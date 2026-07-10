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Por que é improvável que o Aston Villa tente contratar Phil Foden ou Eberechi Eze, mesmo que Morgan Rogers saia em uma transação de 130 milhões de libras - com Stan Collymore explicando os planos de transferência
O Arsenal está avaliando opções alternativas após rumores envolvendo Rogers
O Villa pode encontrar uma maneira de manter Rogers — que atualmente está a serviço da seleção na Copa do Mundo — em sua região natal, West Midlands. O Arsenal teria demonstrado interesse, mas os atuais campeões da Premier League parecem ter voltado sua atenção para o meio-campista do Newcastle, Bruno Guimarães.
Os Gunners podem ter desistido devido ao preço pedido pelo Villa, que exige condições recordes, e isso poderia pôr fim aos rumores. No entanto, as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) devem ser levadas em conta, e as vendas no meio do ano serão necessárias para levantar fundos e manter as contas equilibradas.
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Será que Foden ou Eze poderiam ser alvos de interesse caso Rogers deixe o Villa Park?
Rogers não teria falta de opções a considerar caso uma porta de saída fosse entreaberta no Villa Park, já que grandes clubes de toda a Europa estariam acompanhando de perto sua situação. Se ele decidisse seguir em frente, Emery teria bastante dinheiro para investir em um substituto adequado.
Alguns torcedores sugeriram que o meia do Manchester City, Foden — depois de vê-lo ficar de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026 —, pode se sentir tentado a aceitar um novo desafio. Se Rogers fosse para o Emirates Stadium, haveria a possibilidade de Eze buscar uma transferência, ciente de que suas oportunidades sob o comando de Mikel Arteta poderiam ser limitadas.
Alvos de transferência: o tipo de jogador de que o Villa precisa
Questionado sobre quem ele gostaria de ver como alvo caso essa situação se apresentasse, o ex-atacante do Villa, Collymore — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetGoodwin —, disse: “É uma questão difícil; quero dizer, o Villa precisa estar em conformidade com a PSR, então uma grande parte desse dinheiro será destinada a isso.
“Acho que, na verdade, o Villa procuraria substituir um meio-campista de banda como Morgan Rogers por alguém com velocidade impressionante. Acho que o que tem faltado ao Villa nas posições de ataque pelas laterais são jogadores capazes de driblar os adversários. Eles tentaram com [Evann] Guessand, não deu certo, e ele foi emprestado ao Crystal Palace. Leon Bailly, não; eles deixaram Donyell Malen sair — pode-se argumentar que ele é um atacante, mas, com velocidade, ele consegue se posicionar nas costas da defesa.
“Então, não acho que vão chegar jogadores como Foden ou Eze; acho que serão jogadores que estão fora do radar, jogando na Bundesliga, na Série A, com 21, 22, 23 anos, que Unai Emery possa desenvolver.
“Simplesmente não vejo uma situação em que talvez um jogador de destaque, como quando Marcus Rashford chegou e passou por um período de empréstimo, assumisse o salário por um curto período de tempo. Acho que o Villa está muito focado em construir a próxima geração do time e, com todo o respeito, não vejo jogadores de outros clubes — que talvez sejam excedentes — e que teriam salários altíssimos se encaixando nesse sistema do Villa. Da mesma forma que o próprio Morgan Rogers, quando chegou ao Villa vindo do Middlesbrough: ele tinha um certo perfil de jogador que eles vinham observando há vários anos, e o contrataram pelo preço certo, no momento certo, para que pudessem desenvolvê-lo.
“Acho que esse será exatamente o mesmo protótipo padrão que o Villa estará procurando — um jogador que eles possam desenvolver, em vez de um jogador pronto para uso que vai exigir salários altos.”
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Rogers assina contrato de longo prazo em meio a rumores de saída
O Villa, após ter encerrado na última temporada sua espera de 30 anos por um título importante ao conquistar a Liga Europa, é uma opção atraente para qualquer jogador que esteja pensando em uma aventura na Premier League.
Rogers não deu sinais de que esteja buscando um novo começo para si mesmo, já que continua vinculado a um contrato válido até 2031, mas as regras financeiras devem ser respeitadas e diz-se que alguns grandes times o têm em seus respectivos radares de contratação.
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