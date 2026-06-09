Por que Declan Rice se mostra “cético” em relação a um aspecto do jogo de Kobbie Mainoo - com o jovem jogador do Manchester United esperando se juntar ao campeão do Arsenal no meio-campo da seleção inglesa na Copa do Mundo

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, planeja renovar seu meio-campo antes de sua primeira temporada completa no comando, mas Mainoo ainda precisa melhorar em alguns aspectos antes de convencer seus colegas da seleção.

De acordo com o The Sun, acredita-se que Rice esteja “cético” quanto à produtividade de Mainoo fora da bola. Embora o jogador de 21 anos tenha assumido responsabilidades defensivas mais profundas sob o comando de Carrick e se destacado como um recurso ofensivo vital, suas falhas defensivas ocasionais continuam sendo motivo de discussão. Carrick, no entanto, considera o desempenho corajoso e voltado para a defesa do jovem durante a vitória por 1 a 0 contra o Chelsea em abril como sua melhor atuação da temporada, apesar de o United ter registrado apenas um chute a gol.