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Por que Claude Makelele é o maior volante de marcação de todos os tempos: Ex-astro do PSG inclui craques do Chelsea e do Barcelona entre os três melhores da posição atualmente
Como Makelele, campeão, ganhou destaque
Ao longo da história, treinadores buscaram encontrar peças-chave em seus respectivos meios-campos que permitissem ao time funcionar sem perder o ritmo. Esses jogadores nem sempre dominam as manchetes, já que passam relativamente despercebidos, mas sua importância para a equipe não pode ser ignorada nem subestimada.
São aqueles dispostos a proteger a defesa e apagar incêndios no meio-campo que ajudam a aliviar a pressão sobre o setor defensivo e dão liberdade aos jogadores de ataque. Eles são os típicos jogadores que recuperam a bola e a distribuem, assumindo o papel de heróis pouco celebrados.
Ao longo da década de 1990, Makelele ajudou os meio-campistas encarregados do trabalho pesado a conquistar seu próprio espaço sob os holofotes. Depois de despontar em seu país com Nantes e Marseille, teve uma passagem produtiva pela Espanha, onde jogou no Celta de Vigo antes de conquistar títulos da La Liga e da Champions League em Madri.
No Chelsea, conquistou dois títulos da Premier League e três copas nacionais, além de disputar outra final de uma competição europeia de elite sob o comando de Jose Mourinho e companhia.
Ele não foi convocado para a seleção da França campeã da Copa do Mundo de 1998, já que o capitão Didier Deschamps dominava a posição em que preferia atuar. Ainda assim, disputou 71 partidas pela França e é amplamente reconhecido por ter tornado a função de volante tão valorizada quanto é hoje.
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Ícone francês segue como o maior volante de todos os tempos
Questionado se Makelele continua sendo o maior expoente da posição, Mulumbu, que falava em parceria com o Parimatch Online Casino, disse ao GOAL: “Ele é, sem dúvida, o maior. Se você observar como jogava no Celta Vigo e, depois, no Real Madrid, acho que ele definiu a nova geração de volantes. Entre os melhores que surgiram recentemente, você pode citar Rodri e Vitinha. Todos fazem coisas parecidas com as que Makelele fazia.
“Antes de Makelele, o volante era apenas um jogador que estava ali para defender. Mas, pela inteligência tática e até pela habilidade que tinha, ele trouxe uma nova geração ao futebol. Então, sem dúvida, ele é o maior com quem joguei e o maior que já vi.”
Os três melhores volantes de 2026
A maioria dos times de sucesso no futebol moderno tem um jogador à frente da defesa que ajuda a conectar os três setores do campo. Ele sabe desarmar, passar e ainda marcar um ou outro gol importante.
Casemiro e N’Golo Kante receberam muitos elogios enquanto celebravam conquistas na Champions League e na Copa do Mundo, enquanto o jogador da seleção espanhola Rodri conquistou a Bola de Ouro em 2024.
Ao ser perguntado sobre seus volantes favoritos da atualidade, Mulumbu disse: “Acho que meu trio seria Pedri, Vitinha e Caicedo. O diferencial dos três é o grande impacto que têm em seus times. Quando não jogam, dá para sentir. Dá para ver que falta alguma coisa.
“Esse é o elo mais importante do time nesta nova geração. É preciso ter um volante que saiba defender e, ao mesmo tempo, quebrar linhas e contribuir com alguns gols. Acho que esses três fazem isso muito bem. Mas [Declan] Rice também pode entrar nessa conversa.”
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Equipes dispostas a pagar mais de 100 milhões de libras para preencher uma posição-chave
O astro equatoriano Caicedo chegou ao Chelsea em uma negociação que pode chegar a £ 115 milhões (US$ 152 milhões), o que mostra como os volantes de contenção são valorizados, enquanto Rice se transferiu para o Arsenal em uma negociação de nove dígitos, mas passou a atuar mais como um camisa 8 do que como um camisa 6 no Emirates Stadium.
O articulador do Barcelona Pedri é campeão mundial com a Espanha, enquanto Vitinha conquistou dois títulos consecutivos da Champions League com o PSG. Todos têm legiões de fãs fiéis pelo mundo, mas seguem os passos do ilustre precursor Makelele.
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