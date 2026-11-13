Por que Gio Reyna, “excepcionalmente bom”, tem “rodado por aí”, enquanto Brad Friedel aposta que o astro da seleção dos Estados Unidos vai superar os problemas com lesões e provar seu valor no Strasbourg
Ganhou destaque como uma promessa ainda na adolescência
Reyna teve de lidar com expectativas desse tipo desde que deixou os Estados Unidos rumo à Alemanha e ao Borussia Dortmund em 2019. Ele estreou pela equipe principal do BVB aos 17 anos, batendo um recorde entre estreantes norte-americanos na Bundesliga que até então pertencia ao companheiro de seleção Christian Pulisic.
Na época, ele era considerado a maior promessa do momento, com a expectativa de que assumisse papéis de destaque pelo clube e pela seleção. Problemas físicos, porém, logo se tornaram uma constante lamentável.
As lesões frearam o desenvolvimento e a evolução de um jogador supostamente destinado a chegar ao topo, enquanto as oportunidades como titular se tornavam cada vez mais escassas no Dortmund. Uma passagem por empréstimo pelo Nottingham Forest, da Premier League, em 2024 também foi frustrante, sem que ele conseguisse causar o impacto desejado na Inglaterra.
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Um ano no Mönchengladbach e depois rumo à França
Apostou em um recomeço em 2025 ao se transferir em definitivo para o Borussia Mönchengladbach, mas somou apenas 19 jogos e um gol por lá. Ainda assim, conquistou uma vaga na seleção dos Estados Unidos de Mauricio Pochettino para a Copa do Mundo de 2026, disputada em casa.
Depois daquele torneio, acertou a transferência para o Strasbourg e assinou um contrato de longo prazo, válido até 2031. Reyna começou bem na Ligue 1, marcando três gols em 10 partidas, e parece ter encontrado um novo clube onde possa criar raízes a longo prazo.
O que Reyna precisa para mostrar todo o seu potencial
Questionado sobre sua avaliação desta versão de Reyna e se ele finalmente poderá atingir todo o seu potencial, o ex-goleiro da seleção dos Estados Unidos Friedel, que falou em parceria com a Grosvenor Sport, disse à GOAL: “Infelizmente para ele, boa parte dessas idas e vindas se deve às lesões.
“Espero que seu corpo tenha se recuperado, por assim dizer, e amadurecido. Se você olhar para quando ele sofreu as primeiras lesões, seu corpo ainda nem estava totalmente desenvolvido. Ele ainda nem tinha terminado de crescer. Quando você é um jogador jovem e sofre as primeiras lesões enquanto ainda está crescendo, é muito prejudicial para o corpo sofrer outra lesão, depois outra e mais outra. Infelizmente, foi isso que aconteceu com ele.
“Não acho que seu talento tenha sido posto em dúvida em momento algum. Não haveria como todos esses clubes insistirem em contratá-lo e recebê-lo apesar das lesões se ele não tivesse qualidade.
“Ele é o tipo de jogador cujo corpo só precisava de um pouco mais de tempo para se recuperar por completo, as articulações, os tendões, os ligamentos, tudo. Agora ele pode ter uma boa sequência de jogos. Espero que ele passe 12 meses seguidos sem lesões. Que jogue entre 60 e 90 minutos todos os fins de semana, sem se lesionar, complete uma temporada inteira e deixe o corpo se acostumar com isso. Acho que então veremos um jogador realmente maravilhoso.
“Acho que ele é muito bom. Todo mundo sabe que ele é bom, mas não acho que as pessoas saibam exatamente o quanto, porque ele nunca teve uma sequência de jogos. Esse garoto é excepcionalmente bom. Só precisa de um pouco de sorte.”
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Objetivos a perseguir com o Strasbourg e a seleção masculina dos Estados Unidos
O Strasbourg acredita que pode fazer Reyna render em alto nível no futebol europeu, dando-lhe mais liberdade e reduzindo um pouco as expectativas. Ele é incentivado a se expressar e a influenciar as partidas em setores importantes do campo.
A boa fase no clube deve beneficiar os Estados Unidos, que se preparam para enfrentar o Haiti em uma quartas de final da Liga das Nações da Concacaf disputada em dois jogos. O talentoso camisa 10 já disputou 47 partidas pela seleção e deve estabelecer a meta bastante alcançável de chegar a 100 jogos pela equipe nacional.
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