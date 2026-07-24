Por que Christian Pulisic, o “pesadelo”, poderia ser o substituto perfeito de Mohamed Salah no Liverpool, já que o ex-jogador da seleção dos EUA explica as razões por trás de suas dificuldades na Premier League pelo Chelsea

Pulisic pode estar de olho em mais um novo desafio no âmbito dos clubes, após passar por uma campanha frustrante na Copa do Mundo de 2026. Naquele torneio, disputado em casa, os co-anfitriões foram eliminados nas oitavas de final, e várias figuras supostamente de destaque viram suas respectivas contribuições para a causa coletiva serem colocadas sob o microscópio.

Spector continuou falando sobre Pulisic, que continua sendo uma figura emblemática da seleção dos EUA: “Ele com certeza ainda tem uma, talvez duas Copas do Mundo pela frente, eu diria. Acho que talvez ele não tenha tido sua melhor Copa do Mundo, e acho que esse é um argumento válido.

“Ele também não conseguiu jogar todas as partidas, não manteve o mesmo ritmo que alguns dos outros jogadores. Você joga uma partida, sai de campo e não está mais naquele mesmo ritmo, e vê que cada time, a cada jogo, foi ficando cada vez melhor.

“Os jogadores têm melhorado cada vez mais, e você realmente vê os melhores, os jogadores de elite, demonstrando a qualidade que possuem em cada partida e melhorando a cada jogo. Ele não teve esse tipo de consistência e continuidade.

“Acho que algumas das críticas que ele recebeu foram um pouco duras. Não acho que seja muito justo compará-lo a alguns dos outros jogadores americanos que tivemos no passado, apenas com base nessa pequena amostra de partidas. É na Copa do Mundo que se espera que os principais jogadores mostrem seu valor.

“Ainda acho que ele foi realmente eficaz; ele parecia perigoso em alguns momentos. Mas tenho certeza de que ele seria o primeiro a admitir que não estava no seu melhor. Tenho certeza de que ele está tão frustrado quanto qualquer outra pessoa, se não mais.”