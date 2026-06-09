Getty Images
Traduzido por
Por que Declan Rice se mostra “cético” em relação a um aspecto do jogo de Kobbie Mainoo - com o jovem jogador do Manchester United esperando se juntar ao campeão do Arsenal no meio-campo da seleção inglesa na Copa do Mundo
Dúvidas quanto à produtividade fora da bola
O técnico do Manchester United, Michael Carrick, planeja renovar seu meio-campo antes de sua primeira temporada completa no comando, mas Mainoo ainda precisa melhorar em alguns aspectos antes de convencer seus colegas da seleção.
De acordo com o The Sun, acredita-se que Rice esteja “cético” quanto à produtividade de Mainoo fora da bola. Embora o jogador de 21 anos tenha assumido responsabilidades defensivas mais profundas sob o comando de Carrick e se destacado como um recurso ofensivo vital, suas falhas defensivas ocasionais continuam sendo motivo de discussão. Carrick, no entanto, considera o desempenho corajoso e voltado para a defesa do jovem durante a vitória por 1 a 0 contra o Chelsea em abril como sua melhor atuação da temporada, apesar de o United ter registrado apenas um chute a gol.
- Getty Images Sport
Seguindo o modelo do Paris Saint-Germain
Para elevar o nível de jogo de Mainoo e o domínio geral da equipe, Carrick busca inspiração no continente. O United identificou o trio de meio-campistas do Paris Saint-Germain — Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves —, vencedor da recente Liga dos Campeões, como o parâmetro de referência definitivo. Enquanto o gigante francês joga no esquema 4-3-3, Carrick pretende manter sua formação preferida, o 4-2-3-1, colocando o capitão Bruno Fernandes como principal armador atrás do atacante. O ajuste tático tem como objetivo incentivar Mainoo a atacar com mais frequência os espaços atrás da defesa adversária. Tendo marcado apenas um gol na última temporada, o jovem jogador tem a missão de evoluir para se tornar uma presença mais completa e dinâmica no meio-campo.
Gastando uma fortuna com o Ederson
Para facilitar essa evolução tática, os Red Devils já fecharam um acordo de 38 milhões de libras (51 milhões de dólares) para contratar o volante brasileiro Ederson, do Atalanta. Espera-se que o meio-campista defensivo ofereça a cobertura defensiva necessária, dando a Mainoo liberdade para avançar mais para a frente sem expor a defesa. O United também garantiu o futuro de Mainoo a longo prazo, assinando com ele um novo contrato de cinco anos. A reestruturação do meio-campo não vai parar por aí, já que o clube está preparado para entrar no mercado em busca de mais uma contratação, podendo chegar a uma terceira caso Manuel Ugarte saia. Além disso, o veterano Casemiro deixará oficialmente o clube quando seu contrato expirar neste mês.
- Getty Images Sport
O que vem por aí para Mainoo e o United?
Com a chegada de Ederson para reforçar o meio-campo, espera-se que Mainoo melhore drasticamente sua produção ofensiva e seu ritmo de trabalho sem a bola. O jovem precisa responder rapidamente às preocupações de Rice se quiser garantir seu lugar no time titular da Inglaterra para a próxima Copa do Mundo. O United vai agora se concentrar em finalizar os preparativos para a pré-temporada antes de iniciar suas campanhas nas competições nacionais e europeias.