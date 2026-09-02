Questionado sobre se Palmer poderia agora passar vários anos em Stamford Bridge depois de recuperar o brilho que vinha perdendo, o ex-zagueiro dos Blues Huth, que falou em associação com um cassino online que oferece jogos relacionados a esportes, disse à GOAL: “Por que ele iria para o Man U? Eu já não teria pensado que ele iria para o Man U de qualquer forma.

“Os três principais jogadores de ataque do Chelsea parecem muito bons, parecem mesmo. Se são amigos ou não, obviamente isso ajuda aqueles dois, com certeza. Mas é simplesmente bom ver Palmer atuando bem porque, no fim da temporada passada, ele estava lutando contra lesões.

“Eu sei que ele teria adorado ir à Copa do Mundo e mostrar o que pode fazer. Mas acho que ele estava sofrendo com as lesões. Do ponto de vista do Chelsea, na verdade espero que isso acabe dando certo, porque ele teria tido seis, sete semanas de recuperação, garantindo que faça esse trabalho extra.

“E até agora, estamos só em dois jogos, mas ele está parecendo brilhante. Está parecendo afiado, enérgico, está parecendo rápido de novo, como se realmente estivesse deixando os jogadores para trás quando começa a driblar, algo que, no fim da temporada passada, como dava para ver, ele estava segurando um pouco por causa das lesões.

“Então isso definitivamente foi algo positivo, Palmer ter tido seis, sete semanas de folga e colocado a cabeça no lugar em relação à lesão, porque, se ele tivesse ido à Copa do Mundo, isso simplesmente teria se arrastado, e então você teria esse jogador incrível e talentoso que meio que precisa administrar ao longo da temporada. Até aqui, tudo bem. Ele só precisa ficar livre de lesões, o que é mais fácil falar do que fazer.

“Mas os três jogadores da frente realmente, realmente me empolgam. Gosto muito do Joao Pedro porque ele tem um pouco de tudo. Tem velocidade, sabe driblar, sabe chutar, se entrega em campo, ganha mais do que sua cota justa de bolas aéreas. É um pesadelo para os defensores. Quando apanha, levanta e revida, esse tipo de coisa. Ele é realmente quase como um camisa 9 das antigas, com técnica de verdade e um pouco de irreverência também.

“Brilhante a forma como esses três começaram. Rogers, obviamente, chegando também. Também sou muito fã dele. Eu não gostaria de ser um defensor enfrentando esses três.”