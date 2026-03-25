Devia ter sido um choque, mas na verdade não foi. Esse dia temido já vinha se aproximando — e muito mais cedo do que qualquer um gostaria. Há menos de um ano, o “Rei Egípcio” do Liverpool havia subido ao trono em Anfield para confirmar a continuidade da notável história que estava escrevendo em Merseyside. Mas agora tudo chega a um fim abrupto — e é preciso fazer algumas perguntas bem incômodas sobre o motivo disso.
Traduzido por
Por que é que a lenda viva Mohamed Salah está deixando o Liverpool e não Arne Slot ou Richard Hughes?
Uma estranha sensação de aceitação
A notícia da saída iminente de Salah obviamente provocou uma série de emoções entre os torcedores do Liverpool.
Houve gratidão por tudo o que ele deu ao clube desde sua chegada da Roma, em 2017; tristeza por ele estar de saída um ano antes do término da extensão de contrato assinada em abril passado; e esperança de que ele possa encerrar sua trajetória em alta, levando os Reds à glória da Liga dos Campeões em Istambul, no dia 30 de maio.
No entanto, em meio à imediata e inevitável onda de apreço, havia também uma estranha sensação de aceitação, um sentimento de que essa separação prematura é o melhor para ambas as partes.
É certamente possível entender esse argumento. Salah é o jogador mais bem pago da história do Liverpool e dificilmente justificou seu alto salário com suas atuações nesta temporada, tendo o ponta marcado apenas cinco gols em 22 partidas da Premier League. Mas de quem é a culpa, afinal?
- Getty Images Sport
"As pernas não aguentam mais"
Em uma das várias críticas dirigidas a Salah nos últimos meses, o ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher afirmou no início desta temporada que parece que o jogador de 33 anos “perdeu a velocidade”.
Isso certamente pode acontecer com jogadores da idade de Salah, e ele realmente não tem parecido tão explosivo como de costume em vários jogos nesta temporada. Ele tem tido dificuldade para passar ou se livrar dos adversários como costumava fazer.
Mas a ideia de que Salah não tem mais condições de atuar no mais alto nível é absurda. Não faz nem um ano desde que ele deu o toque final naquela que foi, sem dúvida, a melhor temporada individual da história da Premier League, igualando o recorde de gols e assistências em 42 partidas, detido por Alan Shearer e Andy Cole, em apenas 38 partidas.
Devemos realmente acreditar, então, que Salah está acabado? Tirando um pênalti mal cobrado, ele foi absolutamente brilhante na goleada de 4 a 0 sobre o Galatasaray pela Liga dos Campeões na semana passada.
"Muitas pessoas poderiam tomar nota"
Seria absurdo, portanto, sugerir que a saída de Salah seja uma decisão puramente esportiva. Ele está atingindo os mesmos níveis da temporada passada? De forma alguma. Mas ele ainda assim registrou mais gols e assistências em todas as competições do que Bukayo Saka — em oito partidas a menos e apesar de jogar por um time terrivelmente inconsistente.
De fato, Salah é apenas um dos vários jogadores do Reds com desempenho abaixo do esperado nesta temporada? Ryan Gravenberch regrediu, Alexis Mac Allister está irreconhecível e quanto menos se falar sobre Ibrahima Konate, melhor.
Também é interessante que, embora Virgil van Dijk também tenha feito pouco para justificar sua lucrativa renovação de contrato, a perspectiva de o holandês deixar o clube neste verão seria recebida com horror absoluto pelos torcedores.
Há uma percepção compreensível de que o capitão está sendo prejudicado por aqueles ao seu redor e que, de qualquer forma, ele continua sendo inestimável para o elenco devido às suas qualidades de liderança.
Por que, então, o mesmo nível de respeito não é concedido a Salah? Ele pode não unir a equipe exatamente da mesma forma que Van Dijk, mas é inquestionavelmente uma figura inspiradora, um personagem admirável que estabelece um padrão de profissionalismo que Andy Robertson afirmou de forma bastante direta na noite de terça-feira: “muitas pessoas poderiam tomar nota” de sua ética de trabalho.
Parecia uma indireta a alguns dos recém-chegados a Anfield — e isso faria sentido, já que ainda estamos esperando que a maioria deles faça jus às suas altíssimas taxas de transferência.
- AFP
"Ser jogado para baixo do ônibus"
Levando tudo isso em conta, Salah tinha todo o direito de se perguntar por que foi deixado no banco por Arne Slot durante a fase historicamente ruim do Liverpool, entre o final de setembro e meados de novembro.
Foi claramente errado da parte dele tornar públicas suas queixas após o empate em 3 a 3 com o Leeds United, mas ele estava certo ao afirmar que estava sendo injustamente transformado em bode expiatório.
"Não aceito essa situação", disse ele aos repórteres na zona mista do Elland Road. "Fiz muito por este clube. Recebi muitas promessas e, até agora, estou no banco há três jogos, então não posso dizer que eles tenham cumprido a promessa.
"Já disse muitas vezes antes que tinha um bom relacionamento com o técnico e, de repente, não temos mais nenhum relacionamento. Não sei por quê.
"Mas me parece, da maneira como vejo, que alguém não me quer no clube. Parece que o clube me jogou para baixo do ônibus. É assim que estou me sentindo. Acho que está muito claro que alguém queria que eu levasse toda a culpa.
"Isso é inaceitável para mim. Não sei por que isso está acontecendo comigo. Não entendo. Acho que, se fosse em outro lugar, qualquer clube protegeria seu jogador.
"A minha visão agora é assim: 'Vocês jogam o Mo para baixo do ônibus porque ele é o problema da equipe agora.' Mas não acho que eu seja o problema."
E independentemente do que se pense sobre Salah ter se manifestado, essa última frase é indiscutível.
- Getty Images Sport
Um fracasso coletivo
Se os últimos quatro meses nos ensinaram alguma coisa, é que Salah certamente não é o motivo da desastrosa defesa do título da Premier League pelo Liverpool. Toda a campanha tem sido um colossal fracasso coletivo.
Com exceção de Dominik Szoboszlai e Rio Ngumoha, quase todo o elenco principal esteve muito aquém do necessário; mas, embora devam assumir sua parcela de culpa pelos péssimos resultados dos Reds, os responsáveis acima deles são os verdadeiros culpados por essa bagunça.
O técnico provou ser completamente incapaz de resolver os problemas gritantes do Liverpool em todas as áreas do campo, enquanto já está dolorosamente óbvio há meses que o elenco montado pelo diretor esportivo Richard Hughes está criminosamente desequilibrado após uma histórica onda de gastos no verão.
Consequentemente, a atual pausa para os jogos internacionais começou com muitos torcedores esperando que os rumores sobre o interesse da Liga Profissional da Arábia Saudita em Hughes fossem verdadeiros e que o clube também pudesse aproveitar a pausa nos jogos para demitir Slot, a fim de salvar a temporada.
Em vez disso, ficamos sabendo que é Salah quem está de saída de Anfield, indiscutivelmente o melhor jogador da história da Premier League e o principal protagonista da conquista do título na última temporada.
Pior ainda, ele está sendo liberado para sair em uma transferência gratuita, o que significa que o argumento de que sua saída faz sentido financeiro nem sequer se sustenta.
O Liverpool perde uma lenda
O Liverpool pode economizar cerca de 20 milhões de libras (27 milhões de dólares) em salários na próxima temporada, mas poderia ter ganho o triplo disso vendendo Salah a um time da SPL neste verão — dinheiro que teria ajudado muito o clube a encontrar alguém que se assemelhasse a um sucessor à altura.
É claro que não há um substituto equivalente no mercado, simplesmente porque não há nenhum jogador atuando nas cinco principais ligas da Europa que possa se equiparar a Salah em gols e assistências nos últimos nove anos.
Obviamente, o Liverpool já viu lendas partirem antes, e os Reds sempre se recuperaram. Nenhum jogador jamais foi maior do que o clube, como o próprio Salah disse, e ele sempre acabaria por seguir em frente.
No entanto, isso realmente não deveria ter acontecido neste verão, e está ficando cada vez mais difícil manter a confiança naqueles que agora tomam as decisões em Anfield. Livrar-se de Salah agora claramente não fazia parte do plano original.
Quando Salah assinou seu novo contrato em abril passado, tanto ele quanto seus empregadores esperavam que ele cumprisse o contrato até o fim. No entanto, as coisas mudaram drasticamente nesse intervalo, principalmente devido ao desentendimento do atacante com Klopp, e o clube optou por depositar sua confiança no técnico em vez de no craque.
A sabedoria dessa decisão só ficará clara com o tempo, mas já parece que o Liverpool não está apenas perdendo uma lenda, mas também está perdendo o rumo.