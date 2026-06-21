Por que Cristiano Ronaldo é imune às críticas - com Diogo Dalot explicando como o maior jogador de todos os tempos de Portugal conta com o apoio inabalável dos companheiros da seleção

Os críticos não perderam tempo em criticar Portugal e seu lendário capitão após o frustrante empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo na estreia na Copa do Mundo. O resultado provocou uma onda de comentários negativos nas redes sociais, com figuras de destaque como Thierry Henry sugerindo que o foco precisa deixar de ser os marcos pessoais de Ronaldo e passar a ser o sucesso coletivo da equipe.

No entanto, Dalot revelou que o elenco de Roberto Martinez estava plenamente ciente da tempestade que se aproximava. “É muito simples. No vestiário, no nosso estádio, tivemos a oportunidade, antes de chegarmos à Copa do Mundo, de ter uma conversa detalhada sobre isso [redes sociais e críticas]”, explicou Dalot. “Foi quase como se tivéssemos previsto que isso iria acontecer. É claro que, quando se tem um elenco como este, especialmente com um jogador como o Cristiano, temos que estar preparados, um pouco mais do que o normal.”