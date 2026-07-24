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Por que Christian Pulisic, o “pesadelo”, poderia ser o substituto perfeito de Mohamed Salah no Liverpool, já que o ex-jogador da seleção dos EUA explica as razões por trás de suas dificuldades na Premier League pelo Chelsea
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Pulisic conquistou a Liga dos Campeões pelo Chelsea antes de se transferir para o Milan
Pulisic conquistou a Liga dos Campeões durante sua passagem por Stamford Bridge, mas nunca chegou a convencer de verdade com os Blues e ficou feliz em abraçar um novo desafio em 2023, ao se transferir para o San Siro.
Sua passagem pela Itália tem sido produtiva, com recordes pessoais sendo alcançados no quesito gols. O dinâmico jogador de 27 anos viu sua versatilidade ser bem aproveitada e rapidamente se tornou um dos queridinhos da torcida após se adaptar à Série A.
No entanto, surgem dúvidas sobre seu futuro a curto e longo prazo. Um novo contrato, com novas condições em discussão há vários meses, ainda não foi assinado. Isso mantém a porta de saída entreaberta.
Tendo visto o “Capitão América” prosperar sob pressão e assumir a responsabilidade que continua sendo colocada sobre seus ombros, tanto pelo clube quanto pela seleção, diz-se que times de ponta de toda a Europa estão ponderando os méritos de uma contratação de Pulisic.
O Liverpool está nessa categoria. Os Reds viram o “Rei Egípcio” Salah partir, deixando um vazio considerável no lado direito do seu ataque. Muita reflexão está sendo dedicada à melhor forma de substituir uma lenda dos tempos modernos em Anfield.
Será que Pulisic, estrela da seleção masculina dos EUA, poderia preencher a lacuna deixada por Salah no Liverpool?
Pulisic, com sua corrida incansável e seu faro de gol, atende a muitos requisitos. Seu compatriota Spector acredita que o jogador natural da Pensilvânia teria sucesso em Merseyside, e disse aoGOAL durante uma entrevista em parceria com a UFL no celular: “Eu também vejo isso. Acho que, nesse sentido... não sei se ‘estilo de contra-ataque’ é a forma correta de descrever, porque o Liverpool não se resume apenas a isso, mas certamente, quando você os vê avançando, eles o fazem em ritmo acelerado, e isso é algo que ele faz extremamente bem.
“Ele é confiante, vai direto para cima dos jogadores. Para um zagueiro, é um pesadelo. É o pior cenário possível: quando você tem um jogador dinâmico, rápido e ágil. Essa é a pior coisa, a última coisa que você quer enfrentar como zagueiro.”
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Explicação: Por que Pulisic teve dificuldades para deixar sua marca no Chelsea
Pulisic ainda estava se esforçando para maximizar esse potencial quando defendia o Chelsea. Spector acrescentou o motivo pelo qual as coisas não saíram como planejado no oeste de Londres para um jogador que claramente possui todas as qualidades necessárias para se destacar na primeira divisão inglesa: “Ele não teve um desempenho à altura das expectativas do Chelsea.
“Em um clube como o Chelsea, você precisa fazer isso. Dá para citar vários jogadores, seja no Chelsea, no Manchester United ou no Manchester City, que simplesmente não tiveram o desempenho esperado ou não corresponderam às expectativas. Esses clubes têm a capacidade de se desfazer de jogadores que simplesmente não se encaixam no perfil.
“Para mim, grande parte disso tem a ver com encontrar o jogador certo na hora certa, e essa é a maior dúvida em tudo isso. Sabe, qualquer pessoa que entenda de futebol consegue identificar um bom jogador, até mesmo um torcedor casual consegue, mas o desafio é determinar se esse jogador será ou não a escolha certa no momento certo, e essa é a parte realmente difícil disso tudo.
“Para mim, Pulisic simplesmente não era a escolha certa na hora certa no Chelsea. Acho que foi por isso que ele teve dificuldades e não sei se aquele estilo de jogo combina particularmente bem com ele.”
Copa do Mundo de 2026: Críticas a Pulisic são consideradas injustas
Pulisic pode estar de olho em mais um novo desafio no âmbito dos clubes, após passar por uma campanha frustrante na Copa do Mundo de 2026. Naquele torneio, disputado em casa, os co-anfitriões foram eliminados nas oitavas de final, e várias figuras supostamente de destaque viram suas respectivas contribuições para a causa coletiva serem colocadas sob o microscópio.
Spector continuou falando sobre Pulisic, que continua sendo uma figura emblemática da seleção dos EUA: “Ele com certeza ainda tem uma, talvez duas Copas do Mundo pela frente, eu diria. Acho que talvez ele não tenha tido sua melhor Copa do Mundo, e acho que esse é um argumento válido.
“Ele também não conseguiu jogar todas as partidas, não manteve o mesmo ritmo que alguns dos outros jogadores. Você joga uma partida, sai de campo e não está mais naquele mesmo ritmo, e vê que cada time, a cada jogo, foi ficando cada vez melhor.
“Os jogadores têm melhorado cada vez mais, e você realmente vê os melhores, os jogadores de elite, demonstrando a qualidade que possuem em cada partida e melhorando a cada jogo. Ele não teve esse tipo de consistência e continuidade.
“Acho que algumas das críticas que ele recebeu foram um pouco duras. Não acho que seja muito justo compará-lo a alguns dos outros jogadores americanos que tivemos no passado, apenas com base nessa pequena amostra de partidas. É na Copa do Mundo que se espera que os principais jogadores mostrem seu valor.
“Ainda acho que ele foi realmente eficaz; ele parecia perigoso em alguns momentos. Mas tenho certeza de que ele seria o primeiro a admitir que não estava no seu melhor. Tenho certeza de que ele está tão frustrado quanto qualquer outra pessoa, se não mais.”
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Onde Pulisic estará jogando pelo seu clube na temporada 2026-27?
Pulisic está aproveitando uma pausa pós-Copa do Mundo para recarregar as energias antes que os compromissos com o clube voltem a ocupar o centro das atenções. Ainda não se sabe onde ele estará quando a temporada 2026-27 tiver início.
O Milan espera que ele faça parte de uma nova era para o clube sob o comando do ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim, mas times como o Liverpool ainda podem decidir que vale a pena apresentar uma proposta formal, já que os Rossoneri estão encurralados em uma situação que pode não lhes deixar outra escolha a não ser ouvir as ofertas.
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