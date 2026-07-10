Por que é improvável que o Aston Villa tente contratar Phil Foden ou Eberechi Eze, mesmo que Morgan Rogers saia em uma transação de 130 milhões de libras - com Stan Collymore explicando os planos de transferência

Questionado sobre quem ele gostaria de ver como alvo caso essa situação se apresentasse, o ex-atacante do Villa, Collymore — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetGoodwin —, disse: “É uma questão difícil; quero dizer, o Villa precisa estar em conformidade com a PSR, então uma grande parte desse dinheiro será destinada a isso.

“Acho que, na verdade, o Villa procuraria substituir um meio-campista de banda como Morgan Rogers por alguém com velocidade impressionante. Acho que o que tem faltado ao Villa nas posições de ataque pelas laterais são jogadores capazes de driblar os adversários. Eles tentaram com [Evann] Guessand, não deu certo, e ele foi emprestado ao Crystal Palace. Leon Bailly, não; eles deixaram Donyell Malen sair — pode-se argumentar que ele é um atacante, mas, com velocidade, ele consegue se posicionar nas costas da defesa.

“Então, não acho que vão chegar jogadores como Foden ou Eze; acho que serão jogadores que estão fora do radar, jogando na Bundesliga, na Série A, com 21, 22, 23 anos, que Unai Emery possa desenvolver.

“Simplesmente não vejo uma situação em que talvez um jogador de destaque, como quando Marcus Rashford chegou e passou por um período de empréstimo, assumisse o salário por um curto período de tempo. Acho que o Villa está muito focado em construir a próxima geração do time e, com todo o respeito, não vejo jogadores de outros clubes — que talvez sejam excedentes — e que teriam salários altíssimos se encaixando nesse sistema do Villa. Da mesma forma que o próprio Morgan Rogers, quando chegou ao Villa vindo do Middlesbrough: ele tinha um certo perfil de jogador que eles vinham observando há vários anos, e o contrataram pelo preço certo, no momento certo, para que pudessem desenvolvê-lo.

“Acho que esse será exatamente o mesmo protótipo padrão que o Villa estará procurando — um jogador que eles possam desenvolver, em vez de um jogador pronto para uso que vai exigir salários altos.”