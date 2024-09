Por que Cacá, Charles, Felix Torres e Yuri Alberto são desfalques do Corinthians contra o Botafogo pelo Brasileirão 2024?

Alex Santana, Palacios e Maycon também não estão a disposição de Ramón Diaz para o duelo

O Corinthians enfrenta o Botafogo neste sábado (14), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, com oito desfalques confirmados e mais oito jogadores pendurados. A equipe paulista busca escapar da zona de rebaixamento, enquanto o time carioca quer manter sua liderança no Brasileirão. Entre os principais ausentes estão Cacá, Charles, Félix Torres e Yuri Alberto que, suspensos, não estarão à disposição para o confronto.

Com as baixas, o Timão enfrenta um Botafogo focado em se distanciar ainda mais de Fortaleza e Palmeiras na briga pelo topo da tabela.

