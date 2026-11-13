Questionado sobre sua avaliação desta versão de Reyna e se ele finalmente poderá atingir todo o seu potencial, o ex-goleiro da seleção dos Estados Unidos Friedel, que falou em parceria com a Grosvenor Sport, disse à GOAL: “Infelizmente para ele, boa parte dessas idas e vindas se deve às lesões.

“Espero que seu corpo tenha se recuperado, por assim dizer, e amadurecido. Se você olhar para quando ele sofreu as primeiras lesões, seu corpo ainda nem estava totalmente desenvolvido. Ele ainda nem tinha terminado de crescer. Quando você é um jogador jovem e sofre as primeiras lesões enquanto ainda está crescendo, é muito prejudicial para o corpo sofrer outra lesão, depois outra e mais outra. Infelizmente, foi isso que aconteceu com ele.

“Não acho que seu talento tenha sido posto em dúvida em momento algum. Não haveria como todos esses clubes insistirem em contratá-lo e recebê-lo apesar das lesões se ele não tivesse qualidade.

“Ele é o tipo de jogador cujo corpo só precisava de um pouco mais de tempo para se recuperar por completo, as articulações, os tendões, os ligamentos, tudo. Agora ele pode ter uma boa sequência de jogos. Espero que ele passe 12 meses seguidos sem lesões. Que jogue entre 60 e 90 minutos todos os fins de semana, sem se lesionar, complete uma temporada inteira e deixe o corpo se acostumar com isso. Acho que então veremos um jogador realmente maravilhoso.

“Acho que ele é muito bom. Todo mundo sabe que ele é bom, mas não acho que as pessoas saibam exatamente o quanto, porque ele nunca teve uma sequência de jogos. Esse garoto é excepcionalmente bom. Só precisa de um pouco de sorte.”