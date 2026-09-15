Questionado sobre um quebra-cabeça confuso que o United ainda não conseguiu resolver, o ex-lateral do Manchester United Simpson, que falou por cortesia da Free Bets, casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL: “Eles estão sofrendo gols demais. Sim, somos bons do meio para a frente, na maior parte do tempo. Mas acho que ficou bem documentado que precisávamos de um lateral-esquerdo para jogar com Luke [Shaw]. Mesmo que Luke tenha sido fantástico na temporada passada, acho que todo mundo sabe que Luke não consegue jogar duas vezes por semana. Queremos estar em todas as competições. Então agora são oito jogos na Champions League, e você quer ir longe nos mata-matas.

“Patrick Dorgu, ele está na lateral esquerda. Vimos isso no fim de semana [contra o City]. A forma como ele jogou na temporada passada antes de se machucar, mais avançado, representava uma ameaça razoável. Zagueiro? Acho que Harry [Maguire] e [Lisandro] Martinez são os dois.

“Eu me preocupo com os laterais. Acho que a inconsistência... em uma semana é [Noussair] Mazraoui, depois é [Diogo] Dalot, e numa semana eles jogam para nota oito, na outra para nota cinco. Acho que ninguém, em liga alguma, esteja você jogando a Premier League, a Champions League, tentando ir bem, pode ter jogadores na defesa que em uma semana jogam para oito e na seguinte para cinco.

“Acho que no ataque você pode, porque se você tem um ponta jogando para nota cinco, vai trocá-lo e normalmente ele sai depois de seis ou sete. Você não pode fazer isso com a sua defesa. Você precisa de uma linha de quatro definida que seja nota sete toda semana. E depois, se eles não jogarem, quem entra?”