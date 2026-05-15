Por que Declan Rice, a superestrela do Arsenal avaliada em 105 milhões de libras, deixou Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, “muito triste” com sua decisão de transferência

Apesar da tristeza por ter perdido oportunidades de contratação, Fernandes teve uma temporada individual sensacional. O capitão do United recentemente superou Rice na disputa pelo prêmio de Jogador do Ano da Associação de Jornalistas de Futebol, após uma temporada em que bateu recordes. O jogador de 31 anos registrou 19 assistências no campeonato nesta temporada, colocando-o a um passo do recorde histórico de assistências em uma única temporada, detido por Thierry Henry e Kevin De Bruyne.

“Obviamente, é sempre bom ver que muitas pessoas votaram em você, e sei que este é um prêmio muito importante no Reino Unido; para mim, é muito especial recebê-lo”, disse Fernandes sobre sua conquista. Ele acrescentou: “Além disso, vem de pessoas que acompanham o futebol em todo o Reino Unido, pessoas que trabalham nos bastidores, por trás dos jogadores, e isso torna tudo muito especial. É claro que você gosta de ver coisas boas sendo ditas sobre você — não gosta tanto quando não são tão boas —, mas isso faz parte do trabalho.

"Obviamente, quando esses momentos chegam, fico muito grato pela oportunidade de estar aqui em nome das pessoas que votaram em mim e também daquelas que não votaram em mim e que fizeram outras escolhas. Sabemos, como já disse antes, que o que fazemos é um trabalho coletivo, mas quando você é reconhecido individualmente pelo que fez durante a temporada, é uma sensação muito especial."