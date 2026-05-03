Por que Bukayo Saka foi substituído no intervalo, depois de marcar na vitória do Arsenal sobre o Fulham? Mikel Arteta explica a substituição

Apesar da atuação decisiva de Saka, Arteta optou por substituí-lo no intervalo para garantir sua disponibilidade a longo prazo, após um longo período afastado dos gramados. Ao explicar a decisão à imprensa, o técnico do Arsenal disse: “Tivemos que fazer isso; ele jogou cerca de 30 minutos em Madri e agora jogou 45 minutos. Precisamos aumentar gradualmente sua carga de trabalho, mas temos que ter cuidado, porque precisamos dele em campo.”

Sobre a recuperação de Saka de um problema persistente no tendão de Aquiles, Arteta observou: “Acho que a dor passou e isso era obviamente algo que estava limitando sua capacidade de realizar certas ações. Hoje ele se sentiu solto, relaxado, e acho que recuperamos o Bukayo de que precisamos.”