Por que Bukayo Saka, autor de um hat-trick, não jogou mais pela Inglaterra? O craque do Arsenal insiste que estava “em forma”, enquanto Thomas Tuchel explica a exclusão da semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina

A Inglaterra garantiu seu melhor resultado em uma Copa do Mundo desde 1966 com uma vitória caótica por 6 a 4 sobre a França na disputa pelo terceiro lugar, mas as manchetes foram dominadas por Saka. O craque do Arsenal marcou um hat-trick preciso, incluindo dois gols magníficos no primeiro tempo, para lembrar a todos de sua importância para a seleção nacional.

Em entrevista à BBC após o apito final, o ponta não escondeu seu desejo de ter participado mais durante as fases eliminatórias. Quando questionado sobre seu papel limitado na rodada anterior, um desafiador Saka disse: “É claro que eu adoraria ter jogado mais. Mas, obviamente, não é o momento de falar sobre isso agora. Tento me expressar em campo. Vamos seguir em frente.”