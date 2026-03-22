Por que as esperanças de Bernardo Silva de concretizar a transferência para o Barcelona estão se esvaindo, à medida que o meio-campista se aproxima da saída do Manchester City

O Barcelona recebeu uma oportunidade interessante, mas o jornal *Sport* destaca que o elenco de Hansi Flick já conta com um bom número de meio-campistas criativos. Tendo isso em mente, acredita-se que as prioridades para a janela de transferências de verão sejam um zagueiro central e mais um atacante — já que o experiente atacante polonês Robert Lewandowski está chegando ao fim de seu contrato.

Em meio às tão divulgadas dificuldades financeiras do Barça — que incluem uma elaborada reforma do Camp Nou —, diz-se que há “muito pouco espaço” de manobra na frente de contratações.

Mendes teria “deixado claro que o dinheiro não é uma prioridade no momento para Silva, que tem parte de sua família morando em Barcelona”. Ele já passa bastante tempo nessa região e está apenas buscando se estabelecer.

Uma “oferta reduzida” seria considerada pela equipe de Silva, mas o Barcelona está tendo dificuldade em definir onde ele se encaixaria no time — já que opções mais jovens estão sendo preferidas. Os blaugranas não têm intenção de atrapalhar o progresso dos astros que já estão em seu elenco.