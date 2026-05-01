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Por que Cristiano Ronaldo e Marcus Rashford facilitaram a vida de Bruno Fernandes: o rei das assistências do Manchester United avalia suas parcerias mais produtivas
Em busca de um lugar na história da Premier League
O capitão do United está prestes a superar o recorde de 20 assistências em uma única temporada, detido por Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Após um início lento na temporada 2025-26, Fernandes registrou impressionantes 19 assistências em suas últimas 24 partidas, com uma média de uma contribuição para um gol a cada 109 minutos. Sua 70ª assistência na carreira, na noite de segunda-feira, consolidou ainda mais seu status como o principal criador da divisão desde sua estreia no início de 2020.
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Adaptando-se aos movimentos da elite
Ao refletir sobre suas parcerias de maior sucesso em Old Trafford durante uma entrevista detalhada com o analista da Opta, o jogador de 31 anos destacou como os movimentos inteligentes de Ronaldo e Rashford simplificaram seu papel como criador de jogadas.
Ao discutir as jogadas específicas feitas por seus companheiros de equipe que determinam sua escolha de passe, ele disse: “Quando você olha para os melhores jogadores dessa lista, o Rashy [Marcus Rashford] é alguém que gosta de receber a bola por trás e nos espaços. Normalmente, eu o encontraria mais no espaço. O Cristiano [Ronaldo] faz pequenas diagonais por trás dos zagueiros, então eu sempre jogaria por trás dos zagueiros.
“Quando você joga um pouco mais recuado e tem jogadores à sua frente entre as linhas, trata-se apenas de fazer a bola passar da melhor maneira possível para dar a eles a chance de chutar ou, eventualmente, servir o outro 10 ou o atacante naquele momento.”
A transição de artilheiro para criador
Sob a orientação de Michael Carrick, Fernandes viu seu papel passar de principal ameaça de gol para um gênio técnico com liberdade para se movimentar pelos espaços laterais direitos. O meio-campista explicou que essa evolução se deve, em parte, à adaptação dos adversários ao seu estilo de jogo, bem como às instruções táticas específicas fornecidas pelo seu treinador.
Ele observou: “É uma questão de espaço. Com o passar dos anos, as equipes passam a te conhecer melhor, então não querem te dar tanto espaço quanto provavelmente teriam me dado quando cheguei ao clube, porque não me conheciam tão bem. Agora, com o Michael, eu me movo bastante nessa zona. Ele não quer que eu fique preso no meio, então sempre me pede para encontrar aquele espaço livre.”
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Última tentativa de bater o recorde
As recentes contratações do United — Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Sesko — proporcionaram a Fernandes os perfis ideais para manter seu ímpeto criativo à medida que a temporada chega ao seu clímax. Com quatro jogos restantes, o capitão está bem posicionado para quebrar o recorde histórico, especialmente considerando o grande volume de corridas de Mbeumo e Sesko por trás das linhas adversárias. Os próximos jogos representam um teste crucial para o United, que finalmente encontrou sua eficiência sob o comando de Carrick, começando com um confronto decisivo em casa contra o Liverpool, no Old Trafford, no domingo, 3 de maio.