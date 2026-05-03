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Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Por que Bukayo Saka foi substituído no intervalo, depois de marcar na vitória do Arsenal sobre o Fulham? Mikel Arteta explica a substituição

B. Saka
Arsenal
M. Arteta
Arsenal x Fulham
Fulham
Premier League

Mikel Arteta revelou que a substituição de Bukayo Saka no intervalo da vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Fulham foi uma decisão estratégica para controlar a carga física do ponta. O jogador da seleção inglesa comemorou sua 200ª partida como titular na Premier League com um gol certeiro e uma assistência, dando um grande impulso aos Gunners, que agora lideram a tabela com seis pontos de vantagem.

  • O Arsenal assume a liderança na corrida pelo título

    O Arsenal ampliou sua vantagem na liderança da Premier League para seis pontos com uma exibição dominante no primeiro tempo contra o Fulham, no Emirates Stadium. Saka, que voltou a ser titular pela primeira vez desde março após se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles, deu a assistência para Viktor Gyokeres marcar o primeiro gol, antes de ampliar a vantagem com um chute certeiro. Um segundo gol de Gyokeres nos acréscimos fechou o placar em 3 a 0, permitindo que Arteta fizesse rodízio no elenco durante o intervalo para poupar jogadores importantes para os próximos compromissos europeus.

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  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gerenciamento da carga

    Apesar da atuação decisiva de Saka, Arteta optou por substituí-lo no intervalo para garantir sua disponibilidade a longo prazo, após um longo período afastado dos gramados. Ao explicar a decisão à imprensa, o técnico do Arsenal disse: “Tivemos que fazer isso; ele jogou cerca de 30 minutos em Madri e agora jogou 45 minutos. Precisamos aumentar gradualmente sua carga de trabalho, mas temos que ter cuidado, porque precisamos dele em campo.”

    Sobre a recuperação de Saka de um problema persistente no tendão de Aquiles, Arteta observou: “Acho que a dor passou e isso era obviamente algo que estava limitando sua capacidade de realizar certas ações. Hoje ele se sentiu solto, relaxado, e acho que recuperamos o Bukayo de que precisamos.”

  • Um retorno à boa forma na hora certa

    O retorno de Saka ao time titular coincidiu com o momento mais crítico da temporada, trazendo aquele toque criativo que faltava durante sua ausência. Arteta elogiou o impacto e a disposição mental do ponta, enquanto o clube busca uma dobradinha histórica: “Ele certamente fez a diferença”, observou o espanhol. “Ele fez duas jogadas que decidiram o jogo e sabemos do que ele é capaz. Ele voltou no período mais importante da temporada e agora está revigorado, sua mente está revigorada, sua vontade está no auge e acho que ele precisava de uma atuação como essa para causar impacto na equipe, então isso é uma grande base para terça-feira.”

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    Em busca da glória europeia e nacional

    O time do norte de Londres volta agora sua atenção para a decisiva partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, na terça-feira, contra o Atlético de Madrid, com a série empatada em 1 a 1. Após suas conquistas europeias, um clássico londrino contra o West Ham os aguarda, enquanto buscam manter sua vantagem mínima sobre o Manchester City na disputa pelo título. Com apenas três jogos restantes na campanha nacional, os Gunners estão à beira de conquistar seu primeiro título da liga em mais de duas décadas, ao mesmo tempo em que buscam sua primeira participação na final da Liga dos Campeões desde 2006.

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