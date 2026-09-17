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Carlos Baleba Manchester United Old TraffordGetty
Chris Burton

Traduzido por

Por que Carlos Baleba, de £ 70 milhões, pode ser a resposta para os problemas defensivos do Manchester United, enquanto ex-lateral do clube fala sobre mudança tática

Manchester United
C. Baleba
Premier League

O Manchester United segue sofrendo gols, com mais três sofridos contra o Brighton, mas Danny Simpson explicou à GOAL por que Carlos Baleba pode ser a resposta para os problemas do time. O internacional camaronês, que se juntou ao Manchester United em uma transferência de £ 70 milhões (US$ 94 mi), está perto de recuperar a plena forma física e de fazer sua estreia competitiva pelo novo clube.

  • O Manchester United manteve apenas um jogo sem sofrer gol nesta temporada

    Essa reverência talvez não aconteça antes da primeira pausa internacional de 2026-27, com o United tendo só mais um compromisso pela frente antes de a temporada nacional ser interrompida por três semanas. Essa partida será fora de casa contra o Fulham, no domingo.

    O time de Michael Carrick chega para esse confronto com a confiança abalada após duas derrotas consecutivas. A derrota no clássico contra o City foi sofrida em circunstâncias controversas, antes de a equipe então acabar eliminada da Copa da Liga em casa.

    O United havia aberto 2 a 0 no duelo da terceira rodada contra o Brighton com apenas 10 minutos de jogo, mas sofreu um colapso dramático no segundo tempo, à medida que enormes espaços se abriam em sua linha de quatro defensiva, bastante modificada.

    Embora Carrick tenha mexido bastante na equipe naquele confronto, jogadores como Harry Maguire, Lisandro Martinez e Luke Shaw não vêm se saindo muito melhor, com a defesa do Manchester United sendo vazada em sete ocasiões ao longo de quatro partidas da Premier League. O único jogo sem sofrer gols nesta temporada foi na vitória sobre o Sabah pela Champions League.

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  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    Baleba pode ser a resposta para os problemas do Manchester United?

    Baleba pode ajudar a conter o fluxo quando se trata de ataques adversários que rompem pelo meio-campo, com o combativo jogador de 22 anos ostentando energia e tenacidade importantes na hora de ocupar uma função de volante.

    Simpson, falando com exclusividade à GOAL, cortesia da Free Bets, casa dos melhores sites de apostas, disse ao ser questionado sobre como o United pode começar a tapar algumas brechas preocupantes: “Acho que vamos precisar de Baleba, embora eu goste de Youri [Tielemans] e Kobbie [Mainoo].

    “Acho que, com a bola, esses três, não há melhores: Kobbie, Youri e Bruno [Fernandes]. Como trio, no treino, eles serão inacreditáveis com a bola, enquanto talvez, sem ela, é com isso que acho que a linha de quatro está sofrendo. À frente deles, não há essa proteção, então eles ficam mais expostos. Provavelmente é por isso que Baleba será necessário.”

  • Amorim insistiu teimosamente nos alas no seu sistema

    O United resistiu a qualquer impulso de reforçar seu setor defensivo durante a janela de transferências de verão, ou não conseguiu identificar reforços adequados pelo preço certo, e voltou a uma linha tradicional de quatro após ver o ex-treinador Ruben Amorim insistir teimosamente em uma linha de três zagueiros e alas.

    Sobre esse ajuste tático e se certas contratações foram feitas para se encaixar em um sistema que não está mais em vigor, o ex-lateral-direito do United Simpson disse: “O [Diogo] Dalot estava jogando como ala pela esquerda, o [Patrick] Dorgu estava jogando como ala pela direita, o [Noussair] Mazraoui estava jogando como ala.

    “Dorgu, eu entendo o que você está dizendo, ele provavelmente foi contratado para ser ala, mas eu não acho que seja. Acho que há tipos específicos de jogadores que desempenham esse papel, e não sei se eles são.

    “Acho que ele é cru demais para ser um ala consistente, indo e voltando. Lá na frente, no terço final, ele pode fazer o dele e talvez não se ligar na parte defensiva. Dalot, ofensivamente, ele vai à frente, mas eu não diria que a qualidade dele no terço final seja grande. Você não associa muito o Dalot a cruzar a bola na área no terço final, dominá-la e cruzá-la. Ele tem um preparo físico impressionante. Mazraoui é um lateral defensivo, que é o que eu era. Eu só acho que Luke não consegue fazer tanto.”

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  • Michael Carrick Manchester United crestGetty/GOAL

    O Manchester United vai tentar gastar novamente na janela de janeiro?

    O United pode voltar ao mercado de transferências em busca de inspiração em janeiro, mas precisa atravessar o outono, o início do inverno e chegar ao ano-novo antes que quaisquer novos reforços possam ser incorporados ao elenco.

    Baleba, quando estiver totalmente recuperado do problema nos ligamentos do tornozelo que vem o atrapalhando, pode se mostrar a solução que Carrick e companhia procuram, mas o consenso geral é que são necessários reforços para voltar a ser um sério candidato aos troféus mais prestigiados.

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