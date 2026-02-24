Goal.com
“Por que fizeram isso é um mistério” – Proprietários do Tottenham criticados pelo agente do ex-treinador por causa da contratação de Igor Tudor

O agente de John Heitinga, ex-assistente técnico de Thomas Frank no Tottenham Hotspur, criticou a falta de planejamento do clube do norte de Londres após Igor Tudor ter sido nomeado técnico principal até o final da temporada. O Spurs está em crise e os temores de rebaixamento só aumentaram com a derrota por 4 a 1 para o rival local Arsenal no domingo.

    O Tottenham decidiu se separar de Frank após uma derrota para o Newcastle United no início deste mês, com os londrinos do norte passando por uma fase terrível desde o início do ano. Tudor, que tem a reputação de ser contratado para lidar com emergências, assumiu o comando até o final da temporada, mas teve um péssimo início com uma derrota por 4 a 1 para o Arsenal no domingo.

    O Spurs está lidando com uma enorme crise de lesões e também não poderá contar com Cristian Romero por mais duas partidas da Premier League devido a uma suspensão. O medo de um possível rebaixamento para a Championship vem aumentando, com o clube sem vencer há nove partidas no campeonato.

    Anteriormente, Heitinga havia sido contratado para ajudar Frank como assistente durante a fase ruim, embora muitos apostadores achassem que ele poderia assumir o cargo de técnico se seu chefe fosse demitido. Em vez disso, sua passagem pelo Tottenham chegou a um fim rápido com a chegada de Tudor e sua equipe técnica.

    Agente afirma que o Tottenham queria que Heitinga continuasse

    Agora, Jansen revelou que o Tottenham estava interessado em manter Heitinga em seu cargo sob a nova administração, mas eles decidiram sair.

    Em participação no podcastKieftJansenEgmondGijp, ele disse: “Ele foi autorizado a permanecer. Eles até pediram para ele ficar. Todos os outros treinadores, todos escandinavos, saíram. E depois de três semanas, eles disseram a ele: ‘Por favor, fique e cumpra seu contrato aqui’. Isso é uma grande conquista para alguém que trabalhou lá por três semanas.

    “Mas ele disse: ‘Sim, mas agora Igor Tudor, um técnico croata, está chegando com toda uma equipe para três ou quatro meses’. Esse homem é sempre contratado para trabalhos de emergência.

    Isso quase nunca funciona. Por que fizeram isso é um mistério para mim. E então outro treinador virá. Então, você pode sair duas vezes. Esse novo treinador também virá com 45 pessoas. Ele disse: ‘Isso é inútil, Rob. Tenho que sair agora’.”

    Jansen acrescentou: “Mas havia uma chance de ele assumir; nós tínhamos isso em mente. Só que o clube não. Após três semanas, eles decidiram que era muito cedo. Então, você tem um técnico interino.

    “O que a administração faz, ou, neste caso, os proprietários, a família Lewis? Eles optam por algum tipo de segurança. Eles contratam alguém com um histórico, alguém conhecido como gestor de crises em clubes em dificuldades por alguns meses. Isso salva a imagem deles. A menos que eles ousem continuar com Heitinga e uma nova equipe, mas eles não o farão.”

    Spurs em busca desesperada por vitória em meio a temores de rebaixamento

    O Tottenham certamente espera que sua decisão de nomear Tudor como técnico interino traga resultados positivos, com sua permanência na Premier League em jogo nos últimos meses da temporada. O time registrou três derrotas consecutivas no campeonato nacional, após perder para o Manchester United, Newcastle e, mais recentemente, Arsenal, e precisa somar pontos o mais rápido possível para se afastar das três últimas posições.

    Os próximos dois jogos parecem particularmente importantes. Primeiro, o time visita o Fulham, que recentemente derrotou o Sunderland por 3 a 1 e está seis posições à frente, antes de receber o Crystal Palace no Tottenham Hotspur Stadium. O Spurs então enfrenta o Liverpool em Anfield e o Nottingham Forest em casa antes da pausa internacional de março.

    O Tottenham também tem compromissos na Liga dos Campeões para pensar. O time enfrentará o Atlético de Madrid, o Galatasaray ou a Juventus nas oitavas de final, após ter tido uma campanha bem-sucedida na fase de grupos, terminando em quarto lugar e evitando a repescagem para a fase eliminatória. No entanto, ainda não se sabe se esses jogos serão uma distração bem-vinda, já que a sobrevivência no campeonato nacional é certamente o objetivo mais importante para o resto da campanha.

