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“Por que eu não deveria continuar?”: Kevin De Bruyne quebra o silêncio sobre o futuro na Bélgica e o veredicto sobre Mark van Bommel
De Bruyne rejeita aposentadoria para liderar nova era da Bélgica
Kevin De Bruyne colocou oficialmente fim às especulações sobre seu futuro internacional ao confirmar seu compromisso com a seleção da Bélgica. De volta ao centro de treinamentos de Tubize, o meio-campista do Napoli, de 35 anos, revelou que nunca considerou seriamente se afastar após a Copa do Mundo.
Enquanto nomes experientes como Axel Witsel se aposentaram e Thibaut Courtois optou por ficar fora da Liga das Nações, De Bruyne se sente motivado a continuar.
Ele apontou a Euro 2028, no Reino Unido e na Irlanda, como um alvo lógico para a despedida, embora tenha se recusado a fechar qualquer porta.
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Meia elogia Van Bommel, “um típico holandês”, após visita a Nápoles
Ao abordar a nomeação do novo técnico Mark van Bommel, De Bruyne compartilhou impressões iniciais positivas após um encontro pessoal em Nápoles. O meia admitiu que, a princípio, não conhecia bem o ex-meio-campista, mas imediatamente apreciou seu estilo de comunicação direto.
De Bruyne destacou que as exigências táticas claras de Van Bommel correspondem às suas próprias expectativas em campo.
"Um holandês típico", brincou De Bruyne sobre Van Bommel. "Bastante direto em sua postura. Isso combina bem comigo, alguém que simplesmente diz as coisas como elas são. Van Bommel me perguntou o que eu queria fazer. Eu disse a ele que estava aqui para ajudá-lo."
Apelos dos companheiros de equipe e o condicionamento físico apurado alimentam a fome contínua
De Bruyne creditou seus companheiros de seleção por convencê-lo a permanecer, observando que membros mais jovens do elenco imploraram ativamente para que ele ficasse. O meio-campista também expressou surpresa com seu alto nível de condicionamento físico no Napoli, tendo completado várias partidas inteiras de 90 minutos.
Ele insistiu que superar seus limites diariamente continua sendo sua principal motivação pessoal para seguir competindo em alto nível.
"Muitos jogadores me pediram para ficar com a Bélgica depois da Copa do Mundo. Isso me dá energia", explicou De Bruyne. "Enquanto eu ainda tiver essa motivação, por que eu não deveria continuar? Superar seus limites todos os dias e tentar jogar o melhor possível."
- Getty Images Sport
Meio-campista veterano abraça mudança para orientar elenco jovem
De Bruyne reconheceu que a Bélgica está entrando em um período essencial de transição, exigindo que os jogadores mais jovens assumam responsabilidades de liderança na equipe. O veterano de 124 partidas pela seleção quer orientar a próxima geração nos próximos jogos da Liga das Nações contra França, Itália e Turquia.
Ele enfatizou que evitar um vácuo repentino de liderança continua sendo crucial antes que a velha guarda se despeça completamente.
"Eu não gostaria que os jogadores mais jovens levassem um choque de repente quando nos aposentarmos", observou De Bruyne. "Eles precisam sentir agora como é carregar um time."
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