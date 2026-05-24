Por que Harry Kane continua adiando a renovação de contrato com o Bayern de Munique após uma temporada com 61 gols

Kane revelou que ainda não está pronto para sentar-se à mesa e discutir uma renovação de contrato com o Bayern. O ex-jogador do Tottenham encerrou sua temporada nacional levantando o troféu da DFB-Pokal em Berlim, mas optou por adiar as negociações para depois da próxima Copa do Mundo.

Enquanto os torcedores do Bayern estão ansiosos para ver o jogador de 32 anos comprometer-se a longo prazo com o clube, Kane mantém a calma em relação à situação. Com a temporada nacional oficialmente encerrada, o foco do atacante mudou totalmente para as obrigações internacionais e a busca por um grande título com a Inglaterra, antes de retornar à mesa de negociações na Baviera.