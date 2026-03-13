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Por que as negociações do contrato de Christian Pulisic com o AC Milan foram suspensas em meio a rumores crescentes sobre uma possível transferência – explicamos
O Milan deu uma pausa
De acordo com o jornalista Daniele Longo, a diretoria do clube pretende se reunir com os representantes do jogador americano assim que a temporada terminar para discutir os próximos passos. Esse adiamento estratégico não é necessariamente um sinal de atrito, mas sim uma intenção do gigante italiano de manter total foco nos objetivos atuais em campo antes de mergulhar em discussões administrativas complexas sobre uma possível renovação de contrato por vários anos.
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Gigantes europeus em alerta
O contrato atual de Pulisic já vai até junho de 2027, mas o Milan detém uma opção unilateral de prorrogar essa vigência até 2028, e essa opção ainda pode ser exercida. Isso dá ao clube uma vantagem significativa e proteção contra a perda de seu principal jogador por um valor reduzido, oferecendo uma rede de segurança caso as negociações imediatas não ocorram conforme o planejado durante as férias de verão.
Apesar de sua posição favorável em relação à duração do contrato, vários times estão acompanhando a situação de perto. Pulisic tornou-se um elemento vital do ataque do Milan, e seu desempenho consistente atraiu o interesse de clubes do exterior. O renascimento do ponta na Itália restaurou efetivamente sua reputação como um dos atacantes mais perigosos da Europa, levando vários clubes de peso, cujos nomes não foram divulgados, a ficarem de olho em sua disponibilidade.
Planejamento de longo prazo
Embora a renovação continue sendo uma prioridade para o futuro, os Rossoneri preferem se concentrar na reta final da temporada antes de formalizar a permanência de longo prazo do ponta com um contrato que pode se estender até 2031. Um compromisso tão significativo significaria, essencialmente, que Pulisic passaria seus anos de auge em Milão, consolidando seu status como uma estrela da atualidade para os heptacampeões europeus.
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O principal impulsionador na formação de Allegri
Por enquanto, todos os olhos continuam voltados para o desempenho do americano em campo, onde ele continua sendo a principal força motriz no esquema de Max Allegri. A transição de “Capitão América” para o rei do San Siro tem sido perfeita e, embora a suspensão temporária das negociações possa causar alguma ansiedade entre a torcida, a intenção continua sendo garantir sua assinatura a longo prazo assim que a poeira baixar na atual temporada.
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