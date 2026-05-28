Com o experiente jogador da seleção brasileira Casemiro se preparando para deixar o chamado “Teatro dos Sonhos” como jogador sem contrato, serão necessárias novas forças no meio-campo, enquanto Michael Carrick assume o desafio de montar um time capaz de disputar o título da Premier League.

Vários alvos teriam entrado no radar de contratações do United, com experiência na primeira divisão inglesa parecendo ser uma qualidade que os Red Devils estão ansiosos para adquirir. Supostamente, estão sendo planejadas investidas em rivais nacionais.

Elliot Anderson, do Nottingham Forest, é um jogador com muitos admiradores, incluindo alguns clubes de Manchester, enquanto Adam Wharton teve um desempenho suficiente no Crystal Palace para sugerir que está pronto para dar mais um passo na escalada da Premier League. Sandro Tonali e Bruno Guimarães enfrentam sérias dúvidas sobre seus respectivos futuros no Newcastle.

O United pode, no entanto, decidir lançar sua rede na direção do Brighton quando outra janela de transferências se abrir. Esforços foram feitos no passado para tirar Baleba do Amex Stadium depois de vê-lo se adaptar imediatamente após a transferência para os Seagulls em 2023.