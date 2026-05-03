Por que Harry Kane talvez não precise de um título na Copa do Mundo para ganhar a Bola de Ouro, já que Alan Shearer compara o trio de ataque do Bayern de Munique ao “MSN” do Barcelona, formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar

Em entrevista à Betfair, Shearer afirmou que a evolução de Kane na Alemanha o tornou um dos favoritos ao Ballon d'Or, mesmo sem títulos internacionais. O maior artilheiro de todos os tempos da Premier League disse: “Harry Kane chegará perto de ganhar o Ballon d'Or este ano, mesmo que a Inglaterra não vença a Copa do Mundo.

“Acho que todos concordamos que Kane não estava em boa forma na Euro 2024 e teve dificuldades para encontrar seu ritmo. Mas acho que o que ficou mais do que evidente, e claramente visível para todos na terça-feira, é como o Bayern joga com o Harry e o ritmo e a energia que eles têm ao redor dele; então, quando ele recua, o que ele faz com frequência — quer dizer, às vezes ele chega quase à sua própria grande área e recebe a bola —, mas sempre tem jogadores ao seu redor.

“Sempre que a bola chega até ele, fica claro para todos verem as pessoas que se posicionam ao seu redor, o ritmo que o envolve e vai além dele.”