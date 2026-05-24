Getty Images Sport
Traduzido por
Por que Harry Kane continua adiando a renovação de contrato com o Bayern de Munique após uma temporada com 61 gols
O atacante suspende as negociações sobre o contrato
Kane revelou que ainda não está pronto para sentar-se à mesa e discutir uma renovação de contrato com o Bayern. O ex-jogador do Tottenham encerrou sua temporada nacional levantando o troféu da DFB-Pokal em Berlim, mas optou por adiar as negociações para depois da próxima Copa do Mundo.
Enquanto os torcedores do Bayern estão ansiosos para ver o jogador de 32 anos comprometer-se a longo prazo com o clube, Kane mantém a calma em relação à situação. Com a temporada nacional oficialmente encerrada, o foco do atacante mudou totalmente para as obrigações internacionais e a busca por um grande título com a Inglaterra, antes de retornar à mesa de negociações na Baviera.
- Getty Images Sport
O que Harry Kane disse sobre o seu futuro
Em entrevista à Sky Sport DE após a vitória na final da Copa contra o Stuttgart, Kane abordou as especulações em torno da renovação de seu contrato. O atacante deixou claro que, embora estejam previstas conversas, elas não ocorrerão no futuro imediato.
O capitão da Inglaterra declarou: “Não é o momento de falar sobre isso agora, mas não há motivo para pânico. Queríamos adiar as conversas até o final da temporada e ainda temos a Copa do Mundo pela frente. Mas todos sabem o quanto eu gosto de estar aqui. A situação está tranquila.” A declaração confirma que, embora haja a intenção de conversar, a Copa do Mundo tem prioridade.
Hoeness desmente rumores sobre transferência para o Barcelona
O excelente desempenho de Kane inevitavelmente o colocou na mira dos grandes clubes europeus, com relatos sugerindo que o Barcelona estaria interessado em levá-lo ao Camp Nou para substituir Robert Lewandowski. No entanto, o presidente honorário do Bayern, Uli Hoeness, não hesitou em descartar a possibilidade de que seu craque pudesse ser vendido neste verão.
Hoeness deu uma resposta direta, típica dele, às especulações, insistindo que o Barcelona não tem dinheiro para financiar uma operação tão grande. O dirigente do Bayern continua firme em afirmar que o clube não tem intenção de lucrar com um jogador que ele descreveu como a melhor contratação que já fizeram, especialmente após uma temporada em que Kane marcou 61 gols em 51 partidas.
- Getty Images Sport
Incerteza quanto a um possível retorno da Premier League
Embora Kane pareça estar bem adaptado à Alemanha, o fantasma do recorde de gols da Premier League continua pairando no ar. Tendo deixado o Tottenham com 213 gols, ele permanece a poucos passos da lendária marca de 260 gols de Alan Shearer, o que leva muitos a acreditar que um retorno à Inglaterra é inevitável antes de se aposentar.
O atacante já admitiu anteriormente que sua posição em relação a um retorno se suavizou quanto mais tempo ele permanece na Bundesliga. Embora não tenha descartado um retorno ao país natal, Kane enfatizou seu compromisso com o gigante alemão: “Estou totalmente comprometido com o Bayern. Se houver uma conversa sobre renovação, então veremos, mas ainda tenho esta temporada e mais uma. Não é como se eu estivesse no meu último ano, não é como se houvesse pânico.”