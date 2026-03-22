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Por que as esperanças de Bernardo Silva de concretizar a transferência para o Barcelona estão se esvaindo, à medida que o meio-campista se aproxima da saída do Manchester City
Silva está pronto para um novo desafio após oito anos no Manchester City
Aos 31 anos, e após oito anos produtivos no Etihad Stadium, Silva está pronto para enfrentar um novo desafio. Ele conquistou seis títulos da Premier League, a Liga dos Campeões e 17 troféus no total durante sua passagem pela Inglaterra — e ainda há tempo para que esse impressionante palmarés seja ampliado em 2026.
O Barcelona há muito tempo demonstra interesse em contratar o meio-campista português, e o gigante catalão chegou a se preparar para pagar uma quantia em determinado momento. Agora, o clube poderia contratar um jogador de comprovada qualidade — com 107 partidas pela seleção principal — sem nenhum custo.
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Silva recebeu propostas da Arábia Saudita, da Itália e de Portugal
De acordo com o jornal espanhol *Sport*, a “prioridade de Silva continua sendo jogar pelo Barça”. Diz-se que ele foi oferecido ao clube blaugrana por meio de seu agente, Jorge Mendes. Embora Silva queira mudar de clube, “o tempo está jogando contra ele”.
Alega-se que propostas foram apresentadas por times que gastam muito no Oriente Médio, com contratos lucrativos disponíveis por lá, enquanto a Juventus gostaria de levar Silva para a Série A. Também foi cogitada a possibilidade de ele voltar às suas raízes no Benfica.
Diz-se que Silva tem “dúvidas” sobre todas essas opções. Ele deixou claro que deixará a Premier League, não tendo qualquer desejo de defender outro time na liga.
Por que surgiram dúvidas sobre a contratação de Silva pelo Barcelona
O Barcelona recebeu uma oportunidade interessante, mas o jornal *Sport* destaca que o elenco de Hansi Flick já conta com um bom número de meio-campistas criativos. Tendo isso em mente, acredita-se que as prioridades para a janela de transferências de verão sejam um zagueiro central e mais um atacante — já que o experiente atacante polonês Robert Lewandowski está chegando ao fim de seu contrato.
Em meio às tão divulgadas dificuldades financeiras do Barça — que incluem uma elaborada reforma do Camp Nou —, diz-se que há “muito pouco espaço” de manobra na frente de contratações.
Mendes teria “deixado claro que o dinheiro não é uma prioridade no momento para Silva, que tem parte de sua família morando em Barcelona”. Ele já passa bastante tempo nessa região e está apenas buscando se estabelecer.
Uma “oferta reduzida” seria considerada pela equipe de Silva, mas o Barcelona está tendo dificuldade em definir onde ele se encaixaria no time — já que opções mais jovens estão sendo preferidas. Os blaugranas não têm intenção de atrapalhar o progresso dos astros que já estão em seu elenco.
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Silva quer tomar uma decisão sobre o futuro antes da Copa do Mundo de 2026
Um “grande dilema” está sendo enfrentado e “uma decisão terá que ser tomada em breve”. Silva espera que a situação seja resolvida antes do início da Copa do Mundo, em junho. Ele quer saber qual é a sua situação antes de se juntar a Cristiano Ronaldo e companhia na busca pela glória mundial.
Silva está ciente de que não pode deixar outros interessados esperando por muito tempo, pois as opções acabarão desaparecendo. O Barça reconhece que o português traria uma experiência valiosa para o elenco, melhorando o “equilíbrio” da equipe de Flick, mas nenhum acordo poderá ser fechado tão cedo.
Isso permite que Silva permaneça totalmente focado nos esforços do City no final da atual temporada. O time continua na briga por títulos nacionais na Copa da Inglaterra e na Premier League — com uma diferença de nove pontos para o líder Arsenal que precisa ser reduzida.
Enquanto Silva aguarda para saber se o Barcelona reacenderá ou não seu interesse em garantir sua contratação, o ex-companheiro de equipe no City, Julián Álvarez, continua sendo um dos principais alvos do Blaugrana e deve ser alvo de uma abordagem formal que poderia tirá-lo das garras do Atlético de Madrid.
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