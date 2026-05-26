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Por que Declan Rice se considera um “jogador de grandes jogos”, enquanto o Arsenal busca a dobradinha da Premier League e da Liga dos Campeões
À altura dos grandes momentos
Rice não é estranho ao sucesso europeu, já que anteriormente capitaneou o West Ham na conquista da Liga Conferência da UEFA. No entanto, enquanto se prepara para liderar o meio-campo do Arsenal na final da Liga dos Campeões, o que está em jogo nunca foi tão alto. O jogador de 27 anos acredita ter desenvolvido o temperamento necessário para brilhar quando o mundo está de olho, autodenominando-se um especialista nos palcos mais importantes do futebol mundial.
“Gostaria de dizer que sou um jogador de grandes jogos”, disse Rice em entrevista ao uefa.com durante a preparação para a final. “Quando você joga nas maiores competições, precisa que seus jogadores se destaquem em cada momento, e não apenas eu. Acho que nossa equipe tem feito isso nos últimos anos em jogos importantes – nós nos destacamos, especialmente na Liga dos Campeões. Alguns de nós têm isso dentro de si, e vamos precisar disso também na final.”
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Aprendendo com a decepção da final passada
Embora Rice tenha vivido a emoção de levantar um troféu em Praga com o West Ham, sua carreira também foi marcada por várias derrotas dolorosas em finais, incluindo duas derrotas no Campeonato Europeu com a Inglaterra. Em vez de deixar que esses fracassos o abatam, o meio-campista os usa como motivação para garantir que não volte a sentir essa “dor”. Ele insiste que cada derrota o prepara para o desafio que representa o time do PSG de Luis Enrique.
“Já perdi algumas finais: duas finais da Eurocopa, a final da Copa da Liga. Dói porque, quando você chega a uma final, quer ganhar aquele troféu. Mas, ao mesmo tempo, todas as pequenas derrotas que você sofre servem de lição. Isso te deixa com mais fome de conquistar títulos, e espero que possamos continuar assim”, observou o meio-campista.
Em busca de uma dobradinha histórica em Budapeste
Com a conquista do título da Premier League já garantida, o foco passa a ser inteiramente voltado para o “belo troféu” que tem escapado ao Arsenal ao longo de sua história. Após a derrota para o PSG nas semifinais da última temporada, Rice está convencido de que os Gunners aprenderam as duras lições necessárias para dar um passo adiante desta vez. Ele acredita que o elenco está pronto para “dar tudo de si” para garantir que termine a temporada com a melhor forma possível.
“O PSG é um time realmente muito bom. Jogamos contra eles em duas partidas no ano passado. Poderia ter sido de qualquer jeito. O que aprendemos com a derrota na semifinal da última temporada? Que é preciso aproveitar as chances, porque tivemos muitas delas”, alertou Rice.
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Que oportunidade!
Rice foi fundamental na campanha do Arsenal rumo ao título da Premier League, pondo fim a um jejum de 22 anos para os Gunners. Ele marcou quatro gols e deu sete assistências em 36 partidas disputadas na competição. O jogador de 27 anos entende que chegar à final da Liga dos Campeões representa uma oportunidade imperdível de finalmente conquistar o título que tem escapado à sua equipe.
Rice disse: “É a maior competição do futebol. A final da Liga dos Campeões, não há nada maior do que isso. Que chance, que oportunidade. Será a última partida do futebol de clubes nesta temporada, então vamos encerrar em alta e dar tudo de nós.”