Por que Gattuso não convocou Kayode para a seleção: quem está no lugar dele e a convocação de Baldini para a Sub-21

A poucos meses do fim da temporada, muitos consideram Michael Kayode um dos melhores laterais da Premier League: nascido em 2004, em janeiro de 2025 ele deixou a Itália e a Fiorentina para se transferir para a Inglaterra, para o Brentford: uma transação de 18 milhões de euros entre empréstimo e opção de compra, com contrato até junho de 2030 e opção de prorrogação até 2031. E agora, após uma fase inicial de adaptação, tornou-se intocável na lateral direita. Tanto que chamou a atenção do mercado com uma recente especulação sobre uma possível transferência para a Juventus; alguns esperavam que o jogador pudesse ser convocado também pelo técnico da seleção italiana, Gattuso, para as decisivas partidas das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, mas o técnico da Azzurra fez outras escolhas.



