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'Por que ele iria para o Manchester United?' - Cole Palmer reencontra o sorriso no Chelsea em amistoso com disputa de gols e assistências contra o amigo próximo Morgan Rogers, de £ 117 milhões
Palmer volta à boa fase após ser preterido na Copa do Mundo
Palmer teve uma difícil temporada 2025-26, tanto em termos de forma quanto de condição física, com os números que registrou durante a temporada de estreia que lhe rendeu o prêmio de Jogador Jovem do Ano da PFA no oeste de Londres caindo consideravelmente.
Depois de balançar as redes 25 vezes naquela temporada, o jogador de 24 anos, que conquistou a Conference League e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA com o Chelsea, marcou apenas 11 gols na última campanha. Posteriormente, ele foi preterido da convocação para a Copa do Mundo de 2026.
Houve questionamentos sobre se o torcedor do Manchester United desde a infância e produto das categorias de base do City poderia voltar para casa. No entanto, ele ganhou a companhia de Rogers na capital inglesa, com o ex-astro do Aston Villa concluindo uma transferência recorde de £117 milhões (US$ 158 mi).
Rogers e Palmer começaram 2026-27 entre os gols, durante um início perfeito do Chelsea, e aparentemente estão prontos, ao lado do atacante brasileiro Joao Pedro, para liderar a briga pelo título da Premier League.
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O Manchester United vinha sendo ligado a uma investida por Palmer
Questionado sobre se Palmer poderia agora passar vários anos em Stamford Bridge depois de recuperar o brilho que vinha perdendo, o ex-zagueiro dos Blues Huth, que falou em associação com um cassino online que oferece jogos relacionados a esportes, disse à GOAL: “Por que ele iria para o Man U? Eu já não teria pensado que ele iria para o Man U de qualquer forma.
“Os três principais jogadores de ataque do Chelsea parecem muito bons, parecem mesmo. Se são amigos ou não, obviamente isso ajuda aqueles dois, com certeza. Mas é simplesmente bom ver Palmer atuando bem porque, no fim da temporada passada, ele estava lutando contra lesões.
“Eu sei que ele teria adorado ir à Copa do Mundo e mostrar o que pode fazer. Mas acho que ele estava sofrendo com as lesões. Do ponto de vista do Chelsea, na verdade espero que isso acabe dando certo, porque ele teria tido seis, sete semanas de recuperação, garantindo que faça esse trabalho extra.
“E até agora, estamos só em dois jogos, mas ele está parecendo brilhante. Está parecendo afiado, enérgico, está parecendo rápido de novo, como se realmente estivesse deixando os jogadores para trás quando começa a driblar, algo que, no fim da temporada passada, como dava para ver, ele estava segurando um pouco por causa das lesões.
“Então isso definitivamente foi algo positivo, Palmer ter tido seis, sete semanas de folga e colocado a cabeça no lugar em relação à lesão, porque, se ele tivesse ido à Copa do Mundo, isso simplesmente teria se arrastado, e então você teria esse jogador incrível e talentoso que meio que precisa administrar ao longo da temporada. Até aqui, tudo bem. Ele só precisa ficar livre de lesões, o que é mais fácil falar do que fazer.
“Mas os três jogadores da frente realmente, realmente me empolgam. Gosto muito do Joao Pedro porque ele tem um pouco de tudo. Tem velocidade, sabe driblar, sabe chutar, se entrega em campo, ganha mais do que sua cota justa de bolas aéreas. É um pesadelo para os defensores. Quando apanha, levanta e revida, esse tipo de coisa. Ele é realmente quase como um camisa 9 das antigas, com técnica de verdade e um pouco de irreverência também.
“Brilhante a forma como esses três começaram. Rogers, obviamente, chegando também. Também sou muito fã dele. Eu não gostaria de ser um defensor enfrentando esses três.”
Palmer x Rogers: quem terá mais gols e assistências?
Palmer soma dois gols e outras duas assistências nesta temporada, enquanto Rogers abriu sua conta nesses dois quesitos. Dois meio-campistas talentosos estarão ansiosos para superar um ao outro nesta temporada, com a rivalidade interna tendendo a beneficiar a causa coletiva do Chelsea.
Perguntado sobre essa disputa por supremacia criativa, Huth acrescentou: “Eles vão querer mais assistências, mais gols do que o outro.
“Sim, esse tipo de coisa, é amistoso, mas também, você quer ter algo a mais sobre o seu amigo, não é? Então espero que continue assim, competitivo, sem passar do ponto e sem que alguém deixe de tocar a bola porque quer virar manchete.
“Mas, no momento, parece ótimo porque eles vêm vencendo. De novo, as perguntas vão surgir quando eles não vencerem. Tudo é sempre ótimo quando você vence. É o melhor trio de ataque da liga. Se o Chelsea perder dois ou três jogos, as coisas vão mudar automaticamente. Por enquanto, foi um bom começo. Um começo empolgante, mas são apenas dois jogos.”
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Jogos do Chelsea em 2026-27: difícil visita ao Arsenal é o próximo desafio
O Chelsea somou seis pontos nos confrontos pela Premier League com os vizinhos Fulham e Brighton, que vai disputar a Conference League. Também superou o Luton para chegar à terceira rodada da Carabao Cup.
Xabi Alonso teve um início dos sonhos em sua passagem como técnico do Chelsea, embora ainda tenha alguns problemas defensivos a corrigir, e verá sua equipe enfrentar seu maior teste de 2026-27 no domingo, quando viajar ao Emirates Stadium para o aguardado confronto com o atual campeão Arsenal.
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