Por que o clássico entre São Paulo e Corinthians pelo Brasileirão será disputado em Brasília em vez do Morumbis?

Duelo acontece no dia 29 de setembro, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Majestoso, entre São Paulo e Corinthians, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como confirmou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Inicialmente, o confronto estava previsto para o Morumbis, mas a mudança de local foi confirmada, e a partida acontecerá no dia 29 de setembro, às 16h (de Brasília).

Além desse clássico, o estádio da capital federal também receberá o duelo entre Vasco e Palmeiras no dia 22 de setembro, com mando da equipe carioca. O Mané Garrincha será palco também de mais uma partida importante antes do clássico paulista, quando Botafogo e Grêmio se enfrentam no dia 28 de setembro.

Abaixo, a GOAL destaca o motivo do São Paulo não utilizar seu estádio.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!