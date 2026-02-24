“Por que fizeram isso é um mistério” – Proprietários do Tottenham criticados pelo agente do ex-treinador por causa da contratação de Igor Tudor

O Tottenham decidiu se separar de Frank após uma derrota para o Newcastle United no início deste mês, com os londrinos do norte passando por uma fase terrível desde o início do ano. Tudor, que tem a reputação de ser contratado para lidar com emergências, assumiu o comando até o final da temporada, mas teve um péssimo início com uma derrota por 4 a 1 para o Arsenal no domingo.

O Spurs está lidando com uma enorme crise de lesões e também não poderá contar com Cristian Romero por mais duas partidas da Premier League devido a uma suspensão. O medo de um possível rebaixamento para a Championship vem aumentando, com o clube sem vencer há nove partidas no campeonato.

Anteriormente, Heitinga havia sido contratado para ajudar Frank como assistente durante a fase ruim, embora muitos apostadores achassem que ele poderia assumir o cargo de técnico se seu chefe fosse demitido. Em vez disso, sua passagem pelo Tottenham chegou a um fim rápido com a chegada de Tudor e sua equipe técnica.