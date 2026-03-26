É uma temporada difícil para o Tottenham, extremamente difícil. Depois da conquista da Liga Europa na temporada passada, este ano o objetivo passou a ser evitar o rebaixamento para a Championship. É que os Spurs estão à beira do abismo: a sete rodadas do fim do campeonato inglês, estão apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento. A mudança no comando, com a chegada de Igor Tudor no lugar de Thomas Frank em fevereiro passado, não deu o impulso que o clube esperava e agora até mesmo o novo técnico já corre o risco de ser demitido.
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Por que De Zerbi pode ir para o Tottenham: a situação de Tudor e os outros nomes na lista, de Pochettino a Thiago Motta
DE ZERBI NA LISTA DO TOTTENHAM
Nas últimas semanas, tem-se falado com insistência sobre os possíveis substitutos do técnico croata caso ele se separe do Tottenham antes do fim desta temporada: entre os nomes associados aos Spurs está o de Roberto De Zerbi, que ficou sem clube após a rescisão de mútuo acordo com o Marselha em fevereiro passado. O nome do técnico de Brescia é, de fato, um dos que o clube está avaliando para uma eventual sucessão de Tudor, embora, no momento, a ideia seja tentar uma contratação somente após o fim desta temporada, na esperança de que o time consiga se salvar. Os outros nomes na lista são os de Mauricio Pochettino, atual técnico da seleção dos Estados Unidos e que já esteve no comando do Tottenham, e Andoni Iraola, do Bournemouth. Mais atrás na lista estão as hipóteses de Thiago Motta, Sean Dyche (ex-Nottingham Forest), Ryan Mason (West Bromwich) e Robbie Keane.
A TRAJETÓRIA DE TUDOR NO TOTTENHAM
A derrota por 1 a 2 contra o Newcastle, no último dia 10 de fevereiro, custou a demissão de Frank; para sua saída, pesaram também as últimas sete partidas sem vitória na Premier League (4 empates e 4 derrotas), além da eliminação da FA Cup, de modo que o clube decidiu trocar de técnico, apostando em Igor Tudor, ex-treinador da Juventus, Lazio, Udinese e Verona. A nova gestão começou com uma derrota no clássico contra o Arsenal; ao 1 a 4 contra os Gunners seguiram-se outras duas derrotas contra o Fulham (1 a 2) e o Crystal Palace (1 a 3), além da eliminação da Liga dos Campeões pelas mãos do Atlético de Madrid e um empate em 1 a 1 com o Liverpool. E agora? Na Inglaterra, fala-se de outra possível e sensacional demissão, pois a diretoria não estaria satisfeita.