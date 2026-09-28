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'Por que ele foi autorizado a ir?' - Manchester United é questionado por lesão de Bruno Fernandes enquanto o capitão joga com dor por Portugal
Questionamentos surgem sobre decisões médicas em Old Trafford
A condição física do capitão do Manchester United, Fernandes, se tornou um grande tema de debate após revelações de que ele vinha lidando com um problema físico "complicado" há algum tempo.
Relatos sugerem que o maestro do meio-campo vinha enfrentando o problema por quase três semanas antes de se apresentar à seleção, tendo mal passado nos testes físicos para atuar em partidas de alta exigência contra Manchester City e Fulham.
A decisão de permitir que ele viajasse para servir a seleção agora passou a ser questionada tanto por ex-integrantes de Old Trafford quanto por torcedores, já que a lesão parece ter piorado durante seu período longe do clube.
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Cresce a preocupação com a forma como a lesão de Fernandes foi tratada
O ex-chefe de olheiros do United, Mick Brown, expressou perplexidade com a forma como a situação foi conduzida, sugerindo que o clube pode ter subestimado a gravidade do problema. Em entrevista ao Football Insider, Brown levantou preocupações sobre a falta de medidas preventivas tomadas antes do início da pausa.
"O estranho para mim é que, aparentemente, foi uma lesão que ele sofreu enquanto estava no Man United, então, nesse caso, por que ele foi autorizado a se apresentar à seleção em primeiro lugar?", comentou Brown.
"Como o Man United não percebeu que ele estava lesionado? Agora, se ele foi jogar por Portugal e piorou a situação, eles só podem culpar a si mesmos, e isso certamente é preocupante."
Jesus detalha as dificuldades de Fernandes
O técnico de Portugal, Jorge Jesus, esclareceu a situação ao confirmar que precisou deixar seu capitão fora da vitória por 2 a 1 sobre a Noruega para evitar danos maiores. O experiente treinador revelou que Fernandes vinha forçando seus limites físicos apesar de sofrer com um desconforto persistente. "No jogo contra o País de Gales, fomos para a partida com todos os jogadores disponíveis, mas Bruno Fernandes saiu com um problema complicado", explicou Jesus durante seu compromisso com a imprensa.
Jesus acrescentou: "Bruno disse que vinha sofrendo com essa dor havia cerca de três partidas, e esse foi um dos fatores que o impediram de estar em seu nível habitual contra o País de Gales. Ele foi meu jogador, e eu o conheço bem. Já conversei com ele. Prefiro não arriscá-lo nesta partida e tê-lo pronto e em boas condições físicas para o jogo contra a Dinamarca."
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Um golpe significativo para a equipe de Carrick
O momento da lesão não poderia ser pior para o Manchester United, que teve um início inconsistente nesta nova temporada. Fernandes segue como o principal nome da equipe sob o comando de Carrick e chegou até a marcar um hat-trick crucial para garantir a vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich. Qualquer período de ausência do capitão deixaria uma enorme lacuna no setor ofensivo.
Brown destacou esse ponto ao afirmar que "se Bruno Fernandes sofreu uma lesão, isso será um golpe enorme para o Manchester United. Todo mundo sabe o quanto ele tem sido importante para a equipe e, se eles ficarem sem ele, isso vai impactar os resultados, então vão torcer para que não seja nada muito grave."
O Manchester United tem jogo marcado contra o Tottenham em 10 de outubro, e agora há uma corrida contra o tempo para garantir que sua principal válvula criativa esteja disponível para esse confronto crucial em casa, em Old Trafford. Sem ele, Carrick seria forçado a repensar drasticamente sua abordagem tática para um dos maiores jogos da temporada.
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