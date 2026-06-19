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Por que Harry Kane “preferiria ser Olivier Giroud” a se equiparar a Lionel Messi e Kylian Mbappé - com o maior artilheiro da história da Inglaterra de volta à disputa pelo título da Copa do Mundo
Kane já conquistou várias Chuteiras de Ouro
Kane tem muitos desses em seu currículo. Como o maior artilheiro que o Tottenham já teve, ele conquistou três Chuteiras de Ouro durante sua passagem pela Premier League. Mais três foram adicionadas à sua coleção, ao longo de outras tantas temporadas, ao mesmo tempo em que se tornou bicampeão da Bundesliga.
Seu histórico de gols pela Inglaterra chegou a 81, em 115 partidas, com dois gols marcados contra a Croácia na última partida. Com dois pênaltis convertidos e uma cabeçada espetacular, o capitão dos Três Leões mais uma vez serviu de inspiração para o ataque.
Antes de a equipe de Thomas Tuchel dar início à sua busca pela glória mundial, Kane assistia de longe enquanto Messi, Mbappé e Erling Haaland brilhavam nos maiores palcos do futebol — marcando, juntos, sete gols pela Argentina, França e Noruega.
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Será que Kane vai ficar de olho em Messi, Mbappé e Haaland?
Questionado sobre se essas conquistas teriam dado a Kane alguma motivação extra, agora que ele está sob os holofotes mais intensos, o ex-zagueiro da Inglaterra Mills — falando em nome da betTOM — disse ao GOAL: “Pessoalmente, não acho que sim. Não acho que ele se motive com isso. Acho que ele só quer marcar gols. Acho que ele só quer marcar o máximo de gols possível. Ele quer que a Inglaterra vença.
“Não acho que ele se importe tanto assim. Daria para perguntar ao Harry Kane: você prefere ganhar a Chuteira de Ouro e ser eliminado nas quartas de final, ou prefere ser como o Olivier Giroud, ganhar a Copa do Mundo e não marcar nenhum gol? Acho que o Harry Kane se encaixaria na segunda categoria.
“Acho que haveria alguns atacantes de nível mundial que poderiam optar pelo contrário. Às vezes, trata-se de objetivos pessoais; às vezes, isso supera o interesse da equipe. Obviamente, eles querem as duas coisas, mas alguns deles são um pouco mais egoístas.
“Não acho que Harry Kane seja assim nem um pouco. Ele deve ter visto o que esses outros jogadores fizeram. Não acho que ele se abale com isso de forma alguma. Acho que ele está muito, muito à vontade consigo mesmo e isso não é um problema para ele. Acho que ele está motivado simplesmente por querer marcar gols, por querer fazer o máximo possível de gols e vencer o máximo possível de jogos pela Inglaterra.”
A Inglaterra escalou um time que permite que Kane recue
Considera-se que Tuchel montou seu ataque para a Copa do Mundo em torno de Kane, com a escolha de outros atacantes que complementam o jogador de 32 anos e sua tendência de recuar. Esse sistema funcionou quase perfeitamente contra a Croácia, com jogadores como Jude Bellingham, Bukayo Saka e Marcus Rashford dispostos a avançar além do capitão.
Questionado sobre a tendência de Kane de se afastar, Mills disse: “Acho que isso sempre vai acontecer. Harry Kane nunca foi dotado de velocidade, então não é como se ele tivesse perdido um metro de velocidade. Ele sempre foi incrivelmente inteligente na maneira como joga.
“Ele costuma jogar como um número 9, como um 10, como um 9,5, se preferirem, recuando para essas posições. Então, para fazer isso, é preciso ter velocidade nas laterais do campo. É preciso abrir o jogo de alguma forma. Por isso, são necessários jogadores que corram por trás da defesa.
“Bellingham fará isso, Saka, [Noni] Madueke farão isso — Rashford e [Anthony] Gordon, do outro lado, também farão isso e abrirão o jogo, o que permite que Kane recue para essas posições. Isso é apenas futebol bastante comum. Não é exatamente ciência espacial conseguir fazer isso.
“Às vezes, obviamente, nem sempre é fácil executar isso, porque você tem um adversário tentando te impedir e ditar o ritmo do jogo. Acho que a única preocupação é que Harry Kane é o nosso ponto central. Se algo acontecer com o Harry, você começa a se perguntar para onde vamos a partir daí.”
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Copa do Mundo de 2026: Será que os Três Leões vão rugir?
A Inglaterra tem sido acusada de depender excessivamente de Kane, devido ao seu histórico notável e à capacidade de, às vezes, arcar sozinho com o peso da responsabilidade de marcar gols. Bellingham e Rashford, no entanto, contribuíram contra a Croácia.
Se os Três Leões quiserem realmente rugir neste verão, pondo fim a 60 anos de sofrimento, Kane liderará o caminho e deve chegar perto de conquistar mais uma Chuteira de Ouro — permitindo que mais história seja feita ali —, mas Messi, Mbappé e companhia não influenciarão seu pensamento nem sua maneira de jogar.