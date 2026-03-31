Esta é uma das temporadas mais complicadas para a Fiorentina, que, mês após mês, foi sendo arrastada para a parte de baixo da tabela e agora — já há algum tempo — luta para não ser rebaixada. Os viola começaram a temporada com Stefano Pioli; em novembro, houve uma mudança de rumo e a equipe foi entregue a Paolo Vanoli; a chegada do ex-técnico da Venezia conseguiu dar o impulso que o clube esperava, levantando um pouco a cabeça e saindo das três últimas posições: a oito jogos do fim da temporada, estão em penúltimo lugar, com +2 pontos acima da zona de rebaixamento.
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Por que Dodô ainda não renovou com a Fiorentina: os detalhes e o interesse da Inter e do Barcelona, para onde ele pode ir no meio do ano
OS DETALHES DA NEGOCIAÇÃO
Entre os jogadores-chave da equipe está o brasileiro Dodô, lateral-direito nascido em 1998, que pode atuar tanto como lateral quanto como ala. Com contrato que vence em junho de 2027, há algum tempo se fala em uma possível renovação, mas, no momento, a situação está estagnada: as negociações começaram há mais de um ano, mas há uma diferença entre a proposta do clube e as ofertas recebidas e — mais ou menos — ela continua a mesma. Além disso, nos últimos meses, o clube, que antes pressionava por uma prorrogação, está ganhando tempo porque quer avaliar o desempenho e as condições do jogador daqui até o final da temporada.
ONDE O DODO PODE IR?
As partes poderão retomar as negociações sobre uma prorrogação da contrato daqui a alguns meses, no final do campeonato, quando também se saberá se a Fiorentina conseguiu permanecer na Série A ou não. Considerando que o contrato expira daqui a um ano, caso não haja acordo para a renovação, Dodô poderá deixar a Fiorentina no próximo verão, evitando assim que o clube corra o risco de perdê-lo de graça daqui a um ano. Barcelona e Inter estão entre os clubes que demonstraram interesse pelo brasileiro nos últimos meses; no verão, a Roma também havia se informado sobre ele, considerando-o uma alternativa de mercado para Wesley.