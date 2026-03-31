Por que Dodô ainda não renovou com a Fiorentina: os detalhes e o interesse da Inter e do Barcelona, para onde ele pode ir no meio do ano

Entre os jogadores-chave da equipe está o brasileiro Dodô, lateral-direito nascido em 1998, que pode atuar tanto como lateral quanto como ala. Com contrato que vence em junho de 2027, há algum tempo se fala em uma possível renovação, mas, no momento, a situação está estagnada: as negociações começaram há mais de um ano, mas há uma diferença entre a proposta do clube e as ofertas recebidas e — mais ou menos — ela continua a mesma. Além disso, nos últimos meses, o clube, que antes pressionava por uma prorrogação, está ganhando tempo porque quer avaliar o desempenho e as condições do jogador daqui até o final da temporada.



