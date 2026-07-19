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Por que Bukayo Saka, autor de um hat-trick, não jogou mais pela Inglaterra? O craque do Arsenal insiste que estava “em forma”, enquanto Thomas Tuchel explica a exclusão da semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina
Saka brilha enquanto a Inglaterra garante o bronze
A Inglaterra garantiu seu melhor resultado em uma Copa do Mundo desde 1966 com uma vitória caótica por 6 a 4 sobre a França na disputa pelo terceiro lugar, mas as manchetes foram dominadas por Saka. O craque do Arsenal marcou um hat-trick preciso, incluindo dois gols magníficos no primeiro tempo, para lembrar a todos de sua importância para a seleção nacional.
Em entrevista à BBC após o apito final, o ponta não escondeu seu desejo de ter participado mais durante as fases eliminatórias. Quando questionado sobre seu papel limitado na rodada anterior, um desafiador Saka disse: “É claro que eu adoraria ter jogado mais. Mas, obviamente, não é o momento de falar sobre isso agora. Tento me expressar em campo. Vamos seguir em frente.”
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Tuchel explica a decisão tática que levou à eliminação na semifinal
A decisão de escalar Morgan Rogers no lugar de Saka na derrota na semifinal foi o principal ponto de discórdia tanto para os torcedores quanto para os comentaristas. Tuchel defendeu sua escolha, sugerindo que ela se baseou em um pressentimento, e não em uma subestimação da qualidade do jogador do Arsenal. O técnico alemão explicou seu raciocínio, afirmando: “Ele fez tudo certo. Eu simplesmente tive um pressentimento na semifinal de que Morgan Rogers estaria envolvido em algo especial. Foi só isso.”
Tuchel falou mais detalhadamente sobre as dificuldades enfrentadas durante o confronto de alta pressão contra os futuros finalistas, destacando o desgaste físico que a partida causou em seu time. “A partida [contra a Argentina] foi tão exigente que fomos forçados a fazer substituições por causa de cãibras e do andamento do jogo”, acrescentou. “Bukayo mostrou que era um jogador fundamental, isso nunca esteve em dúvida. Eu nem sabia que ele tinha feito um hat-trick [contra a França].”
Preocupações com a forma física são descartadas por estrela do Arsenal
Havia crescido a especulação de que Saka estivesse lidando com uma lesão persistente após uma campanha exaustiva na Premier League e na Liga dos Campeões com o Arsenal. O ponta havia ficado de fora da equipe titular no início da fase de grupos devido a um problema que prejudicou seus dois últimos meses da temporada com o clube.
As estatísticas certamente sugerem que, mesmo não estando a 100%, Saka continuou sendo a opção criativa mais produtiva da Inglaterra. Quando chegaram as quartas de final, ele já havia registrado três assistências em apenas 192 minutos em campo.
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Reduzindo a diferença em relação à elite mundial
Tuchel continua otimista em relação à trajetória da Inglaterra sob sua liderança. A vitória sobre a França foi vista como um passo simbólico rumo à competição com os gigantes do futebol internacional, mesmo que a dor da semifinal ainda esteja fresca. Tuchel comentou: “Temos a capacidade de fechar essa lacuna. Eles têm a capacidade de abri-la novamente. Há oito anos, eles [a França] foram campeões [da Copa do Mundo]; há quatro anos, chegaram à final e disputaram a final da Liga das Nações. Há uma pequena diferença, mas queremos diminuir essa diferença.”
O técnico insistiu que continua totalmente motivado com a função, apesar do escrutínio em torno de sua gestão tática de jogadores-estrela como Saka. “Eu disse [no sábado] que este jogo é o primeiro passo para diminuir essa diferença. Conseguimos. Vencemos eles. O próximo adversário é a Espanha na Liga das Nações”, afirmou.
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