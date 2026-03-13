Por que as negociações do contrato de Christian Pulisic com o AC Milan foram suspensas em meio a rumores crescentes sobre uma possível transferência – explicamos

O contrato atual de Pulisic já vai até junho de 2027, mas o Milan detém uma opção unilateral de prorrogar essa vigência até 2028, e essa opção ainda pode ser exercida. Isso dá ao clube uma vantagem significativa e proteção contra a perda de seu principal jogador por um valor reduzido, oferecendo uma rede de segurança caso as negociações imediatas não ocorram conforme o planejado durante as férias de verão.

Apesar de sua posição favorável em relação à duração do contrato, vários times estão acompanhando a situação de perto. Pulisic tornou-se um elemento vital do ataque do Milan, e seu desempenho consistente atraiu o interesse de clubes do exterior. O renascimento do ponta na Itália restaurou efetivamente sua reputação como um dos atacantes mais perigosos da Europa, levando vários clubes de peso, cujos nomes não foram divulgados, a ficarem de olho em sua disponibilidade.