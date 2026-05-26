Por que Ángel Di María acabou “odiar” Manchester depois que a transferência fracassada de 59,7 milhões de libras para o United fez com que o campeão da Copa do Mundo fracassasse com a lendária camisa nº 7

O principal fator que levou ao declínio de Di María em Manchester foi o relacionamento conturbado com o então técnico Louis van Gaal. Embora a transferência tenha começado com grandes expectativas, o ponta logo entrou em conflito com os métodos de treinamento rígidos do holandês.

"As coisas começaram muito bem", disse Di Maria em entrevista à BBC Sport. "Tudo estava fluindo. Então comecei a ter problemas com Van Gaal e, a partir daí, tudo desmoronou."

A tensão surgiu do hábito de Van Gaal de fazer análises críticas constantes, que Di Maria considerava extremamente unilaterais. “Como eu disse, comecei muito bem. Tudo estava perfeito. Mas então, de repente, começamos a ter muitas reuniões sobre tudo o que eu estava fazendo de errado em campo. Ele nunca me mostrava o que eu estava fazendo de bom, apenas os pontos negativos, repetidamente. No fim das contas, eu me cansei”, explicou o campeão da Copa do Mundo.