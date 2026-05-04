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Por que discursos épicos permitiram que Martin O’Neill, o “líder dos jogadores”, tivesse sucesso no Celtic aos 74 anos
O'Neill assumiu o cargo após a saída de Rodgers e Nancy
Após a demissão de Brendan Rodgers em outubro, O’Neill aceitou assumir o cargo interinamente — mais de duas décadas depois do fim de sua passagem anterior pelo banco de reservas do “Paradise”. Surgiram, inevitavelmente, dúvidas sobre como o ex-técnico do Leicester e do Aston Villa se sairia após um hiato de seis anos longe do comando.
O’Neill ajudou a estabilizar o Celtic antes de passar o comando para Wilfried Nancy. O francês, que chegou vindo do Columbus Crew, da MLS, durou apenas oito jogos ao longo de 33 dias no comando antes de ter seu contrato rescindido.
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A experiência com a pressão do Old Firm tem sido muito útil para O'Neill
Mais uma vez, era necessária uma presença tranquilizadora, e O’Neill foi contratado em 5 de janeiro com contrato até o final da temporada. Ele ajudou a manter o Celtic na briga pelo título nacional, com o time empatado em pontos com o Hearts na liderança da tabela.
Quaisquer céticos foram silenciados com estilo, com O’Neill se encaixando perfeitamente de volta em um cargo de grande responsabilidade que ele conhece muito bem. A experiência anterior de viver sob os holofotes do Old Firm serviu bem ao ex-ala do Nottingham Forest, vencedor da Copa da Europa.
O que torna O'Neill especial e capaz de se adaptar a qualquer época?
Questionado sobre se O’Neill é a prova de que certos métodos funcionam em qualquer época, Gray, ex-jogador emprestado pelo Celtic — que trabalhou por um breve período sob o comando de um técnico exigente em 2003 —, disse ao GOAL em entrevista exclusiva em parceria com o Grazieslot: “Sim, há certos treinadores que poderiam ter treinado em qualquer época, e acho que Martin é definitivamente um deles.
“Ele é um líder, é um líder dos jogadores. Quando ele fala, você escuta. Quando ele fala e passa informações, você as absorve, entende e quer tentar fazer o melhor possível. Ele simplesmente tem esse dom de vencer partidas de futebol e de tirar o melhor dos jogadores.
“Embora tenha sido um período curto em que estive sob o comando do Martin no Celtic, alguns de seus discursos ou conversas no intervalo dos jogos foram dos melhores que já ouvi. Dava vontade de derrubar paredes para ir jogar por ele; esse é o tipo de treinador que eu adoraria ver no comando do meu clube.”
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O Celtic na briga pelos títulos da Premiership e da Copa da Escócia
O’Neill não é considerado um candidato a assumir o cargo de forma definitiva na temporada 2026-27, com o Celtic vasculhando o mercado em busca de um sucessor adequado para uma lenda do clube que se despedirá com sua reputação intacta.
O Hoops tem mais três partidas da liga pela frente nesta temporada, começando com um clássico contra o arquirrival Rangers no domingo, antes de enfrentar o Dunfermline na final da Copa da Escócia em 23 de maio — com O’Neill buscando deixar Glasgow com mais títulos conquistados em seu brilhante currículo.