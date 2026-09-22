Kevin De Bruyne colocou oficialmente fim às especulações sobre seu futuro internacional ao confirmar seu compromisso com a seleção da Bélgica. De volta ao centro de treinamentos de Tubize, o meio-campista do Napoli, de 35 anos, revelou que nunca considerou seriamente se afastar após a Copa do Mundo.

Enquanto nomes experientes como Axel Witsel se aposentaram e Thibaut Courtois optou por ficar fora da Liga das Nações, De Bruyne se sente motivado a continuar.

Ele apontou a Euro 2028, no Reino Unido e na Irlanda, como um alvo lógico para a despedida, embora tenha se recusado a fechar qualquer porta.