Por que Erling Haaland foi substituído justamente quando a Noruega precisava de um gol? Explicação sobre a surpreendente substituição na partida das quartas de final da Copa do Mundo contra a Inglaterra

Solbakken se pronunciou para explicar a decisão polêmica de substituir Haaland nos minutos finais da derrota por 2 a 1 para a Inglaterra. Com o jogo em equilíbrio e os Três Leões na liderança na prorrogação, a imagem do atacante mais temido do mundo indo para o banco causou espanto geral em todo o estádio.

Ao explicar a decisão, o técnico da Noruega admitiu que seu craque estava fisicamente incapaz de continuar. “Não foi uma decisão difícil tirá-lo de campo, porque ele estava exausto”, revelou Solbakken após a partida. “Talvez eu devesse tê-lo tirado dez minutos antes. Obviamente, ele teve uma Copa do Mundo incrível, gastou toda a sua energia e força jogo após jogo. Acho que ele também sofreu uma contusão na perna no segundo tempo, o que se somou ao cansaço.”



