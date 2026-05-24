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FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Por que Harry Kane continua adiando a renovação de contrato com o Bayern de Munique após uma temporada com 61 gols

H. Kane
Bayern de Munique
Bundesliga

Harry Kane minimizou qualquer urgência imediata em relação à renovação de contrato com o Bayern de Munique, apesar de ter encerrado uma temporada individual sensacional. O capitão da seleção inglesa acaba de ter um ano recorde na Baviera, mas os torcedores talvez tenham que esperar até depois da Copa do Mundo para terem clareza sobre seu futuro a longo prazo.

  • O atacante suspende as negociações sobre o contrato

    Kane revelou que ainda não está pronto para sentar-se à mesa e discutir uma renovação de contrato com o Bayern. O ex-jogador do Tottenham encerrou sua temporada nacional levantando o troféu da DFB-Pokal em Berlim, mas optou por adiar as negociações para depois da próxima Copa do Mundo.

    Enquanto os torcedores do Bayern estão ansiosos para ver o jogador de 32 anos comprometer-se a longo prazo com o clube, Kane mantém a calma em relação à situação. Com a temporada nacional oficialmente encerrada, o foco do atacante mudou totalmente para as obrigações internacionais e a busca por um grande título com a Inglaterra, antes de retornar à mesa de negociações na Baviera.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    O que Harry Kane disse sobre o seu futuro

    Em entrevista à Sky Sport DE após a vitória na final da Copa contra o Stuttgart, Kane abordou as especulações em torno da renovação de seu contrato. O atacante deixou claro que, embora estejam previstas conversas, elas não ocorrerão no futuro imediato.

    O capitão da Inglaterra declarou: “Não é o momento de falar sobre isso agora, mas não há motivo para pânico. Queríamos adiar as conversas até o final da temporada e ainda temos a Copa do Mundo pela frente. Mas todos sabem o quanto eu gosto de estar aqui. A situação está tranquila.” A declaração confirma que, embora haja a intenção de conversar, a Copa do Mundo tem prioridade.

  • Hoeness desmente rumores sobre transferência para o Barcelona

    O excelente desempenho de Kane inevitavelmente o colocou na mira dos grandes clubes europeus, com relatos sugerindo que o Barcelona estaria interessado em levá-lo ao Camp Nou para substituir Robert Lewandowski. No entanto, o presidente honorário do Bayern, Uli Hoeness, não hesitou em descartar a possibilidade de que seu craque pudesse ser vendido neste verão.

    Hoeness deu uma resposta direta, típica dele, às especulações, insistindo que o Barcelona não tem dinheiro para financiar uma operação tão grande. O dirigente do Bayern continua firme em afirmar que o clube não tem intenção de lucrar com um jogador que ele descreveu como a melhor contratação que já fizeram, especialmente após uma temporada em que Kane marcou 61 gols em 51 partidas.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Incerteza quanto a um possível retorno da Premier League

    Embora Kane pareça estar bem adaptado à Alemanha, o fantasma do recorde de gols da Premier League continua pairando no ar. Tendo deixado o Tottenham com 213 gols, ele permanece a poucos passos da lendária marca de 260 gols de Alan Shearer, o que leva muitos a acreditar que um retorno à Inglaterra é inevitável antes de se aposentar.

    O atacante já admitiu anteriormente que sua posição em relação a um retorno se suavizou quanto mais tempo ele permanece na Bundesliga. Embora não tenha descartado um retorno ao país natal, Kane enfatizou seu compromisso com o gigante alemão: “Estou totalmente comprometido com o Bayern. Se houver uma conversa sobre renovação, então veremos, mas ainda tenho esta temporada e mais uma. Não é como se eu estivesse no meu último ano, não é como se houvesse pânico.”