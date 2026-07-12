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Por que Erling Haaland foi substituído justamente quando a Noruega precisava de um gol? Explicação sobre a surpreendente substituição na partida das quartas de final da Copa do Mundo contra a Inglaterra
Solbakken esclarece a saída de Haaland
Solbakken se pronunciou para explicar a decisão polêmica de substituir Haaland nos minutos finais da derrota por 2 a 1 para a Inglaterra. Com o jogo em equilíbrio e os Três Leões na liderança na prorrogação, a imagem do atacante mais temido do mundo indo para o banco causou espanto geral em todo o estádio.
Ao explicar a decisão, o técnico da Noruega admitiu que seu craque estava fisicamente incapaz de continuar. “Não foi uma decisão difícil tirá-lo de campo, porque ele estava exausto”, revelou Solbakken após a partida. “Talvez eu devesse tê-lo tirado dez minutos antes. Obviamente, ele teve uma Copa do Mundo incrível, gastou toda a sua energia e força jogo após jogo. Acho que ele também sofreu uma contusão na perna no segundo tempo, o que se somou ao cansaço.”
- AFP
Um torneio histórico termina com tristeza
Apesar da decepção na semifinal, Haaland deixa a Copa do Mundo de 2026 com sua reputação de melhor finalizador do planeta firmemente intacta. O atacante manteve um desempenho implacável ao longo de todo o torneio na América do Norte, balançando as redes sete vezes em apenas cinco partidas. Solbakken não hesitou em defender a contribuição de seu craque, apesar da eliminação nas quartas de final.
“Ele fez tudo o que podia; acho que teve um pouco de azar em algumas situações”, acrescentou o técnico. “Mas ele marcou sete gols em cinco jogos por nós; teve uma Copa do Mundo fantástica.”
A Inglaterra escapa do susto em Miami
A ausência de Haaland nos minutos finais permitiu que a Inglaterra desse um suspiro de alívio ao garantir sua vaga na quarta semifinal de uma Copa do Mundo. Os Três Leões tiveram que lutar muito depois que Andreas Schjelderup os surpreendeu com o primeiro gol aos 36 minutos. No entanto, Jude Bellingham provou ser o herói mais uma vez, empatando pouco antes do intervalo e, em seguida, marcando o gol da vitória aos três minutos da prorrogação.
Jorgen Strand Larsen foi o escolhido para substituir Haaland, mas o atacante do Crystal Palace não conseguiu reproduzir a precisão do jogador do Manchester City. Embora a Noruega tenha avançado com garra, a falta de seu atacante titular na linha de frente ficou evidente, e os jogadores de Thomas Tuchel administraram bem o período final para garantir a classificação para as semifinais.
- AFP
Orgulho, apesar da decepção
Para a Noruega, essa eliminação marca o fim de uma campanha histórica que levou o país a chegar às quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez na história. Solbakken, visivelmente emocionado após o apito final, expressou imenso orgulho por uma equipe que passou mais de seis semanas unida na tentativa de abalar a ordem estabelecida no futebol.
“Sinto muita pena dos rapazes”, disse Solbakken. “Isso é futebol no mais alto nível — ele proporciona as maiores alegrias e as maiores decepções, dependendo de que lado você está. Estávamos do lado dos vencedores contra o Brasil, mas não hoje. Após 20 minutos iniciais difíceis, fizemos uma atuação heróica em todos os sentidos. Não posso culpar os jogadores nem pedir nada além do que eles deram. Nos faltou um pouco de sorte, mas assim é a vida. Neste momento, precisamos recuperar o fôlego.”
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