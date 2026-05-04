Por que discursos épicos permitiram que Martin O’Neill, o “líder dos jogadores”, tivesse sucesso no Celtic aos 74 anos

Questionado sobre se O’Neill é a prova de que certos métodos funcionam em qualquer época, Gray, ex-jogador emprestado pelo Celtic — que trabalhou por um breve período sob o comando de um técnico exigente em 2003 —, disse ao GOAL em entrevista exclusiva em parceria com o Grazieslot: “Sim, há certos treinadores que poderiam ter treinado em qualquer época, e acho que Martin é definitivamente um deles.

“Ele é um líder, é um líder dos jogadores. Quando ele fala, você escuta. Quando ele fala e passa informações, você as absorve, entende e quer tentar fazer o melhor possível. Ele simplesmente tem esse dom de vencer partidas de futebol e de tirar o melhor dos jogadores.

“Embora tenha sido um período curto em que estive sob o comando do Martin no Celtic, alguns de seus discursos ou conversas no intervalo dos jogos foram dos melhores que já ouvi. Dava vontade de derrubar paredes para ir jogar por ele; esse é o tipo de treinador que eu adoraria ver no comando do meu clube.”