, mesmo sem títulos internacionais. O maior artilheiro de todos os tempos da Premier League disse: “Harry Kane chegará perto de ganhar o Ballon d'Or este ano, mesmo que a Inglaterra não vença a Copa do Mundo.
“Acho que todos concordamos que Kane não estava em boa forma na Euro 2024 e teve dificuldades para encontrar seu ritmo. Mas acho que o que ficou mais do que evidente, e claramente visível para todos na terça-feira, é como o Bayern joga com o Harry e o ritmo e a energia que eles têm ao redor dele; então, quando ele recua, o que ele faz com frequência — quer dizer, às vezes ele chega quase à sua própria grande área e recebe a bola —, mas sempre tem jogadores ao seu redor.
“Sempre que a bola chega até ele, fica claro para todos verem as pessoas que se posicionam ao seu redor, o ritmo que o envolve e vai além dele.”
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A comparação com o 'MSN'
Shearer continuou sua análise comparando o atual trio do Bayern com a lendária linha de ataque do Barcelona formada por Messi, Suárez e Neymar. Entre 2014 e 2017, essa icônica parceria “MSN” conquistou nove títulos importantes e marcou a impressionante marca de 364 gols.
Ele acrescentou: “Quero dizer, os três atacantes, Kane, Diaz e Olise, marcaram 100 gols entre os três este ano. É notável e se assemelha ao nível de Messi, Suárez e Neymar quando estavam no Barcelona anos atrás. Parece que Harry Kane está melhorando. Quero dizer, ele conseguiu o pênalti e deu aquela ótima assistência para Luis Diaz, mas ainda parece que está melhorando.”
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A busca de Kane por títulos
O Bayern precisa reverter uma desvantagem de um gol contra o PSG nesta quarta-feira para chegar à final da Liga dos Campeões e manter vivos seus sonhos continentais. Além da cena europeia, Kane em breve liderará a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, buscando coroar sua temporada individual mais prolífica com o primeiro título importante. Com Olise e Diaz também em plena forma, os campeões alemães continuam sendo uma ameaça formidável ao enfrentarem o desfecho decisivo da temporada.