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Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Por que Cristiano Ronaldo e Marcus Rashford facilitaram a vida de Bruno Fernandes: o rei das assistências do Manchester United avalia suas parcerias mais produtivas

B. Fernandes
C. Ronaldo
M. Rashford
Manchester United
Premier League

Bruno Fernandes está vivendo uma temporada histórica no Manchester United, e sua última assistência para Benjamin Sesko o deixou a apenas uma do recorde histórico da Premier League. O meia português falou abertamente sobre a evolução tática de seu jogo e as características específicas de ex-companheiros de equipe que permitiram que seus números criativos se destacassem.

  • Em busca de um lugar na história da Premier League

    O capitão do United está prestes a superar o recorde de 20 assistências em uma única temporada, detido por Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Após um início lento na temporada 2025-26, Fernandes registrou impressionantes 19 assistências em suas últimas 24 partidas, com uma média de uma contribuição para um gol a cada 109 minutos. Sua 70ª assistência na carreira, na noite de segunda-feira, consolidou ainda mais seu status como o principal criador da divisão desde sua estreia no início de 2020.

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    Adaptando-se aos movimentos da elite

    Ao refletir sobre suas parcerias de maior sucesso em Old Trafford durante uma entrevista detalhada com o analista da Opta, o jogador de 31 anos destacou como os movimentos inteligentes de Ronaldo e Rashford simplificaram seu papel como criador de jogadas.

    Ao discutir as jogadas específicas feitas por seus companheiros de equipe que determinam sua escolha de passe, ele disse: “Quando você olha para os melhores jogadores dessa lista, o Rashy [Marcus Rashford] é alguém que gosta de receber a bola por trás e nos espaços. Normalmente, eu o encontraria mais no espaço. O Cristiano [Ronaldo] faz pequenas diagonais por trás dos zagueiros, então eu sempre jogaria por trás dos zagueiros.

    “Quando você joga um pouco mais recuado e tem jogadores à sua frente entre as linhas, trata-se apenas de fazer a bola passar da melhor maneira possível para dar a eles a chance de chutar ou, eventualmente, servir o outro 10 ou o atacante naquele momento.”

  • A transição de artilheiro para criador

    Sob a orientação de Michael Carrick, Fernandes viu seu papel passar de principal ameaça de gol para um gênio técnico com liberdade para se movimentar pelos espaços laterais direitos. O meio-campista explicou que essa evolução se deve, em parte, à adaptação dos adversários ao seu estilo de jogo, bem como às instruções táticas específicas fornecidas pelo seu treinador.

    Ele observou: “É uma questão de espaço. Com o passar dos anos, as equipes passam a te conhecer melhor, então não querem te dar tanto espaço quanto provavelmente teriam me dado quando cheguei ao clube, porque não me conheciam tão bem. Agora, com o Michael, eu me movo bastante nessa zona. Ele não quer que eu fique preso no meio, então sempre me pede para encontrar aquele espaço livre.”

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Última tentativa de bater o recorde

    As recentes contratações do United — Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Sesko — proporcionaram a Fernandes os perfis ideais para manter seu ímpeto criativo à medida que a temporada chega ao seu clímax. Com quatro jogos restantes, o capitão está bem posicionado para quebrar o recorde histórico, especialmente considerando o grande volume de corridas de Mbeumo e Sesko por trás das linhas adversárias. Os próximos jogos representam um teste crucial para o United, que finalmente encontrou sua eficiência sob o comando de Carrick, começando com um confronto decisivo em casa contra o Liverpool, no Old Trafford, no domingo, 3 de maio.

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