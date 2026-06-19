Por que Harry Kane “preferiria ser Olivier Giroud” a se equiparar a Lionel Messi e Kylian Mbappé - com o maior artilheiro da história da Inglaterra de volta à disputa pelo título da Copa do Mundo

Questionado sobre se essas conquistas teriam dado a Kane alguma motivação extra, agora que ele está sob os holofotes mais intensos, o ex-zagueiro da Inglaterra Mills — falando em nome da betTOM — disse ao GOAL: “Pessoalmente, não acho que sim. Não acho que ele se motive com isso. Acho que ele só quer marcar gols. Acho que ele só quer marcar o máximo de gols possível. Ele quer que a Inglaterra vença.

“Não acho que ele se importe tanto assim. Daria para perguntar ao Harry Kane: você prefere ganhar a Chuteira de Ouro e ser eliminado nas quartas de final, ou prefere ser como o Olivier Giroud, ganhar a Copa do Mundo e não marcar nenhum gol? Acho que o Harry Kane se encaixaria na segunda categoria.

“Acho que haveria alguns atacantes de nível mundial que poderiam optar pelo contrário. Às vezes, trata-se de objetivos pessoais; às vezes, isso supera o interesse da equipe. Obviamente, eles querem as duas coisas, mas alguns deles são um pouco mais egoístas.

“Não acho que Harry Kane seja assim nem um pouco. Ele deve ter visto o que esses outros jogadores fizeram. Não acho que ele se abale com isso de forma alguma. Acho que ele está muito, muito à vontade consigo mesmo e isso não é um problema para ele. Acho que ele está motivado simplesmente por querer marcar gols, por querer fazer o máximo possível de gols e vencer o máximo possível de jogos pela Inglaterra.”