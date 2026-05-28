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Por que Carlos Baleba seria uma “boa contratação” para o Manchester United, já que o ex-meio-campista dos Red Devils, Eric Djemba-Djemba, usa Bruno Fernandes para explicar em que a estrela camaronense pode melhorar
Opções para o meio-campo: com quem o Manchester United está sendo associado
Com o experiente jogador da seleção brasileira Casemiro se preparando para deixar o chamado “Teatro dos Sonhos” como jogador sem contrato, serão necessárias novas forças no meio-campo, enquanto Michael Carrick assume o desafio de montar um time capaz de disputar o título da Premier League.
Vários alvos teriam entrado no radar de contratações do United, com experiência na primeira divisão inglesa parecendo ser uma qualidade que os Red Devils estão ansiosos para adquirir. Supostamente, estão sendo planejadas investidas em rivais nacionais.
Elliot Anderson, do Nottingham Forest, é um jogador com muitos admiradores, incluindo alguns clubes de Manchester, enquanto Adam Wharton teve um desempenho suficiente no Crystal Palace para sugerir que está pronto para dar mais um passo na escalada da Premier League. Sandro Tonali e Bruno Guimarães enfrentam sérias dúvidas sobre seus respectivos futuros no Newcastle.
O United pode, no entanto, decidir lançar sua rede na direção do Brighton quando outra janela de transferências se abrir. Esforços foram feitos no passado para tirar Baleba do Amex Stadium depois de vê-lo se adaptar imediatamente após a transferência para os Seagulls em 2023.
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Será que Baleba seria uma contratação inteligente para os Red Devils?
Baleba pode ser uma opção mais acessível para os Red Devils, considerando os valores que, segundo relatos, estão sendo exigidos por outros jogadores, e Djemba-Djemba — em entrevista à Betinia — disse ao GOAL, quando questionado se seu compatriota seria uma contratação inteligente para o United: “Para mim, sim, por que não?
“Ele é um jogador jovem, um meio-campista de área a área, e acho que há três anos ele vem jogando regularmente pelo Brighton — ele conhece a Premier League, sabe como ela funciona. Para mim, seria uma boa contratação para ele. Agora, a decisão é do Manchester United, é do Michael Carrick, mas, para mim, acho que seria uma boa contratação para ele.”
Em que aspectos o jogador da seleção dos Camarões, Baleba, pode melhorar?
Baleba seria uma contratação para o presente e o futuro em Old Trafford, já que tem apenas 22 anos. Ainda há muito potencial a ser explorado em seu jogo, com o jovem mostrando que está evoluindo rapidamente quando se trata de competir no mais alto nível.
Questionado sobre onde Baleba pode melhorar, Djemba-Djemba acrescentou — tendo o atual capitão do United como modelo a seguir: “Acho que no ritmo do jogo, como o Casemiro, como o Fede Valverde, o ritmo do jogo, mas acho que ele vai aprender, ele vai aprender porque ainda é jovem, tem 22 anos, e jogar como meio-campista não é muito fácil; o Manchester United é um grande time e lá você precisa aprender rápido. E eu sei que, se o Baleba for para Manchester, ele vai melhorar seu jogo de novo, então ele vai aprender.
“Ele precisa ter o ritmo do jogo, saber como conduzir a partida, manter a posse de bola, como o Bruno — você vê como o Bruno Fernandes joga, ele tem o ritmo, é um rei, é um maestro, ele conduz o jogo, e, para mim, o Baleba, ele consegue fazer isso e acho que ele vai crescer ainda mais.”
- AFP
Carrick está pronto para entrar no mercado de transferências de verão
Baleba é mais um volante defensivo, do mesmo tipo que Casemiro, do que um criador como Fernandes. Ele pode, no entanto, buscar orientação no português — que acaba de fazer história ao registrar 21 assistências em uma única temporada da Premier League — sobre como maximizar seu potencial.
Carrick está ciente de que precisa encontrar outro jogador enérgico para preencher as lacunas no meio-campo de sua equipe — ao lado de Fernandes e Kobbie Mainoo —, embora ainda não esteja definido qual caminho de transferência ele seguirá ao investir pesadamente em outro jogador capaz de recuperar a bola para os Red Devils.