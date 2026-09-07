Apesar do alto investimento, ultrapassando com folga a marca de £ 1 bilhão (US$ 1,4 bi) em gastos ao longo de várias janelas de transferências, o Chelsea resistiu em grande parte ao impulso de reforçar seu setor de goleiros. Sanchez foi contratado em 2023, e Filip Jorgensen no ano seguinte.

Nenhum dos dois transmitiu muita confiança debaixo das traves, o que levou a uma rotação frequente. Erros custosos pouco ajudaram a causa coletiva, e tem sido difícil estancar as falhas defensivas.

Xabi Alonso assumiu esse desafio em 2026, com o ex-meio-campista do Liverpool e técnico do Real Madrid se tornando o mais recente a ocupar a cadeira mais quente entre os treinadores no oeste de Londres. Ele viu seu time sofrer sete gols em três partidas da Premier League nesta temporada.

Martinez foi tirado do Aston Villa em um negócio de pechincha por £ 7,5 milhões (US$ 10 milhões) para ajudar a reforçar uma área vital do campo. O jogador de 34 anos ainda espera seu primeiro jogo sem sofrer gols, com sua melhor forma ainda por aparecer, mas a expectativa é que ele corresponda e entregue bom custo-benefício.