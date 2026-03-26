Por que De Zerbi pode ir para o Tottenham: a situação de Tudor e os outros nomes na lista, de Pochettino a Thiago Motta

Nas últimas semanas, tem-se falado com insistência sobre os possíveis substitutos do técnico croata caso ele se separe do Tottenham antes do fim desta temporada: entre os nomes associados aos Spurs está o de Roberto De Zerbi, que ficou sem clube após a rescisão de mútuo acordo com o Marselha em fevereiro passado. O nome do técnico de Brescia é, de fato, um dos que o clube está avaliando para uma eventual sucessão de Tudor, embora, no momento, a ideia seja tentar uma contratação somente após o fim desta temporada, na esperança de que o time consiga se salvar. Os outros nomes na lista são os de Mauricio Pochettino, atual técnico da seleção dos Estados Unidos e que já esteve no comando do Tottenham, e Andoni Iraola, do Bournemouth. Mais atrás na lista estão as hipóteses de Thiago Motta, Sean Dyche (ex-Nottingham Forest), Ryan Mason (West Bromwich) e Robbie Keane.



