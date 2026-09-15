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"Por que ele não ficou maior?" - defensor do Manchester United "não evoluiu", enquanto integrantes da vazada linha defensiva do clube são acusados de ser "nota oito em uma semana e nota cinco na outra"
O Manchester United já sofreu sete gols nesta temporada
Embora a terceira colocação tenha sido assegurada na temporada passada, abrindo caminho para o retorno à Champions League, o United foi vazado em 50 ocasiões ao longo de 38 partidas da primeira divisão, com o campeão Arsenal sofrendo quase metade desse total.
Nenhuma solução foi buscada durante a janela de transferências do verão de 2026, com mais recursos sendo investidos no meio-campo, após o reforço da linha de ataque 12 meses antes. Há questionamentos sobre se o modelo de contratação correto foi seguido.
A equipe somou apenas quatro pontos em quatro jogos nesta temporada, e o time de Michael Carrick ainda não conseguiu sair sem sofrer gols na Premier League. Sofreu dois gols contra o Hull, em casa diante do Ipswich e fora contra o Everton, antes de ver Erling Haaland marcar o polêmico gol da vitória do City no dérbi de Manchester, em Old Trafford.
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Por que o Manchester United vem tendo dificuldades defensivas?
Questionado sobre um quebra-cabeça confuso que o United ainda não conseguiu resolver, o ex-lateral do Manchester United Simpson, que falou por cortesia da Free Bets, casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Eles estão sofrendo gols demais. Sim, somos bons do meio para a frente, na maior parte do tempo. Mas acho que ficou bem documentado que precisávamos de um lateral-esquerdo para jogar com Luke [Shaw]. Mesmo que Luke tenha sido fantástico na temporada passada, acho que todo mundo sabe que Luke não consegue jogar duas vezes por semana. Queremos estar em todas as competições. Então agora são oito jogos na Champions League, e você quer ir longe nos mata-matas.
“Patrick Dorgu, ele está na lateral esquerda. Vimos isso no fim de semana [contra o City]. A forma como ele jogou na temporada passada antes de se machucar, mais avançado, representava uma ameaça razoável. Zagueiro? Acho que Harry [Maguire] e [Lisandro] Martinez são os dois.
“Eu me preocupo com os laterais. Acho que a inconsistência... em uma semana é [Noussair] Mazraoui, depois é [Diogo] Dalot, e numa semana eles jogam para nota oito, na outra para nota cinco. Acho que ninguém, em liga alguma, esteja você jogando a Premier League, a Champions League, tentando ir bem, pode ter jogadores na defesa que em uma semana jogam para oito e na seguinte para cinco.
“Acho que no ataque você pode, porque se você tem um ponta jogando para nota cinco, vai trocá-lo e normalmente ele sai depois de seis ou sete. Você não pode fazer isso com a sua defesa. Você precisa de uma linha de quatro definida que seja nota sete toda semana. E depois, se eles não jogarem, quem entra?”
Perguntas feitas a Yoro e outros defensores de Old Trafford
O United tem opções de reposição, mas certos nomes desse grupo ainda não convenceram de verdade. Yoro, que se transferiu do Lille para a Inglaterra em 2024, se encaixa nessa categoria. Ele ainda tem apenas 20 anos, mas já fez 69 partidas pelo Manchester United.
Simpson tem preocupações nesse setor e acrescentou, sobre a dor de cabeça defensiva que Carrick enfrenta: “Dalot está lesionado, [Ayden] Heaven, não o vemos desde o jogo contra o Hull, não estou surpreso, provavelmente foi o jogo errado para ele atuar. Fora de casa contra o Hull, no começo da temporada, contra Oliver McBurnie, provavelmente não foi a melhor escolha.
“Yoro não evoluiu nem um pouco. Ele está aqui há dois anos agora? Você olha para tudo, quando chegou era jovem e franzino, por que não está na academia? Por que não ficou maior? Por que não está mais forte? Não parece que ele tenha feito qualquer coisa em dois anos em termos de físico. Você sabe que a Premier League é dura. Então, sua linha de quatro é sua linha de quatro, que é Shaw, Martinez, Maguire e Dalot.”
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O Manchester United deveria ter feito mais negócios no mercado de transferências?
O United provavelmente vai mexer na equipe para o confronto da terceira rodada da Copa da Liga contra o Brighton, na quarta-feira. Carrick pode dar oportunidades a alguns daqueles que estão na periferia do elenco.
Lesões em momentos inoportunos pouco ajudam sua causa, mas o risco de contusões e suspensões está sempre presente, e o Manchester United é acusado de não fazer o suficiente para garantir que tenha boas opções em profundidade no elenco, além de não exigir o bastante daqueles que já estão à disposição.
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