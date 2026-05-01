Por que Cristiano Ronaldo e Marcus Rashford facilitaram a vida de Bruno Fernandes: o rei das assistências do Manchester United avalia suas parcerias mais produtivas

Ao refletir sobre suas parcerias de maior sucesso em Old Trafford durante uma entrevista detalhada com o analista da Opta, o jogador de 31 anos destacou como os movimentos inteligentes de Ronaldo e Rashford simplificaram seu papel como criador de jogadas.

Ao discutir as jogadas específicas feitas por seus companheiros de equipe que determinam sua escolha de passe, ele disse: “Quando você olha para os melhores jogadores dessa lista, o Rashy [Marcus Rashford] é alguém que gosta de receber a bola por trás e nos espaços. Normalmente, eu o encontraria mais no espaço. O Cristiano [Ronaldo] faz pequenas diagonais por trás dos zagueiros, então eu sempre jogaria por trás dos zagueiros.

“Quando você joga um pouco mais recuado e tem jogadores à sua frente entre as linhas, trata-se apenas de fazer a bola passar da melhor maneira possível para dar a eles a chance de chutar ou, eventualmente, servir o outro 10 ou o atacante naquele momento.”