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Por que Emi Martinez, adepto do "vencer a qualquer custo", é a contratação perfeita para o Chelsea, com o goleiro campeão da Copa do Mundo exibindo o "caráter" que Robert Sanchez não tinha
O Chelsea gastou muito em várias janelas de transferências
Apesar do alto investimento, ultrapassando com folga a marca de £ 1 bilhão (US$ 1,4 bi) em gastos ao longo de várias janelas de transferências, o Chelsea resistiu em grande parte ao impulso de reforçar seu setor de goleiros. Sanchez foi contratado em 2023, e Filip Jorgensen no ano seguinte.
Nenhum dos dois transmitiu muita confiança debaixo das traves, o que levou a uma rotação frequente. Erros custosos pouco ajudaram a causa coletiva, e tem sido difícil estancar as falhas defensivas.
Xabi Alonso assumiu esse desafio em 2026, com o ex-meio-campista do Liverpool e técnico do Real Madrid se tornando o mais recente a ocupar a cadeira mais quente entre os treinadores no oeste de Londres. Ele viu seu time sofrer sete gols em três partidas da Premier League nesta temporada.
Martinez foi tirado do Aston Villa em um negócio de pechincha por £ 7,5 milhões (US$ 10 milhões) para ajudar a reforçar uma área vital do campo. O jogador de 34 anos ainda espera seu primeiro jogo sem sofrer gols, com sua melhor forma ainda por aparecer, mas a expectativa é que ele corresponda e entregue bom custo-benefício.
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Por que Martínez vai se mostrar uma contratação acertada
Questionado sobre a contratação de Martinez e seu desejo de ser o centro das atenções, o ex-zagueiro do Chelsea Huth, que falou em associação com sites internacionais de apostas, disse à GOAL: “Isso ele tem, sim. Acho que, por ele ser esse tipo de personagem, ele combina com o Chelsea porque, sabe, o Chelsea é muito apático como time, em termos de personalidade. E ele certamente é daqueles que entram na cara dos outros, irritam o adversário, não só os jogadores, mas os torcedores também.
“E, acima de tudo, ele é um goleiro muito, muito bom, que é algo de que o Chelsea obviamente precisa agora e também precisava no passado. Então, ele vai ser a resposta para o Chelsea voltar a ter sucesso? Acho que ele vai ter uma grande influência nisso, sim, com certeza.
“Ele fala muito, o que acho que é algo de que a linha de quatro também precisa. E, como eu disse, ele é esse tipo de personagem de que o Chelsea precisa, alguém de vencer a qualquer custo, ouso dizer, quase do jeito tipicamente argentino. Então, sim, é bom tê-lo no elenco do Chelsea. Obviamente, ele não vai ficar nada satisfeito por ter sofrido gol, mas acho que, olhando para os próximos jogos, ele é um bom reforço.”
Por que o Chelsea demorou tanto para substituir Sanchez?
Questionado sobre se está surpreso por ter demorado tanto para um substituto mais comprovado para Sanchez ser encontrado, diante das dúvidas que o espanhol enfrentou nas últimas temporadas, Huth acrescentou: “O Chelsea tem enfrentado dificuldades nesse setor de goleiros, não apenas com Sanchez, mas também com Jorgensen. Então é um pouco surpreendente quando você vê quanto dinheiro eles gastam em outros problemas que têm no elenco.
“Não sei se eles estavam procurando ou se os goleiros simplesmente não estavam disponíveis na época, ou se teria custado dinheiro demais. Quem sabe? De fora, é difícil dizer. Mas agora, com o acordo por Martinez, era um cenário perfeito, não era?, com o Villa precisando se desfazer dele.
“Então, quem sabe no passado, mas com certeza tem sido um problema que vem prejudicando o Chelsea. E, com sorte, dá para meio que parar isso nas próximas duas temporadas.”
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Chelsea espera brigar pelo título da Premier League
Sanchez e Jorgensen receberam permissão para deixar Stamford Bridge por empréstimo na temporada 2026-27. O primeiro se juntou ao ex-astro dos Blues Cesc Fabregas no Como, enquanto o segundo está na França com o clube-irmão do Chelsea, o Strasbourg.
O internacional belga sub-21 Mike Penders, que passou a última temporada na Ligue 1, está sendo opção no banco para Martinez no momento. Alonso e companhia estão confiantes de que encontraram o camisa 1 que permitirá montar uma disputa pelo título da Premier League nesta temporada, apesar da derrota por 2 a 1 para o atual campeão Arsenal na última rodada.
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