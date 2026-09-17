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Por que Carlos Baleba, de £ 70 milhões, pode ser a resposta para os problemas defensivos do Manchester United, enquanto ex-lateral do clube fala sobre mudança tática
O Manchester United manteve apenas um jogo sem sofrer gol nesta temporada
Essa reverência talvez não aconteça antes da primeira pausa internacional de 2026-27, com o United tendo só mais um compromisso pela frente antes de a temporada nacional ser interrompida por três semanas. Essa partida será fora de casa contra o Fulham, no domingo.
O time de Michael Carrick chega para esse confronto com a confiança abalada após duas derrotas consecutivas. A derrota no clássico contra o City foi sofrida em circunstâncias controversas, antes de a equipe então acabar eliminada da Copa da Liga em casa.
O United havia aberto 2 a 0 no duelo da terceira rodada contra o Brighton com apenas 10 minutos de jogo, mas sofreu um colapso dramático no segundo tempo, à medida que enormes espaços se abriam em sua linha de quatro defensiva, bastante modificada.
Embora Carrick tenha mexido bastante na equipe naquele confronto, jogadores como Harry Maguire, Lisandro Martinez e Luke Shaw não vêm se saindo muito melhor, com a defesa do Manchester United sendo vazada em sete ocasiões ao longo de quatro partidas da Premier League. O único jogo sem sofrer gols nesta temporada foi na vitória sobre o Sabah pela Champions League.
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Baleba pode ser a resposta para os problemas do Manchester United?
Baleba pode ajudar a conter o fluxo quando se trata de ataques adversários que rompem pelo meio-campo, com o combativo jogador de 22 anos ostentando energia e tenacidade importantes na hora de ocupar uma função de volante.
Simpson, falando com exclusividade à GOAL, cortesia da Free Bets, casa dos melhores sites de apostas, disse ao ser questionado sobre como o United pode começar a tapar algumas brechas preocupantes: “Acho que vamos precisar de Baleba, embora eu goste de Youri [Tielemans] e Kobbie [Mainoo].
“Acho que, com a bola, esses três, não há melhores: Kobbie, Youri e Bruno [Fernandes]. Como trio, no treino, eles serão inacreditáveis com a bola, enquanto talvez, sem ela, é com isso que acho que a linha de quatro está sofrendo. À frente deles, não há essa proteção, então eles ficam mais expostos. Provavelmente é por isso que Baleba será necessário.”
Amorim insistiu teimosamente nos alas no seu sistema
O United resistiu a qualquer impulso de reforçar seu setor defensivo durante a janela de transferências de verão, ou não conseguiu identificar reforços adequados pelo preço certo, e voltou a uma linha tradicional de quatro após ver o ex-treinador Ruben Amorim insistir teimosamente em uma linha de três zagueiros e alas.
Sobre esse ajuste tático e se certas contratações foram feitas para se encaixar em um sistema que não está mais em vigor, o ex-lateral-direito do United Simpson disse: “O [Diogo] Dalot estava jogando como ala pela esquerda, o [Patrick] Dorgu estava jogando como ala pela direita, o [Noussair] Mazraoui estava jogando como ala.
“Dorgu, eu entendo o que você está dizendo, ele provavelmente foi contratado para ser ala, mas eu não acho que seja. Acho que há tipos específicos de jogadores que desempenham esse papel, e não sei se eles são.
“Acho que ele é cru demais para ser um ala consistente, indo e voltando. Lá na frente, no terço final, ele pode fazer o dele e talvez não se ligar na parte defensiva. Dalot, ofensivamente, ele vai à frente, mas eu não diria que a qualidade dele no terço final seja grande. Você não associa muito o Dalot a cruzar a bola na área no terço final, dominá-la e cruzá-la. Ele tem um preparo físico impressionante. Mazraoui é um lateral defensivo, que é o que eu era. Eu só acho que Luke não consegue fazer tanto.”
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O Manchester United vai tentar gastar novamente na janela de janeiro?
O United pode voltar ao mercado de transferências em busca de inspiração em janeiro, mas precisa atravessar o outono, o início do inverno e chegar ao ano-novo antes que quaisquer novos reforços possam ser incorporados ao elenco.
Baleba, quando estiver totalmente recuperado do problema nos ligamentos do tornozelo que vem o atrapalhando, pode se mostrar a solução que Carrick e companhia procuram, mas o consenso geral é que são necessários reforços para voltar a ser um sério candidato aos troféus mais prestigiados.
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