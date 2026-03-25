A poucos meses do fim da temporada, muitos consideram Michael Kayode um dos melhores laterais da Premier League: nascido em 2004, em janeiro de 2025 ele deixou a Itália e a Fiorentina para se transferir para a Inglaterra, para o Brentford: uma transação de 18 milhões de euros entre empréstimo e opção de compra, com contrato até junho de 2030 e opção de prorrogação até 2031. E agora, após uma fase inicial de adaptação, tornou-se intocável na lateral direita. Tanto que chamou a atenção do mercado com uma recente especulação sobre uma possível transferência para a Juventus; alguns esperavam que o jogador pudesse ser convocado também pelo técnico da seleção italiana, Gattuso, para as decisivas partidas das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, mas o técnico da Azzurra fez outras escolhas.
Traduzido por
Por que Gattuso não convocou Kayode para a seleção: quem está no lugar dele e a convocação de Baldini para a Sub-21
QUEM FOI CONVOCADO NO LUGAR DE KAYODE
Para Kayode, teria sido a primeira convocação para a Seleção A, uma oportunidade adiada porque, por enquanto, Gattuso preferiu optar por outros jogadores: o técnico confirmou o grupo que disputou a fase de qualificação até agora; embora tivesse em mente trazer uma novidade, ao ter de fazer uma escolha, convocou Marco Palestra, jogador nascido em 2005, de propriedade da Atalanta, que está se saindo muito bem emprestado ao Cagliari em sua primeira temporada na Série A. Contra a Irlanda do Norte, o titular na direita deve ser Matteo Politano, que atuará como lateral no 3-5-2, com a possibilidade de ver também Cambiaso ou Spinazzola nessa função.
A CONVOCAÇÃO PARA A SELEÇÃO SUB-21
Após ter sido inicialmente excluído até mesmo da lista de convocados da Seleção Sub-21 para as partidas de qualificação para o próximo Europeu contra a Macedônia e a Suécia, Michael Kayode foi convocado pelo técnico da Sub-21, Silvio Baldini, para integrar o grupo que amanhã, quinta-feira, 26 de março, enfrentará a Macedônia às 18h15 e terá o segundo compromisso na terça-feira, dia 31. O lateral do Brentford só foi convocado posteriormente por Baldini, e sua convocação não está relacionada a lesões de outros jogadores; quando questionado sobre o motivo de ele não ter sido incluído na lista, o técnico respondeu que sempre teve o jogador em mente.