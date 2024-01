Dupla de ataque titular não participa dos primeiros jogos do Paulistão

O Palmeiras recebe a Inter de Limeira nesta quarta-feira (24), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Paulista de 2024. Porém, para este duelo, o técnico Abel Ferreira seguirá com dois problemas no ataque titular da equipe. Abaixo, a GOAL explica o motivo da ausência de Endrick e Dudu.