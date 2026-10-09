Questionado sobre Carter-Vickers e o que vem acontecendo no “Paradise” em geral, o ex-astro do Celtic Stubbs, que falou em associação com Gambler Media, disse à GOAL: “Ele não está atuando nesse nível.

“Acho que na temporada passada houve partes muito boas do jogo dele e, de novo, ele se lesionou, e o Celtic sentiu falta dele quando ele não estava no time. Foi uma grande perda. Mas acho que, se você olhar para o Celtic neste momento, ele não está atuando nem perto do nível que, mais importante, os torcedores querem ver.

“E acho que isso se reflete nos dois jogos recentes da Old Firm que acabaram de ser disputados. O Rangers teve uma enorme reformulação em termos de pessoal. O Celtic teve algumas e trouxe gente. Mas, para mim, houve uma queda real de qualidade no Celtic.

“E eles tiveram o Rangers onde queriam em termos de seguir em frente e realmente impor sua autoridade. E, por algum motivo, o Celtic sempre parece apenas gastar, ou estar gastando, o suficiente. E você se pergunta se esse apenas o suficiente vai acabar cobrando seu preço.”