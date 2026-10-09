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Por que as especulações sobre transferência do astro da USMNT Cameron Carter-Vickers para a Premier League esfriaram, enquanto o ex-zagueiro do Celtic faz alerta sobre gastos aos Bhoys
Carter-Vickers se formou nas categorias de base do Tottenham Hotspur
Nascido em Southend, Carter-Vickers entrou no sistema de base do Tottenham aos 11 anos e mostrou potencial suficiente para atuar em jogos da FA Cup e da Copa da Liga pelo peso-pesado do norte de Londres. No entanto, seu caminho para ter ação regular no time principal seguiu bloqueado.
Isso o levou a passar por vários empréstimos, com um deles o levando a Glasgow em 2020-21. Depois de impressionar pelo Celtic, um acordo definitivo de £ 6 milhões (US$ 8 mi) foi fechado. Naquele momento, ele já havia conquistado reconhecimento internacional na seleção principal dos Estados Unidos.
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Astro da USMNT na Copa do Mundo gerou rumores de transferência para a Premier League
O plano era consolidar funções regulares no clube e na seleção. O início desse processo foi positivo, com a seleção masculina dos Estados Unidos sendo representada na Copa do Mundo de 2022, no Catar, depois de quase três anos sem conquistar uma convocação.
As atuações pelo Celtic recolocaram Carter-Vickers nesse grupo, com exibições dominantes que evidenciaram a força e a paixão que ele possui. Não demorou para que rumores de interesse da Premier League surgissem.
Nenhuma venda foi autorizada e o jogador de 28 anos tem encontrado mais dificuldade ultimamente para atingir o auge em forma e condição física. Ele não é o único a se encaixar nessa categoria, enquanto muitos seguem se perguntando por que o Celtic resistiu a qualquer impulso de gastar mais para reforçar seu elenco e manter o que muitas vezes foi uma vantagem confortável sobre o rival da Old Firm, o Rangers.
Por que o interesse diminuiu e o Celtic está gastando o suficiente?
Questionado sobre Carter-Vickers e o que vem acontecendo no “Paradise” em geral, o ex-astro do Celtic Stubbs, que falou em associação com Gambler Media, disse à GOAL: “Ele não está atuando nesse nível.
“Acho que na temporada passada houve partes muito boas do jogo dele e, de novo, ele se lesionou, e o Celtic sentiu falta dele quando ele não estava no time. Foi uma grande perda. Mas acho que, se você olhar para o Celtic neste momento, ele não está atuando nem perto do nível que, mais importante, os torcedores querem ver.
“E acho que isso se reflete nos dois jogos recentes da Old Firm que acabaram de ser disputados. O Rangers teve uma enorme reformulação em termos de pessoal. O Celtic teve algumas e trouxe gente. Mas, para mim, houve uma queda real de qualidade no Celtic.
“E eles tiveram o Rangers onde queriam em termos de seguir em frente e realmente impor sua autoridade. E, por algum motivo, o Celtic sempre parece apenas gastar, ou estar gastando, o suficiente. E você se pergunta se esse apenas o suficiente vai acabar cobrando seu preço.”
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Jogos do Celtic em 2026-27: duas dolorosas derrotas no clássico Old Firm
O Celtic entrou na primeira pausa internacional de 2026-27 após três derrotas consecutivas em todas as competições. Duas delas, pela Premiership e pela Copa da Liga Escocesa, foram contra o arquirrival Rangers, o que aumentou a pressão sobre o muito experiente técnico Martin O’Neill.
Carter-Vickers, que tem ao seu lado o também destaque da USMNT Auston Trusty, sabe que uma resposta positiva é exigida dos atuais campeões de Glasgow quando voltarem a campo no domingo, fora de casa, contra o Motherwell.
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