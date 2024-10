Por que Esportes da Sorte não foi regularizada e o quanto isso afeta o Corinthians e até Memphis Depay

Copa do Brasil

A patrocinadora master da equipe alvinegra está no centro de investigações e seu dono foi até preso

A Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, ficou de fora da lista de bets autorizadas pelo Governo a operarem no Brasil. Além do clube paulista, a empresa também patrocina Athletico-PR, Náutico e Santa Cruz. O clube paranaense, inclusive, já suspendeu o contrato de patrocínio.

Segundo uma portaria publicada pelo governo brasileiro no dia 1º de outubro, as empresas investigadas por atos ilícitos não podem ter a autorização para operarem no país. A Esportes da Sorte está sendo investigada neste momento por lavagem de dinheiro.