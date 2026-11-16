Ao longo da história, treinadores buscaram encontrar peças-chave em seus respectivos meios-campos que permitissem ao time funcionar sem perder o ritmo. Esses jogadores nem sempre dominam as manchetes, já que passam relativamente despercebidos, mas sua importância para a equipe não pode ser ignorada nem subestimada.

São aqueles dispostos a proteger a defesa e apagar incêndios no meio-campo que ajudam a aliviar a pressão sobre o setor defensivo e dão liberdade aos jogadores de ataque. Eles são os típicos jogadores que recuperam a bola e a distribuem, assumindo o papel de heróis pouco celebrados.

Ao longo da década de 1990, Makelele ajudou os meio-campistas encarregados do trabalho pesado a conquistar seu próprio espaço sob os holofotes. Depois de despontar em seu país com Nantes e Marseille, teve uma passagem produtiva pela Espanha, onde jogou no Celta de Vigo antes de conquistar títulos da La Liga e da Champions League em Madri.

No Chelsea, conquistou dois títulos da Premier League e três copas nacionais, além de disputar outra final de uma competição europeia de elite sob o comando de Jose Mourinho e companhia.

Ele não foi convocado para a seleção da França campeã da Copa do Mundo de 1998, já que o capitão Didier Deschamps dominava a posição em que preferia atuar. Ainda assim, disputou 71 partidas pela França e é amplamente reconhecido por ter tornado a função de volante tão valorizada quanto é hoje.