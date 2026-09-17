Essa reverência talvez não aconteça antes da primeira pausa internacional de 2026-27, com o United tendo só mais um compromisso pela frente antes de a temporada nacional ser interrompida por três semanas. Essa partida será fora de casa contra o Fulham, no domingo.

O time de Michael Carrick chega para esse confronto com a confiança abalada após duas derrotas consecutivas. A derrota no clássico contra o City foi sofrida em circunstâncias controversas, antes de a equipe então acabar eliminada da Copa da Liga em casa.

O United havia aberto 2 a 0 no duelo da terceira rodada contra o Brighton com apenas 10 minutos de jogo, mas sofreu um colapso dramático no segundo tempo, à medida que enormes espaços se abriam em sua linha de quatro defensiva, bastante modificada.

Embora Carrick tenha mexido bastante na equipe naquele confronto, jogadores como Harry Maguire, Lisandro Martinez e Luke Shaw não vêm se saindo muito melhor, com a defesa do Manchester United sendo vazada em sete ocasiões ao longo de quatro partidas da Premier League. O único jogo sem sofrer gols nesta temporada foi na vitória sobre o Sabah pela Champions League.