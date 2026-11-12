Por que clubes da Premier League interessados em Khvicha Kvaratskhelia enfrentam dificuldades para contratá-lo, apesar de terem os valores “absurdos” necessários para tirar o ponta do PSG
Kvaratskhelia se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior
Kvaratskhelia não sairá do clube tão cedo, pois ainda está nos estágios iniciais da recuperação de uma infeliz lesão no ligamento cruzado anterior. O atacante de 25 anos sofreu essa grave lesão no joelho ao disputar uma bola de maneira aparentemente inofensiva durante um confronto da Champions League com o Barcelona.
Ele deve ficar afastado dos gramados por vários meses e precisará recuperar o ritmo de jogo e a condição física ao fim de um longo programa de reabilitação. O PSG estará confiante de que poderá ajudar o astro humilde de seu elenco a recuperar plenamente a saúde.
O clube viu Kvaratskhelia se tornar um fenômeno mundial. O ex-jogador do Napoli, que conquistou o título da Serie A na Itália, elevou seu futebol a um novo patamar desde que se transferiu para o Parque dos Príncipes por € 80 milhões (£ 67 milhões/US$ 89 milhões) em janeiro de 2025.
Ele marcou 19 gols em todas as competições na temporada passada, além de alcançar dois dígitos em assistências, e conquistou a Champions League em duas temporadas consecutivas. O preço pedido por ele agora provavelmente superaria com folga £ 100 milhões (US$ 133 milhões).
- Getty/GOAL
Times ricos da Premier League estão interessados em ponta do PSG
Os clubes ricos da Inglaterra não teriam dificuldade para encontrar esse dinheiro, mas Kvaratskhelia, que tem contrato até 2029, não está à venda. Mulumbu reconhece isso. O ex-meio-campista do PSG, que falou em parceria com Parimatch Online Casino, disse à GOAL, ao ser questionado sobre possíveis ofertas “malucas” da Premier League: “Acho que muitos jogadores vão despertar interesse no Reino Unido e na Premier League. Mas, como Luis Enrique assinou um novo contrato com o PSG, acho que esses jogadores vão ficar na França por muito tempo.”
Ao ser questionado também se Kvaratskhelia era, antes de ser afastado, o melhor ponta-esquerda do futebol mundial, à frente de nomes como Vinicius Junior e Luis Diaz, Mulumbu acrescentou: “A diferença entre Kvaratskhelia e esses dois jogadores é que ele contribui nos dois lados do campo. Ele volta muito para defender e pressionar. Só não tem sorte porque não joga por uma seleção que as pessoas possam reconhecer como a melhor do mundo. Mas, pelo PSG, ele está fazendo grandes coisas.
“Ele tem muita sorte por ter sofrido essa lesão, porque acho que merece mais na Bola de Ouro. Acho que, no ano passado, ele estava entre os três melhores pontas-esquerdas do mundo.”
Como Doue pode alcançar o nível de Yamal e Olise?
O PSG conta com uma variedade de opções ofensivas temíveis. Na ponta oposta à de Kvaratskhelia, Desire Doue despontou como uma das maiores promessas do planeta, após conquistar o prestigiado prêmio Golden Boy em 2025.
Perguntado sobre o que o ágil jogador de 21 anos da seleção francesa precisa fazer para chegar ao nível de Lamine Yamal e Michael Olise como um ponta-direita devastador, Mulumbu disse: “Digamos que, por causa do esquema e da equipe do PSG, Desire Doue não era considerado um líder do time por causa de Ousmane Dembele. Mas ele mostrou nos últimos dois anos que é muito decisivo, marcando gols, fazendo passes e dando assistências. Acho que nesta temporada ele vai chegar ao nível desses dois jogadores.
“Acho que ele tem todas as qualidades. É talentoso e está em um time no qual não havia realmente uma grande estrela como [Kylian] Mbappe. Desde que Mbappe saiu, acho que não consideravam Desire Doue um líder. Mas agora consigo ver e sentir, até na seleção francesa, que ele está assumindo a liderança e será uma grande ameaça nesta temporada.”
- Getty
Campeões da Champions League têm fartura de opções no ataque
Doue deveria mirar a marca de 20 gols em uma única temporada, algo que nunca conseguiu antes. Esse é o patamar que os melhores do futebol alcançam regularmente.
Kvaratskhelia também tem plenas condições de alcançar esses números e já deve estar contando os dias para voltar a entrar em campo em algum momento de 2027. Qualquer sinal de interesse vindo da Premier League, enquanto o Arsenal busca contratar um ponta-esquerda de qualidade comprovada, deverá ser ignorado por um bom tempo.
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