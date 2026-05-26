Por que Declan Rice se considera um “jogador de grandes jogos”, enquanto o Arsenal busca a dobradinha da Premier League e da Liga dos Campeões

Rice não é estranho ao sucesso europeu, já que anteriormente capitaneou o West Ham na conquista da Liga Conferência da UEFA. No entanto, enquanto se prepara para liderar o meio-campo do Arsenal na final da Liga dos Campeões, o que está em jogo nunca foi tão alto. O jogador de 27 anos acredita ter desenvolvido o temperamento necessário para brilhar quando o mundo está de olho, autodenominando-se um especialista nos palcos mais importantes do futebol mundial.

“Gostaria de dizer que sou um jogador de grandes jogos”, disse Rice em entrevista ao uefa.com durante a preparação para a final. “Quando você joga nas maiores competições, precisa que seus jogadores se destaquem em cada momento, e não apenas eu. Acho que nossa equipe tem feito isso nos últimos anos em jogos importantes – nós nos destacamos, especialmente na Liga dos Campeões. Alguns de nós têm isso dentro de si, e vamos precisar disso também na final.”