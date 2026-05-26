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Por que Ángel Di María acabou “odiar” Manchester depois que a transferência fracassada de 59,7 milhões de libras para o United fez com que o campeão da Copa do Mundo fracassasse com a lendária camisa nº 7
O fator Van Gaal e os atritos táticos
O principal fator que levou ao declínio de Di María em Manchester foi o relacionamento conturbado com o então técnico Louis van Gaal. Embora a transferência tenha começado com grandes expectativas, o ponta logo entrou em conflito com os métodos de treinamento rígidos do holandês.
"As coisas começaram muito bem", disse Di Maria em entrevista à BBC Sport. "Tudo estava fluindo. Então comecei a ter problemas com Van Gaal e, a partir daí, tudo desmoronou."
A tensão surgiu do hábito de Van Gaal de fazer análises críticas constantes, que Di Maria considerava extremamente unilaterais. “Como eu disse, comecei muito bem. Tudo estava perfeito. Mas então, de repente, começamos a ter muitas reuniões sobre tudo o que eu estava fazendo de errado em campo. Ele nunca me mostrava o que eu estava fazendo de bom, apenas os pontos negativos, repetidamente. No fim das contas, eu me cansei”, explicou o campeão da Copa do Mundo.
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Traumas fora de campo e problemas climáticos
Além do campo de treinamento, a vida pessoal de Di María na Inglaterra foi marcada por uma terrível tentativa de assalto à sua casa em Cheshire, enquanto sua família estava presente. Esse incidente, somado à dificuldade de adaptação ao ambiente local, tornou a vida insuportável. “A vida lá era muito diferente. Escurecia muito cedo e depois o frio começou. Tudo foi se agravando. Também houve o assalto à minha casa”, relembrou Di María.
O argentino observou que, embora também tenha enfrentado problemas de segurança durante sua passagem posterior pelo Paris Saint-Germain, a qualidade de vida geral na França tornou esses incidentes mais fáceis de lidar. “Fui roubado em Paris também e ainda assim fiquei por mais dois ou três anos, porque a vida lá era boa. Em Manchester, tudo simplesmente se agravou. Eu queria priorizar minha família e foi por isso que saí”, acrescentou, destacando como os fatores externos agravaram sua insatisfação profissional.
A luta de uma família para se adaptar
A esposa do jogador, Jorgelina Cardoso, também compartilhou sua avaliação contundente sobre a temporada que passaram no Noroeste. Ao falar sobre a mudança, ela revelou que se opôs a ela desde o início: “Não gostei nem um pouco. As pessoas são todas esquisitas. Você anda por aí e não sabe se vão te matar. A comida é nojenta. As mulheres parecem de porcelana. O Angel e eu estávamos em Madri, no melhor time do mundo, comida perfeita, clima perfeito, tudo era perfeito. E aí veio a proposta do United.”
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Sem arrependimentos, apesar do pesadelo
Quando março chegou, Van Gaal já havia começado a deixar o ponta de fora do time titular, após um cartão vermelho em uma partida da FA Cup contra o Arsenal e uma série de pequenas lesões. Quando a temporada terminou, Di Maria estava determinado a forçar sua saída, acabando por faltar à pré-temporada do clube para garantir sua transferência para o PSG. “Ele disse que eu nunca apareci [para a pré-temporada], mas eu já tinha dito que queria sair e que não iria me apresentar ao clube”, esclareceu Di Maria.
Apesar do fracasso no campeonato nacional, Di María insiste que não se arrepende da transferência em si. “Mas quando se trata da Premier League, da atmosfera, da vida no clube, sinceramente, fiquei com uma sensação muito boa porque havia pessoas incríveis dentro do clube que sempre me trataram bem, que sempre me apoiaram e me ajudaram em tudo. Por isso, sou grato”, disse ele.