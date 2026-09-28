A condição física do capitão do Manchester United, Fernandes, se tornou um grande tema de debate após revelações de que ele vinha lidando com um problema físico "complicado" há algum tempo.

Relatos sugerem que o maestro do meio-campo vinha enfrentando o problema por quase três semanas antes de se apresentar à seleção, tendo mal passado nos testes físicos para atuar em partidas de alta exigência contra Manchester City e Fulham.

A decisão de permitir que ele viajasse para servir a seleção agora passou a ser questionada tanto por ex-integrantes de Old Trafford quanto por torcedores, já que a lesão parece ter piorado durante seu período longe do clube.