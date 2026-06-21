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Por que Cristiano Ronaldo é imune às críticas - com Diogo Dalot explicando como o maior jogador de todos os tempos de Portugal conta com o apoio inabalável dos companheiros da seleção
A preparação da seleção portuguesa para o circo da mídia antes do torneio
Os críticos não perderam tempo em criticar Portugal e seu lendário capitão após o frustrante empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo na estreia na Copa do Mundo. O resultado provocou uma onda de comentários negativos nas redes sociais, com figuras de destaque como Thierry Henry sugerindo que o foco precisa deixar de ser os marcos pessoais de Ronaldo e passar a ser o sucesso coletivo da equipe.
No entanto, Dalot revelou que o elenco de Roberto Martinez estava plenamente ciente da tempestade que se aproximava. “É muito simples. No vestiário, no nosso estádio, tivemos a oportunidade, antes de chegarmos à Copa do Mundo, de ter uma conversa detalhada sobre isso [redes sociais e críticas]”, explicou Dalot. “Foi quase como se tivéssemos previsto que isso iria acontecer. É claro que, quando se tem um elenco como este, especialmente com um jogador como o Cristiano, temos que estar preparados, um pouco mais do que o normal.”
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Manter uma frente unida contra as interferências externas
A intensidade do escrutínio em torno de Ronaldo é única no futebol mundial, muitas vezes transformando cada gesto ou chance perdida em uma crise nacional. Dalot insiste que o vínculo interno do elenco não foi abalado pela pressão externa, ressaltando que a equipe continua focada em seu objetivo final: levantar o troféu pela primeira vez na história.
Ao discutir o impacto da reunião pré-torneio, Dalot acrescentou: “O fato de termos tido aquela conversa antes da Copa do Mundo para nos prepararmos para esses momentos fez com que, quando isso realmente aconteceu, fôssemos capazes de passar a mensagem de que o grupo é inabalável — sabíamos que isso iria acontecer. Sabíamos que enfrentaríamos dificuldades e críticas... Às vezes injustas, às vezes falsas e, muitas vezes, exageradas.”
A lendária resiliência de Ronaldo diante do escrutínio
Aos 41 anos, Ronaldo está acostumado aos holofotes, tendo passado mais de duas décadas como figura central da seleção portuguesa. Dalot acredita que a experiência do atacante do Al-Nassr é seu maior trunfo, permitindo que ele mantenha a calma enquanto aqueles ao seu redor poderiam se distrair com as manchetes.
“Todo mundo já sabe como o Cristiano lida bem com as críticas. Ele tem mais de 20 anos de experiência na seleção”, continuou Dalot. “Acho que o que ele transmite ao time, essa confiança, é que as críticas fazem parte do jogo, especialmente considerando o nível em que somos capazes de jogar, estando em uma das maiores, se não a maior, competição do mundo.”
- AFP
A atenção se volta para o confronto decisivo contra o Uzbequistão
A pressão continuará alta enquanto Portugal se prepara para uma partida decisiva do Grupo K contra o Uzbequistão nesta terça-feira. Com a classificação para as oitavas de final longe de estar garantida após o empate na estreia, a equipe mais uma vez contará com seu capitão para dar o impulso necessário para reacender sua campanha.
Dalot está confiante de que o empate em 1 a 1 foi apenas um revés temporário e que a influência de Ronaldo continua tão forte como sempre. “A confiança que ele nos transmite, e que nós depositamos nele, sempre foi a mesma e sempre será”, disse o zagueiro. “Enquanto ele representar a seleção nacional, acho que sempre terá essa capacidade e estará sempre pronto para jogar.”