Kvaratskhelia não sairá do clube tão cedo, pois ainda está nos estágios iniciais da recuperação de uma infeliz lesão no ligamento cruzado anterior. O atacante de 25 anos sofreu essa grave lesão no joelho ao disputar uma bola de maneira aparentemente inofensiva durante um confronto da Champions League com o Barcelona.

Ele deve ficar afastado dos gramados por vários meses e precisará recuperar o ritmo de jogo e a condição física ao fim de um longo programa de reabilitação. O PSG estará confiante de que poderá ajudar o astro humilde de seu elenco a recuperar plenamente a saúde.

O clube viu Kvaratskhelia se tornar um fenômeno mundial. O ex-jogador do Napoli, que conquistou o título da Serie A na Itália, elevou seu futebol a um novo patamar desde que se transferiu para o Parque dos Príncipes por € 80 milhões (£ 67 milhões/US$ 89 milhões) em janeiro de 2025.

Ele marcou 19 gols em todas as competições na temporada passada, além de alcançar dois dígitos em assistências, e conquistou a Champions League em duas temporadas consecutivas. O preço pedido por ele agora provavelmente superaria com folga £ 100 milhões (US$ 133 milhões).