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Por que Declan Rice, a superestrela do Arsenal avaliada em 105 milhões de libras, deixou Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, “muito triste” com sua decisão de transferência
Fernandes admite decepção com a transferência de Rice
O capitão do United, Fernandes, revelou que esperava ver Rice se juntar ao clube antes de o meio-campista concretizar sua transferência de 105 milhões de libras (140 milhões de dólares) do West Ham United para o Arsenal em 2023. O United há muito tempo buscava um meio-campista defensivo dominante, e Fernandes acreditava que Rice poderia ter resolvido esse problema em Old Trafford. Em vez disso, o jogador da seleção inglesa optou por se transferir para o norte de Londres, onde rapidamente se tornou uma figura fundamental sob o comando de Mikel Arteta.
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Fernandes explica por que Rice teria sido a escolha ideal para o United
A chegada de Rice teve um papel fundamental na melhora do desempenho do Arsenal, com o meio-campista se destacando como um dos jogadores mais influentes da Premier League. Ao falar sobre a longa negociação, Fernandes admitiu que ficou desapontado ao ver Rice escolher o Arsenal em vez do Manchester United.
“Sempre disse que Rice era um jogador para jogar pelo Man United, fiquei muito triste quando ele escolheu ir para o Arsenal”, disse Fernandes no JoelBeyaTV. “Sempre achei que ele seria a escolha perfeita para o nosso clube.”
"É muito especial"
Apesar da tristeza por ter perdido oportunidades de contratação, Fernandes teve uma temporada individual sensacional. O capitão do United recentemente superou Rice na disputa pelo prêmio de Jogador do Ano da Associação de Jornalistas de Futebol, após uma temporada em que bateu recordes. O jogador de 31 anos registrou 19 assistências no campeonato nesta temporada, colocando-o a um passo do recorde histórico de assistências em uma única temporada, detido por Thierry Henry e Kevin De Bruyne.
“Obviamente, é sempre bom ver que muitas pessoas votaram em você, e sei que este é um prêmio muito importante no Reino Unido; para mim, é muito especial recebê-lo”, disse Fernandes sobre sua conquista. Ele acrescentou: “Além disso, vem de pessoas que acompanham o futebol em todo o Reino Unido, pessoas que trabalham nos bastidores, por trás dos jogadores, e isso torna tudo muito especial. É claro que você gosta de ver coisas boas sendo ditas sobre você — não gosta tanto quando não são tão boas —, mas isso faz parte do trabalho.
"Obviamente, quando esses momentos chegam, fico muito grato pela oportunidade de estar aqui em nome das pessoas que votaram em mim e também daquelas que não votaram em mim e que fizeram outras escolhas. Sabemos, como já disse antes, que o que fazemos é um trabalho coletivo, mas quando você é reconhecido individualmente pelo que fez durante a temporada, é uma sensação muito especial."
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O Arsenal está perto de conquistar um possível título
Com a temporada chegando à sua fase decisiva, Rice continua sendo uma figura fundamental na busca do Arsenal por títulos. Espera-se que o meio-campista desempenhe um papel crucial quando a equipe de Arteta enfrentar o Burnley na disputa pelo título da Premier League. Os Gunners também enfrentarão o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões no final deste mês. Enquanto isso, Fernandes levou os Red Devils à classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada e agora se prepara para o confronto contra o Nottingham Forest.