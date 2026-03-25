Por que é que a lenda viva Mohamed Salah está deixando o Liverpool e não Arne Slot ou Richard Hughes?

Levando tudo isso em conta, Salah tinha todo o direito de se perguntar por que foi deixado no banco por Arne Slot durante a fase historicamente ruim do Liverpool, entre o final de setembro e meados de novembro.

Foi claramente errado da parte dele tornar públicas suas queixas após o empate em 3 a 3 com o Leeds United, mas ele estava certo ao afirmar que estava sendo injustamente transformado em bode expiatório.

"Não aceito essa situação", disse ele aos repórteres na zona mista do Elland Road. "Fiz muito por este clube. Recebi muitas promessas e, até agora, estou no banco há três jogos, então não posso dizer que eles tenham cumprido a promessa.

"Já disse muitas vezes antes que tinha um bom relacionamento com o técnico e, de repente, não temos mais nenhum relacionamento. Não sei por quê.

"Mas me parece, da maneira como vejo, que alguém não me quer no clube. Parece que o clube me jogou para baixo do ônibus. É assim que estou me sentindo. Acho que está muito claro que alguém queria que eu levasse toda a culpa.

"Isso é inaceitável para mim. Não sei por que isso está acontecendo comigo. Não entendo. Acho que, se fosse em outro lugar, qualquer clube protegeria seu jogador.

"A minha visão agora é assim: 'Vocês jogam o Mo para baixo do ônibus porque ele é o problema da equipe agora.' Mas não acho que eu seja o problema."

E independentemente do que se pense sobre Salah ter se manifestado, essa última frase é indiscutível.