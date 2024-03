Por que Calleri é desfalque do São Paulo contra o Palmeiras pelo Paulistão?

Atacante desfalca o Tricolor no primeiro Choque-Rei após a disputada da Supercopa do Brasil, em fevereiro

Pelo Choque-Rei, o São Paulo recebe o Palmeiras neste domingo (03), às 20h (de Brasília), no Estádio do MorumBis, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista de 2024. Este será o primeiro clássico entre os times após a disputa da Supercopa do Brasil, em fevereiro, quando o Tricolor saiu vitorioso nos pênaltis. Porém, para este duelo, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com o atacante Jonathan Calleri.